    సూర్యుడి నక్షత్ర సంచారంలో మార్పు, ఐదు రాశులకు గోల్డెన్ డేస్!

    సూర్యుడు ప్రతి నెలా ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాడు. ఆ సమయంలో శుభయోగాలు, అశుభయోగాలు ఏర్పడతాయి. సూర్యుడు కాలనుగుణంగా తన రాశులతో పాటు నక్షత్రాలను కూడా మారుస్తూ ఉంటాడు. ఫిబ్రవరి 6న సూర్యుడు ధనిష్ట నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీంతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తాయి. 

    Published on: Jan 15, 2026 3:01 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వస్తే, అది అన్ని రాశుల వారి జీవితంలో కూడా అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది. గ్రహాలకు రాజు అయినటువంటి సూర్యుడు ప్రతి నెలా ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాడు. ఆ సమయంలో శుభయోగాలు, అశుభయోగాలు ఏర్పడతాయి.

    సూర్యుడి నక్షత్ర సంచారంలో మార్పు, ఐదు రాశులకు గోల్డెన్ డేస్ (pinterest)
    సూర్యుడి నక్షత్ర సంచారంలో మార్పు, ఐదు రాశులకు గోల్డెన్ డేస్ (pinterest)

    సూర్యుడు కాలనుగుణంగా తన రాశులతో పాటు నక్షత్రాలను కూడా మారుస్తూ ఉంటాడు. ఫిబ్రవరి 6న సూర్యుడు ధనిష్ట నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీంతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తాయి. కొన్ని రాశుల వారు మాత్రం శుభ ఫలితాలను పొందుతారు. మరి అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఏ లాభాలను పొందుతారు? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    ధనిష్ట నక్షత్రంలోకి సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారికి అనేక లాభాలు

    మేషరాశి:

    మేష రాశి వారికి సూర్యుని నక్షత్ర సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఆనందంగా ఉంటారు. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. నాయకత్వ లక్షణాలు పెరుగుతాయి. పని ప్రదేశంలో మంచి మార్పులను చూస్తారు. ప్రభుత్వ రంగంలో పనిచేస్తున్న వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది. ఆర్థికపరంగా కూడా సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి.

    సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారికి సూర్య సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. శత్రువుల నుంచి కూడా విజయాన్ని సాధిస్తారు. పెద్ద వ్యాపారాలను విజయవంతంగా చేస్తారు. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. గొడవలు తొలగిపోతాయి. పూర్వికుల నుంచి ఆస్తులను పొందుతారు.

    వృశ్చిక రాశి:

    వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా సూర్య నక్షత్ర సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు అనేక లాభాలను పొందుతారు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చూస్తే బాగా కలిసి వస్తుంది. కొత్త ఇల్లు లేదా వాహనాన్ని కొనుగోలు చేస్తారు. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్లు లేదా ట్రాన్స్ఫర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    ధనస్సు రాశి:

    ధనస్సు రాశి వారికి సూర్య సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఆర్థికపరంగా సమస్యలు తొలగిపోతాయి. విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకునే వారికి కూడా ఇది శుభసమయం. విద్యార్థులు ఉన్నత చదువుకు సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థికపరంగా కూడా బాగుంటుంది.

    కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశి వారికి ధనిష్ట నక్షత్ర సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు మానసిక సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. రిలేషన్‌షిప్‌లో కూడా ఆనందం ఉంటుంది. సక్సెస్‌ను అందుకుంటారు. కొత్త ప్రాజెక్టులను చేపడతారు.

    
    News/Rasi Phalalu/సూర్యుడి నక్షత్ర సంచారంలో మార్పు, ఐదు రాశులకు గోల్డెన్ డేస్!
