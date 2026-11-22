ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.
డిసెంబర్ 1 నుంచి సింహాచలం అప్పన్నస్వామి దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులకు డ్రెస్ కోడ్
Simhachalam Temple : డిసెంబర్ 1 నుంచి సింహాచలం అప్పన్నస్వామి దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులకు డ్రెస్ కోడ్ తప్పనిసరి చేస్తూ ఆలయ అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. కఠినంగా అమలు చేయనున్నట్టుగా ప్రకటించారు.
సింహాచలం శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి దేవస్థానం, డిసెంబర్ 1, 2026 నుండి ఆలయాన్ని సందర్శించే భక్తుల కోసం సాంప్రదాయ దుస్తుల నిబంధనలను కఠినంగా అమలు చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. సింహాచలం దేవస్థానం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ జె. వెంకట రావు మాట్లాడుతూ.. దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తులు, వివిధ ఆర్జిత సేవల్లో పాల్గొనే భక్తులందరూ సాంప్రదాయ దుస్తుల నిబంధనలను పాటించాల్సి ఉంటుందని తెలిపారు.
ఈ కొత్త దుస్తుల నిబంధనల గురించి భక్తులకు అవగాహన కల్పించేందుకు ఆలయ యంత్రాంగం ఇప్పటికే ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది. ఆలయ ప్రాంగణంలోని పలు ముఖ్యమైన ప్రదేశాల్లో, పాటించాల్సిన దుస్తుల నియమాల గురించి వివరిస్తూ సమాచార బోర్డులను ఏర్పాటు చేశారు.
నిబంధనల ప్రకారం పురుష భక్తులు ధోవతి, అంగవస్త్రం, కుర్తా-పైజామా, లేదా సాంప్రదాయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండే ఫార్మల్ షర్టులు, ప్యాంట్లు ధరించాలి. మహిళా భక్తులు చీర, లంగా-వోణి, లేదా చుడీదార్తో పాటు దుపట్టా ధరించాలని సూచించారు. షార్ట్లు, టీ-షర్టులు, స్లీవ్లెస్ టాప్లు, నిర్ణీత నిబంధనలకు విరుద్ధమైన ఇతర దుస్తులను ధరించి వచ్చే వారికి అనుమతి ఉండదని ఆలయ అధికారులు పేర్కొన్నారు.
సింహాచలం క్షేత్ర పవిత్రతను కాపాడటానికి, దాని ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యతను నిలబెట్టడానికి, హిందూ సాంప్రదాయ ఆచారాలను పరిరక్షించే ఉద్దేశంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు జె. వెంకట రావు తెలిపారు.
'సింహాచలంలోని శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి దేవస్థానంలో డిసెంబర్ 1 నుంచి భక్తులకు సాంప్రదాయ వస్త్రధారణ నియమావళిని ఎటువంటి మినహాయింపులు లేకుండా కచ్చితంగా అమలు చేస్తాం. దర్శనానికి వచ్చే భక్తులందరికీ, అలాగే అర్జిత సేవలలో పాల్గొనే వారికి ఈ వస్త్రధారణ నియమావళి వర్తిస్తుంది. ఈ చారిత్రాత్మక ఆలయం పవిత్రతను, ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని, సంప్రదాయాలను పరిరక్షించడమే ఈ నిబంధనల లక్ష్యం.' అని ఆలయ కార్యనిర్వాహక అధికారి జల్లెపల్లి వెంకటరావు తెలిపారు.
నిత్య కళ్యాణంతో సహా అర్జిత సేవల కోసం ఈ నిబంధనలు మరింత కఠినంగా ఉంటాయి. పురుషులు ధోతీ, అంగవస్త్రం లేదా కుర్తా-పైజామా ధరించాలి. మహిళలు చీరలు, లంగా-వోనీ లేదా చుడీదార్లతో పాటు దుపట్టాలు ధరించాలి. పిల్లలు కూడా సాంప్రదాయ దుస్తులు ధరించేలా చూడాలని తల్లిదండ్రులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
దేవస్థానం ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, సోషల్ మీడియా ద్వారా అవగాహన ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది. ఆలయ ప్రాంగణంలోని ప్రముఖ ప్రదేశాలలో సమాచార బోర్డులను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ మార్గదర్శకాలు ఎలాంటి మార్పులు లేకుండా అమల్లోకి వస్తాయని వెంకటరావు తెలిపారు. భక్తులు ఆలయ సిబ్బందికి, భద్రతా సిబ్బందికి సహకరించాలని కోరారు.