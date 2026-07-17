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    జూలై 19-25 వరకు ఈ 7 రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టబోతోంది.. గురు ఆదిత్య రాజయోగం ప్రభావంతో ఫుల్లు ఖుషీ!

    కర్కాటక రాశిలో సూర్యుడు, గురువు కలయికతో ఏర్పడుతున్న గురు ఆదిత్య రాజయోగం, బుధుడి మార్గస్థితి, శుక్రుడి సింహరాశి సంచారం ప్రభావంతో వృషభం, మిథునం, కర్కాటకం, కన్యా, వృశ్చికం, మకరం, కుంభం రాశుల వారికి ధన లాభం, ఉద్యోగ పురోగతి, వ్యాపార విజయం, వంటి శుభ ఫలితాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని పేర్కొంటున్నారు.

    Published on: Jul 17, 2026, 12:30:55 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    ఆకాశంలో గ్రహాల గమనం మారిన ప్రతిసారీ మన జీవితాల్లోనూ ఆ మార్పుల ప్రభావం కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ వారం గ్రహాల కూటమి అద్భుతమైన యోగాలను సృష్టిస్తోంది. ఈ వారం ఏయే రాశుల వారు లాభపడతారో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    జూలై 19-25 వరకు ఈ 7 రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టబోతోంది.. గురు ఆదిత్య రాజయోగం ప్రభావంతో ఫుల్లు ఖుషీ!
    జూలై 19-25 వరకు ఈ 7 రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టబోతోంది.. గురు ఆదిత్య రాజయోగం ప్రభావంతో ఫుల్లు ఖుషీ!

    రాబోయే వారం (జూలై 19 నుండి 25, 2026 వరకు) ఏడు రాశుల వారికి అద్భుతమైన కాలమని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. కర్కాటక రాశిలో సూర్యుడు, గురువు కలిసి 'గురు ఆదిత్య రాజయోగం' వంటి అరుదైన శుభకాలాన్ని అందిస్తున్నారు. దీనితో పాటు బుధుడు మార్గమధ్యంలోకి రావడం, శుక్రుడు సింహరాశిలో సంచరించడం వంటివి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా ఎంతో మందికి మేలు చేయనున్నాయి. ఆ ఏడు లక్కీ రాశులు ఎవరో తెలుసుకుందాం.

    1.వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం ధన లాభం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. మీ ఆదాయ మార్గాలు పెరగడమే కాకుండా, విలాసవంతమైన వస్తువుల కొనుగోలుకు ఆస్కారం ఉంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వార్తలు వింటారు. ఉద్యోగ రీత్యా మంచి అవకాశాలు తలుపు తట్టనున్నాయి. సోదర సోదరీమణుల మద్దతు లభిస్తుంది.

    2.మిథున రాశి:

    మిథున రాశి వారికి ఈ వారం శుభకరమైన వార్తలు అందుతాయి. భగవంతుని కృప, అదృష్టం తోడవ్వడంతో ఆగిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. నిలిచిపోయిన పాత బాకీలు చేతికి అందుతాయి. సంతానం లేదా ప్రేమ వ్యవహారాల్లో సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి.

    3.కర్కాటక రాశి:

    కర్కాటక రాశి వారికి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. వ్యాపారస్తులకు పెద్ద డీల్స్ కుదిరే అవకాశం ఉంది. ఆఫీసులో మీ నాయకత్వ లక్షణాలను ప్రదర్శించే సమయం ఇది. మీ పనితీరును చూసి పై అధికారులు మెచ్చుకుంటారు. కొత్త పెట్టుబడులకు ఇది సరైన సమయం.

    4.కన్యా రాశి:

    కన్యా రాశి వారికి కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. మీరు తలపెట్టిన పనుల్లో అద్భుతమైన విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా నిలకడ ఏర్పడి, పొదుపు పెరుగుతుంది. కోరుకున్న పర్యటనలు చేసే అవకాశం ఉంది.

    5.వృశ్చిక రాశి:

    వృశ్చిక రాశి వారికి జీవిత భాగస్వామితో బంధం బలపడుతుంది. కుటుంబంలో నెలకొన్న సమస్యలు తొలగిపోయి, ప్రశాంతత లభిస్తుంది. పాత పెట్టుబడుల ద్వారా మంచి రాబడి వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. మీకు అవసరమైన వస్తువులన్నీ ఈ సమయంలో సులభంగా సమకూరుతాయి.

    6.మకర రాశి:

    మకర రాశి వారికి ప్రభుత్వపరమైన పనులు సులభంగా పూర్తి కావడమే కాకుండా, పై అధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది. ప్రమోషన్ల కోసం ఎదురుచూసే వారికి శుభవార్త ఉంది. వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి ఇది సరైన సమయం. తలపెట్టిన ఏ పనిలోనైనా విజయం మీదే.

    7.కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశి వారికి వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితాల్లో సమతుల్యత దొరుకుతుంది. ఆర్థికంగా ఎంతో బలంగా ఉంటారు. భూమి, ఇల్లు లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే యోగం ఉంది. మీ మాటతీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి పొందే ఛాన్స్ ఉంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/జూలై 19-25 వరకు ఈ 7 రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టబోతోంది.. గురు ఆదిత్య రాజయోగం ప్రభావంతో ఫుల్లు ఖుషీ!
    Home/Rasi Phalalu/జూలై 19-25 వరకు ఈ 7 రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టబోతోంది.. గురు ఆదిత్య రాజయోగం ప్రభావంతో ఫుల్లు ఖుషీ!
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