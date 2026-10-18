సూర్యుడి గోచారంతో ఈ రాశులకు శుభకాలం.. ధనలాభం నుంచి పదోన్నతుల వరకు!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, సూర్యుడు ఆత్మవిశ్వాసం, గౌరవం, ప్రతిష్ట, నాయకత్వానికి కారకుడిగా భావిస్తారు. ప్రస్తుతం తులా రాశిలో సంచరిస్తున్న సూర్యుడి గోచారం రాబోయే 29 రోజుల పాటు కొన్ని రాశుల వారికి అనుకూల ఫలితాలను అందించవచ్చని జ్యోతిష్య అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్య భగవానుడిని ఆత్మ, గౌరవం, ప్రతిష్ట మరియు నాయకత్వ లక్షణాలకు కారకుడిగా భావిస్తారు. ప్రతి నెలా తన రాశిని మార్చే సూర్యుడు, ప్రస్తుతం శుక్రుడి ఆధిపత్యం ఉన్న తులా రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు.
ఈ నెల రోజుల సంచార కాలం కొన్ని రాశుల వారికి సువర్ణావకాశాలను తీసుకురానుంది. గ్రహాల రాకుమారుడి ఈ రాశి మార్పు వల్ల వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆత్మవిశ్వాసం ఇనుమడించడంతో పాటు సమాజంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు పెరుగుతాయి.
పంచాంగం ప్రకారం, రాబోయే 29 రోజుల పాటు తులా రాశిలోనే సూర్యుడు సంచరించనున్నాడు. ఈ ప్రత్యేక కాలంలో ఏయే రాశుల వారి జాతకం మలుపు తిరగనుందో ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
సింహ రాశి: ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి సమాజంలో గౌరవం
సింహ రాశికి అధిపతి అయిన సూర్యుడి ఈ గోచారం ఈ రాశి వారికి అత్యంత లాభదాయకంగా ఉంటుంది. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు మరింత పెరుగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి: జీవితంలో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు మాయం
ధనుస్సు రాశి జాతకులకు సూర్య గోచారం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. వ్యక్తిగత మరియు వృత్తిపరమైన జీవితంలో ఎదురవుతున్న ప్రతికూల పరిస్థితులు తొలగిపోతాయి. అనుకున్న పనులు అనుకున్న సమయంలో సజావుగా పూర్తవుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
మేష రాశి: కెరీర్ లో విజయాలు
మేష రాశి వారికి ఈ సూర్య సంచారం సువర్ణావకాశాలను తెస్తుంది. మీ అదృష్టం పూర్తిగా వెన్నంటి ఉంటుంది. కెరీర్ పరంగా మీరు తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయం భవిష్యత్తులో మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది. వ్యాపారంలో ఊహించని ధనలాభం కలుగుతుంది.
మకర రాశి: పదోన్నతులు, ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానం
మకర రాశి ఉద్యోగస్తులకు ఈ కాలం అత్యంత ఉత్తమంగా ఉంటుంది. ఆఫీస్లో మీ పనితీరుకు తగిన గుర్తింపు లభించడంతో పాటు పదోన్నతులు లేదా హోదా పెరిగే బలమైన యోగాలున్నాయి. తోటి ఉద్యోగుల సహకారంతో కష్టమైన ప్రాజెక్ట్లను కూడా విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు.
వృషభ రాశి: ఆధ్యాత్మిక చింతన, మంచి ఫలితాలు
వృషభ రాశి వారికి ఈ గోచారం మంచి రోజులకు శ్రీకారం చుట్టనుంది. దైవ కార్యాలపై, ధర్మ పనులపై మీ మనసు ఎక్కువగా నిమగ్నమవుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించే అవకాశం ఉంది. మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
కుంభ రాశి: సంతానం ద్వారా శుభవార్తలు, వ్యాపార లాభాలు
కుంభ రాశి జాతకులకు సూర్య సంచారం సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. మీ సంతానం నుంచి ఏదైనా మంచిన వార్త విని సంతోషిస్తారు. వ్యాపార రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టే వారికి ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలు ఆర్జించే అవకాశం లభిస్తుంది.
తులా రాశి: ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుదల, అన్యోన్యత
ప్రస్తుతం సూర్యుడు సంచరిస్తున్న తులా రాశి వారికి ఈ గోచారం ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంది. ఆపద సమయంలో కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. మీలోని ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. ఏ పని తలపెట్టినా అందులో విజయం సాధిస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More