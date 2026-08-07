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    సూర్యగ్రహణం తర్వాత అదృష్టాన్ని చూడబోతున్న 5 రాశులు, కొత్త పరిచయాలు!

    సూర్యగ్రహణం తర్వాత సూర్యుడు కేతువు నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి సంతోషాన్నిస్తుంది. ఏ రాశుల వారికి సూర్యుని అనుగ్రహం ఉందో తెలుసుకోండి.

    Published on: Aug 7, 2026, 07:36:18 IST
    By Anand Sai
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    జ్యోతిషశాస్త్రంలో సూర్యుడిని గ్రహాధిపతిగా పరిగణిస్తారు. ఒక వ్యక్తి జాతకంలో సూర్యుడు సరైన స్థానంలో ఉంటే వారు తమ జీవితంలో అన్ని ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఆగస్టు 12 సూర్యగ్రహణం ఉంది. ఆగస్టు 17న మఘ నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు ప్రవేశిస్తాడు. కేతువు అధిపతి అయిన మఘ నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించే ఈ కాలం సృజనాత్మకత, విజయం, ఆర్థిక వృద్ధిని పెంచుతుంది. ఈ గ్రహ సంచారం కారణంగా మీరు మీ వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితంలో గొప్ప ప్రయోజనాలను చూస్తారు. సూర్యుడు ఆత్మవిశ్వాసానికి, బలానికి అధిపతి కాబట్టి, ఈ గ్రహ సంచారం సూర్యగ్రహణం తర్వాత కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలను ప్రకాశవంతం చేస్తుంది.

    సూర్యగ్రహణం తర్వాత అదృష్ట రాశులు
    సూర్యగ్రహణం తర్వాత అదృష్ట రాశులు

    కుంభ రాశి

    ఈ సూర్యగ్రహణం తర్వాత కుంభ రాశి వారికి వారి వృత్తికి సంబంధించిన ప్రత్యక్ష ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. మీరు సమాజంలో ఇతరుల దృష్టిని ఆకర్షించవచ్చు. చిరకాల కోరికలు ఇప్పుడు నెరవేరుతాయి. మీరు కొత్త మార్గంలో డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టగలుగుతారు. అన్ని ప్రయత్నాలకు అదృష్టం తోడుగా ఉంటుంది. మీ జీవితంలోని అనేక సమస్యలు అంతమవుతాయి. ఈ కాలంలో మీ జీవన నాణ్యత మెరుగుపడుతుంది. కార్యాలయంలోని వారికి సహోద్యోగుల నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. సూర్య నక్షత్ర సంచారం మీ జీవితంలో శాంతిని, పురోగతిని తీసుకువస్తుంది.

    మకర రాశి

    సూర్యుడు మఘ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడంతో మకర రాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ లక్షణాలు, నిర్ణయం తీసుకునే నైపుణ్యాలు మెరుగుపడతాయి. మీ వ్యక్తిగత, వృత్తి జీవితంలో మీకు ప్రశంసలు, గుర్తింపు లభించవచ్చు. భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా ఉండే కొత్త పరిచయాలను మీరు ఏర్పరచుకోవచ్చు. వృత్తిపరంగా పనిలో మీకు అనేక కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీకు ఒక పెద్ద బాధ్యత అప్పగించవచ్చు. మీరు మీ పనితో సంతృప్తి చెందుతారు. వ్యాపారవేత్తలు వివిధ కాంట్రాక్టుల నుండి భారీ ఆదాయాన్ని పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా కాలం పాటు బాగుంటుంది. మీ ఆదాయంలో భారీ పెరుగుదలను మీరు చూస్తారు.

    మిథున రాశి

    సూర్యగ్రహణం తర్వాత కాలం మిథున రాశి వారికి అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇది మిథున రాశి వారి వృత్తికి, కీర్తికి అనుకూలమైన సమయం. మీకు వృత్తిపరమైన అభివృద్ధి, పదోన్నతులు, ఉన్నతి అవకాశాలు లభించవచ్చు. మీ అంకితభావం, పనితీరు మీ పై అధికారులను, సహోద్యోగులను ఆకట్టుకుంటాయి. ఇది మీ జీవితంలో అనేక సంతోషకరమైన మార్పులను తీసుకువస్తుంది. మీరు వ్యాపార జీవితంలో ఆశించిన గొప్ప విజయాన్ని పొందుతారు. అలాగే మీరు వివిధ కాంట్రాక్టుల నుండి పెద్ద మొత్తంలో సంపాదించగలుగుతారు. వివిధ పెట్టుబడుల నుండి ఆదాయం సంపాదించడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి.

    మీన రాశి

    మీన రాశి వారికి సూర్యగ్రహణం తర్వాత ఆగస్టు 17 నుండి సూర్య భగవానుడు అనేక ప్రయోజనాలను ప్రసాదిస్తాడు. మీరు పెండింగ్‌లో ఉన్న అనేక పనులను పూర్తి చేయగలరు. మీ వ్యాపారం, పనిలో మీరు పురోగతిని సాధిస్తారు. వ్యాపారవేత్తలు ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ లేదా క్లయింట్ నుండి ప్రయోజనం పొందవచ్చు. ఈ కాలం కళాకారులు, సృజనాత్మక రంగాలలో ఉన్నవారికి చాలా అనుకూలమైన మార్పులను తీసుకురాగలదు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు ఈ కాలంలో పదోన్నతులు పొందవచ్చు. పనిలో కొత్త బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు. అన్ని ప్రాజెక్టులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. కోరికలన్నీ నెరవేరే సమయం ఇది. వైవాహిక జీవితంలో శాంతి, సంతోషం పెరుగుతాయి. మీ ఆరోగ్యం అన్ని ప్రయత్నాలకు సహకరిస్తుంది.

    ధనుస్సు రాశి

    సూర్యగ్రహణం తర్వాత కాలం ధనుస్సు రాశి వారికి ఎంతో శాంతిని చేకూరుస్తుంది. ఇది ధనుస్సు రాశి వారికి, ముఖ్యంగా ఆర్థిక విషయాలలో చాలా అనుకూలమైన కాలం. కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడానికి లేదా ఇల్లు, వాహనం వంటి పెద్ద ఆస్తులను కొనుగోలు చేయడానికి ఇది ఒక శుభ సమయం. సూర్యుని ఆశీస్సులతో మీరు మీ పనిలో పురోగతిని చూస్తారు. ఇప్పటివరకు నిలిచిపోయిన పనులు ఇప్పుడు సజావుగా పూర్తవుతాయి. పనిలో మీ పై అధికారుల నుండి మీకు మద్దతు లభిస్తుంది. మీ అనేక కోరికలను నెరవేర్చుకునే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. పోటీ పరీక్షలలో పాల్గొనేవారు విజయం సాధించగలరు.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/సూర్యగ్రహణం తర్వాత అదృష్టాన్ని చూడబోతున్న 5 రాశులు, కొత్త పరిచయాలు!
    Home/Rasi Phalalu/సూర్యగ్రహణం తర్వాత అదృష్టాన్ని చూడబోతున్న 5 రాశులు, కొత్త పరిచయాలు!
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