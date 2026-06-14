సూర్య-చంద్రుల కలయిక వల్ల జూలైలో శుభఫలితాలు, అదృష్టం చూడనున్న 4 రాశులు!
సూర్యచంద్రుల వల్ల వ్యతిపాత యోగం జూలై 10న ఏర్పడనుంది. ఈ యోగం ఎల్లప్పుడూ అశుభాన్ని కలిగించదు. జూలై నెలలో ఏర్పడే వ్యతిపాత యోగం వల్ల నాలుగు రాశుల వారికి అపారమైన ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.
సూర్యుడు, చంద్రుడి కలయిక వలన వ్యతిపాత యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం 2026 జూలై 10న సూర్యచంద్రుల వలన ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో వ్యతిపాత యోగానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. దీనిని సాధారణంగా చాలా అశుభకరమైన, జాగ్రత్త అవసరమైన యోగంగా పిలుస్తారు. కానీ ఈ వ్యతిపాత యోగం ప్రతి రాశిపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుందని ఎల్లప్పుడూ అనుకోవద్దు. జూలైలో ఏర్పడబోయే వ్యతిపాత యోగం నాలుగు రాశుల వారికి అత్యంత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి
సూర్యచంద్రుల వలన ఏర్పడిన వ్యతిపాత యోగం కారణంగా జూలై నెలలో వృషభ రాశి వారికి చాలా సానుకూల ఫలితాలు లభిస్తాయి. అలాగే ఈ కాలంలో వృషభ రాశి వారి అసంపూర్తి పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా ఈ కాలంలో వృషభ రాశి వారికి ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశం కూడా బాగా పెరుగుతుంది. వ్యతిపాత యోగం శుభ ప్రభావం వల్ల ఈ రాశి వారు తమ కార్యాలయంలో కూడా చాలా ప్రయోజనాలను పొందగలరు. ఈ కాలంలో మీ కష్టాన్ని అందరూ ప్రశంసించే అవకాశం బాగా పెరుగుతుంది. వృషభ రాశి వారికి వారి పని వల్ల ఎన్నో శుభ ఫలితాలు పొందే అవకాశం కూడా పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి
జూలై నెలలో ఏర్పడే వ్యతిపాత యోగం సింహ రాశిలో జన్మించిన వారికి చాలా శుభప్రదమైన సమయాన్ని గడిపే అవకాశాన్ని ఇస్తుంది. ఈ కాలంలో సింహ రాశిలో జన్మించిన వారికి పోగొట్టుకున్న డబ్బును తిరిగి పొందే అవకాశాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా సూర్యచంద్రుల అనుగ్రహంతో సింహ రాశిలో జన్మించిన వారి ఆరోగ్యం బాగా మెరుగుపడుతుంది. ఈ కాలంలో వారి పాత ఆరోగ్య సమస్యల నుండి విముక్తి పొందే అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ కాలంలో సింహ రాశిలో జన్మించిన వారి ఇంట్లో చాలా ప్రేమ, గౌరవం లభించే అవకాశం ఉంది. సూర్యచంద్రుల ఆశీస్సుల వల్ల సింహ రాశిలో జన్మించిన వారికి సంతానానికి సంబంధించిన శుభవార్తలు కూడా అందుతాయి. సమాజంలో సింహ రాశిలో జన్మించిన వారి గౌరవం, కీర్తి బాగా పెరుగుతాయి.
తులా రాశి
జూలై నెలలో ఏర్పడే వ్యతిపాత యోగం తులారాశి వారికి ఎంతో పురోగతిని చేకూరుస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ కాలంలో తులారాశి వారికి మానసిక ప్రశాంతత లభించడంతో పాటు జీవితంలో అపారమైన సంపదను కూడా పొందగలరు. ఈ కాలంలో తులారాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడుతుంది. పెట్టుబడుల పరంగా కూడా ఒక యోగం ఏర్పడుతుంది, అది ఈ కాలంలో మీకు అత్యధిక లాభాన్ని ఆర్జించేలా చేస్తుంది. వ్యాపారం చేసే తులారాశి వారికి వారి వృత్తికి సంబంధించిన అనేక కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో తులారాశి వారు తమ పెద్దల సలహాలను స్వీకరించి, తమ సమస్యలన్నింటికీ పరిష్కారాలను పొందడంలో విజయం సాధిస్తారు. ఈ కాలంలో తులారాశి వారి ప్రేమ సంబంధంలో చాలా మెరుగుదల కనిపిస్తుంది.
మకర రాశి
మకర రాశిలో జన్మించిన వారికి సూర్య చంద్రుల కలయికతో ఏర్పడిన శుభ యోగం మిమ్మల్ని మరింత ఉత్సాహంగా ఉండేలా చేస్తుంది. ఈ కాలంలో మీరు ఆర్థిక విషయాలలో కూడా మరింత బలపడే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం చేసే వారికి ఈ కాలంలో పదోన్నతి లేదా జీతం పెరుగుదల లభిస్తుంది. మకర రాశిలో జన్మించిన వారు ఈ కాలంలో తమ అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారాలు పొందడంలో కూడా మరింత విజయం సాధిస్తారు. మకర రాశిలో జన్మించి, వ్యాపారం చేసే వారికి ఈ కాలంలో తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవడానికి చాలా అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో సూర్యచంద్రుల అనుగ్రహం వల్ల మకర రాశి వారికి మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో మకర రాశి వారికి ఏ ప్రదేశానికైనా ప్రయాణించే అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More