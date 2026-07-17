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    ఆషాఢ మాసంలో శుక్రవారం నాడు చేయవలసిన 4 ముఖ్యమైన విషయాలు

    ఆషాఢ శుక్రవారం నాడు 4 సాధారణ పనులను చేయడం వల్ల ఆర్థిక అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. పరిహారాలను భక్తిశ్రద్ధలతో చేయాలి. సరైన ఆచారాలతో చేస్తే మీరు అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు.

    Published on: Jul 17, 2026, 17:53:18 IST
    By Anand Sai
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    ఆషాఢ మాసానికి దానికంటూ ప్రత్యేకమైన మతపరమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ మాసంలోని ప్రతి శుక్రవారాన్ని ఆషాఢ శుక్రవారంగా భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున సంపదలకు అధిదేవత అయిన లక్ష్మీదేవి పూజకు గొప్ప ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఆషాఢ శుక్రవారం నాడు లక్ష్మీదేవిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించేవారి ఆర్థిక సమస్యలు తొలగిపోతాయని చెబుతారు. అంతేకాకుండా సుఖసంతోషాలు, శ్రేయస్సు, శాంతి నెలకొంటాయని నమ్ముతారు.

    ఆషాఢ మాసంలో చేయాల్సిన పనులు
    ఆషాఢ మాసంలో చేయాల్సిన పనులు

    ఆర్థిక సమస్యలతో బాధపడేవారు, అప్పుల ఊబిలో చిక్కుకున్నవారు ఈ శుక్రవారం ఉపవాసం పాటిస్తారు. శుక్రవారం రోజున కొన్ని సాధారణ పరిహారాలు పాటించడం మీకు మేలు చేస్తుంది. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పొందాలంటే, ఆషాఢ శుక్రవారం నాడు మీరు 4 ముఖ్యమైన పనులను చేయాలి.

    పువ్వుల సమర్పణ

    పురాణాలు, శాస్త్రాల ప్రకారం తామర పువ్వు లక్ష్మీదేవికి ప్రియమైనది. ఆషాఢ మాసంలోని శుక్రవారం నాడు లక్ష్మీదేవిని పూజించాలి. పూజ సమయంలో అమ్మవారికి తామర పువ్వులను సమర్పించడం వల్ల ప్రత్యేక ఫలితాలు కలుగుతాయి. దీనివల్ల లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం లభించి, ఇంట్లో సంపద పెరుగుతుంది. తామర పువ్వులను పూజించడం జీవితంలో సానుకూల శక్తిని తెస్తుంది.

    ఒంటి కన్ను కొబ్బరికాయ

    లక్ష్మీదేవి పూజలో ఒంటి కన్ను కొబ్బరికాయకు గొప్ప ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ ప్రత్యేకమైన శుక్రవారం నాడు మీకు సమీపంలో ఉన్న ఏదైనా లక్ష్మీ ఆలయాన్ని సందర్శించి, అమ్మవారికి ఒక తామర పువ్వుతో పాటు ఒంటి కన్ను కొబ్బరికాయను సమర్పించండి. అమ్మవారికి ఈ ప్రియమైన వస్తువును సమర్పించడం వల్ల భక్తుల కోరికలు చాలా త్వరగా నెరవేరుతాయి. ఈ ఆచారం ఆర్థిక స్థిరత్వానికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది.

    లక్ష్మీ, నారాయణుల పూజ

    కేవలం లక్ష్మీదేవిని పూజించకుండా.. నారాయణుడిని కూడా పూజించడం ఉత్తమం. లక్ష్మీ-నారాయణులను ఆచారాలతో పూజించి, వారికి పాయసం నైవేద్యంగా సమర్పించాలి. ఈ ఆచరణ వల్ల ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ ఆనందం, శాంతి, శ్రేయస్సు నెలకొని ఉంటాయి. ఇది దంపతుల మధ్య బంధాన్ని బలపరుస్తుంది.

    మనస్ఫూర్తిగా పూజ

    ఆర్థిక సమస్యల నుండి శాశ్వతంగా విముక్తి పొందాలంటే ఆషాఢ మాసంలోని శుక్రవారం నాడు సంపూర్ణ క్రతువులతో పూజ చేయడం అత్యవసరం. స్వచ్ఛమైన మనస్సుతో, భక్తిశ్రద్ధలతో లక్ష్మీదేవిని ప్రార్థించి, పేదరికాన్ని, దుఃఖాన్ని తొలగించమని వేడుకోవాలి. భక్తితో చేసిన ఈ ప్రార్థన మీ ఆర్థిక సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆషాఢ మాసంలో శుక్రవారం నాడు చేయవలసిన 4 ముఖ్యమైన విషయాలు
    Home/Rasi Phalalu/ఆషాఢ మాసంలో శుక్రవారం నాడు చేయవలసిన 4 ముఖ్యమైన విషయాలు
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