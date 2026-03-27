మేష రాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశం.. ఈ నాలుగు రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, కెరీర్లో మంచి మార్పులు!
మేషరాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించడంతో 12 రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తాయి. ఏప్రిల్ 14న, మంగళవారం నాడు ఉదయం 9:30కి సూర్యుడు మేషరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. సూర్యుడు, కుజుడికి మధ్య స్నేహపూర్వకమైన బంధం ఉంటుంది. మేషరాశిలో సూర్యుడు ప్రవేశించడంతో కొన్ని రాశుల వారు భారీగా లాభాలను పొందబోతున్నారు.
సూర్యుడు, కుజుడికి మధ్య స్నేహపూర్వకమైన బంధం ఉంటుంది. కాబట్టి కుజరాశి అయిన మేషరాశిలో సూర్యుడు ప్రవేశించడంతో కొన్ని రాశుల వారు భారీగా లాభాలను పొందబోతున్నారు. మార్చి 15 వరకు సూర్యుడు మేషరాశిలో సంచరిస్తాడు. ఆ తర్వాత వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ప్రస్తుతం అయితే సూర్యుడు మీనరాశిలో సంచారం చేస్తున్నాడు. మరి మేష రాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించడంతో ఏ రాశుల వారు బాగా లాభాలను పొందుతారు, ఎవరికి ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది, కెరీర్లో మంచి మార్పులు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1.మేష రాశి
మేష రాశి వారు సూర్య సంచారంతో ఎక్కువ లాభాలను పొందుతారు. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి నాయకత్వ లక్షణాలు పెరుగుతాయి. ధైర్యంగా ఉంటారు. కష్టానికి తగ్గ ఫలితాన్ని చూస్తారు. బాధ్యతలు చేపడతారు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. సమాజంలో గౌరవం, మర్యాదలు కూడా పెరుగుతాయి.
2.వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి సూర్య సంచారం అద్భుతంగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు భారీగా లాభాలను చూస్తారు. కుటుంబ బంధాలు దృఢంగా మారుతాయి. పార్ట్నర్షిప్తో పని చేస్తే బాగా కలిసి వస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితం మరింత దృఢంగా మారుతుంది. మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. జీవితంలో సానుకూల మార్పులను చూస్తారు.
3.సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి ఈ గ్రహ సంచార మార్పు అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారికి క్రియేటివిటీ పెరుగుతుంది. కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. అపార్థాలు తొలగిపోతాయి. జీవితంలో సక్సెస్ను చూస్తారు. కష్టానికి తగ్గ ఫలితాలు కూడా ఉంటాయి.
4.కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. సూర్య సంచారంతో ఈ రాశి వారు అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలను పొందుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా ఉంటారు. సంతోషం, ప్రశాంతత పెరుగుతాయి. కెరీర్లో మంచి మార్పులను చూస్తారు. సక్సెస్ను అందుకుంటారు.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు.