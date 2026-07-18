పవర్ఫుల్ యోగంతో 3 రాశుల వారికి ఆల్రెడీ లక్కు స్టార్ట్.. ఆషాఢ మాసంలో చేతిలో డబ్బు!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు తమ రాశులను మార్చుకుంటూ, ఇతర గ్రహాలతో కలిసి శుభప్రదమైన రాజయోగాలను సృష్టిస్తాయి. ఇది మానవ జీవితంపై ప్రభావం చూపుతాయి. జులై 16న జరిగిన గ్రహసంచారాలతో కొన్ని రాశులవారికి లక్కు ఇప్పటికే స్టార్ట్ అయింది.
సూర్యుడు, జూలై 16న కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించాడు. ఈ కర్కాటక రాశిలో దేవతల గురువైన గురు భగవానుడు ఇప్పటికే ఉన్నాడు. దీని కారణంగా కర్కాటక రాశిలో సూర్యుడు, గురువుల కలయిక ఒక శుభప్రదమైన రాజయోగాన్ని సృష్టించింది. అదే మహాలక్ష్మి రాజయోగం. ఈ రాజయోగం ప్రభావం మేషం నుండి మీనం వరకు ఉన్న అన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి ఇది చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. దానివల్ల ఆర్థిక స్థితిలో మంచి పెరుగుదల, వృత్తిలో పురోగతి కూడా కలుగుతాయి. ఇప్పుడు ఆషాఢ మాసంలో గురు, సూర్యుల కలయిక వల్ల ఏర్పడే మహాలక్ష్మి రాజయోగం కారణంగా ఏ రాశుల వారు అదృష్టవంతులు అవుతారో చూడండి.
మేష రాశి
మేష రాశిలోని 4వ ఇంట్లో గురు, సూర్యుల కలయిక మహాలక్ష్మి రాజయోగాన్ని సృష్టించింది. దీనివల్ల ఈ రాశి వారి జీవితాల్లో విలాసం పెరుగుతుంది. వారు ప్రతి రంగంలోనూ మంచి విజయాన్ని పొందుతారు. ఆకస్మికంగా ఆర్థిక లాభాలు చేకూరే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగాలు చేసేవారు కార్యాలయంలో మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. కొంతమందికి పదోన్నతి లేదా జీతం పెంపు పొందే అవకాశం కూడా ఉంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బు వారి చేతికి వస్తుంది. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కొత్త కాంట్రాక్టులు లభిస్తాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశిలోని రెండో ఇంట్లో గురు, సూర్యుల కలయిక వల్ల మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడింది. దీని కారణంగా ఈ రాశుల వారి ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. వారసత్వ ఆస్తులకు సంబంధించిన సమస్యలు పరిష్కారమై మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. చాలా కాలంగా పూర్తికాని పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారవేత్తలకు మంచి లాభాలను తెచ్చిపెట్టే కొత్త కాంట్రాక్టులు లభిస్తాయి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలోని మొదటి ఇంట్లో గురు, సూర్యుల కలయిక మహాలక్ష్మి రాజయోగాన్ని సృష్టించింది. దీనివల్ల జీవితంలో అనేక సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి మంచి ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ వాతావరణం సంతోషంగా ఉంటుంది. పెట్టుబడుల నుండి మంచి లాభాలు వస్తాయి. కొత్త ఇల్లు లేదా వాహనం కొనాలనే కోరిక ఉంటే, అది నెరవేరుతుంది. కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించాలనే ఉద్దేశం ఉంటే, ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More