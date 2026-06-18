జూలై 18 తర్వాత ఈ 6 రాశుల గోల్డెన్ డేస్.. కెరీర్లో గొప్ప అవకాశం గ్యారంటీ!
గ్రహ సంచారాలు, సంయోగాలు జీవితంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. గ్రహ సంచారాల వల్ల ఏర్పడే యోగాలు పన్నెండు రాశులపై ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. జూలైలో కొన్ని సంచారాలతో కొన్ని రాశులవారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.
జూలై 18న జ్యోతిష్య ప్రపంచంలో ఒక ముఖ్యమైన మార్పు జరగనుంది. కర్కాటక రాశిలో గ్రహాధిపతి అయిన సూర్యుడు, గురుడు ఒకే ఇంట్లో కలవనున్నారు. ఈ రెండు శక్తివంతమైన గ్రహాల కలయిక చాలా శుభప్రదమైన గురు ఆదిత్య యోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఈ అరుదైన యోగం అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం చూపినప్పటికీ, ఇది ప్రధానంగా ఆరు రాశుల వారి జీవితాలలో ఒక స్వర్ణయుగాన్ని తీసుకువస్తుంది. ఆ అదృష్ట రాశులు ఏవో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మిథున రాశి
గురు ఆదిత్య యోగం మిథున రాశి వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది. మీ ఆలోచనా సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. దీర్ఘకాలంగా ఉన్న సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. వృత్తి రంగంలో విజయం, కుటుంబంలో శాంతి నెలకొంటాయి. అప్పుగా ఇచ్చిన డబ్బు తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులు ఆర్థిక లాభాలను ఆశించవచ్చు.
కర్కాటక రాశి
ఈ రాశి లగ్నంలో సూర్య, గురు గ్రహాలు సంయోగంలో ఉండటం వలన ఇది మీకు చాలా శుభ సమయం. వైవాహిక జీవితంలో మరింత మాధుర్యం ఉంటుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి, కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడతాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతితో పాటు మంచి జీతం, కొత్త ఆస్తి కొనుగోలు చేసే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది.
కన్యారాశి
ఈ యోగం ప్రభావంతో కన్యారాశి వారి జీవితం స్వర్ణమయం అవుతుంది. వ్యాపార, ఉద్యోగ రంగాలలో ఉన్నవారి ఆదాయం రెట్టింపు అవుతుంది. దంపతుల మధ్య విభేదాలు తొలగిపోయి కుటుంబంలో శాంతి నెలకొంటుంది. మానసిక ఒత్తిడి నుండి ఉపశమనం లభించి, ఆరోగ్యం గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది.
తులారాశి
ఈ యోగం తులారాశిలోని 10వ ఇంట్లో ఏర్పడుతున్నందున, ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు ఆశించవచ్చు. రాజకీయ లేదా ప్రజా రంగంలో ఉన్నవారికి ఎక్కువ గౌరవం, పదోన్నతి లభిస్తుంది. మీ వాక్చాతుర్యం వల్ల మీరు అనేక కష్టమైన పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది.
వృశ్చికం
వృశ్చిక రాశిలోని తొమ్మిదో ఇంట్లో గురు ఆదిత్య యోగం ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. మీరు ఆర్థికంగా పురోగతి సాధించడంతోపాటు సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు కూడా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగార్థులు కోరుకున్న ఉద్యోగం పొందే అవకాశం ఉంది, అలాగే బదిలీ కోరుకునే వారికి కూడా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.
మీన రాశి
ఈ యోగం మీన రాశిలోని 5వ ఇంట్లో ఏర్పడుతున్నందున, వ్యాపార వాణిజ్య రంగాలలో అపారమైన విజయం లభిస్తుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించడానికి ఇది సరైన సమయం. కుటుంబంలోని గందరగోళాలు తొలగిపోయి, ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. గతంలో చేసిన కృషికి ప్రశంసలు, ప్రతిఫలం ఇప్పుడు లభిస్తాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More