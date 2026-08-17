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    ఆగష్టు 31 నుండి 5 రాశులకు అదృష్టం ఇవ్వనున్న సూర్యుడు.. శుభ ఫలితాలు!

    2026 ఆగస్టు చివరలో సూర్యుడు పూర్వ ఫాల్గుణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. సూర్యుని ఈ నక్షత్ర మార్పు కారణంగా ఐదు రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.

    Published on: Aug 17, 2026, 18:32:28 IST
    By Anand Sai, Hyderabad
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    సూర్యుడు ఆగస్టు నెల చివరి రోజున తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. ఆగస్టు 31న సూర్యుడు పూర్వ ఫాల్గుణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇది కొన్ని రాశుల జీవితాలలో చాలా సానుకూల మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ఈ నెలాఖరులో అంటే ఆగస్టు 31 నుండి రాబోయే 13 రోజుల వరకు ఏ రాశులవారు ప్రయోజనం పొందుతాయో చూడండి.

    సూర్యుడితో అదృష్ట రాశులు
    సూర్యుడితో అదృష్ట రాశులు

    మేష రాశి

    ఆగస్టు 31 తర్వాత కాలం మేష రాశి వారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న మేష రాశి వారికి ఈ కాలంలో ఏదైనా కొత్త బాధ్యత లభిస్తుంది. అదేవిధంగా వ్యాపార వాణిజ్య రంగంలో పనిచేస్తున్న వారికి, తమ పనిలో ఏదైనా ఆటంకాన్ని ఎదుర్కొంటున్న వారికి కొద్ది రోజుల్లో శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. రాబోయే రోజుల్లో మీకు ఒక యోగం ఏర్పడుతుంది. దీనిలో మీ ప్రతి పని విజయవంతంగా పూర్తవుతుంది. అపారమైన ప్రయోజనాలు కలగడంతో పాటు, కొత్త మార్గాలు కూడా కనిపిస్తాయి. ఈ విధంగా ఈ కాలంలో మేష రాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసం బాగా పెరుగుతుంది. మీరు మీ కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు.

    కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి ఆగస్టు 31న అపారమైన ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. ఈ కాలంలో మకర రాశిలో జన్మించిన వారి ఆర్థిక పరిస్థితి గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది. అలాగే మీరు ఏవైనా ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నట్లయితే ఈ కాలంలో మీ సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. కర్కాటక రాశికి చెందిన వారు ఇలాంటి పనులు చేస్తే ఈ కాలంలో వారికి ఒత్తిడి నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. దీనితో పాటు కుటుంబ సభ్యులందరితో మంచి సమయం గడపడం వల్ల ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. దీనితో పాటు ఈ కాలంలో కర్కాటక రాశి వారికి ఖర్చులు పెరగవచ్చు. కానీ మీరు మీ ఖర్చులను, పొదుపును మరింత మెరుగ్గా నిర్వహించుకోగలుగుతారు.

    సింహ రాశి

    గ్రహాలకు రాజు అయిన సూర్యుడు తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలం సింహరాశి వారికి మరిన్ని ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. ఈ కాలంలో సింహరాశి వారి ఆత్మవిశ్వాసం బాగా పెరుగుతుంది. దీని శుభ ప్రభావాన్ని మీరు మీ పనిపై కూడా చూడవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ కాలంలో సింహరాశి వారి నాయకత్వ సామర్థ్యం కూడా బాగా పెరుగుతుంది. మీరు పనిచేసే విధానం భిన్నంగా ఉండవచ్చు. ప్రజలు మీ నుండి మరింత నేర్చుకోగలుగుతారు. ఈ కాలంలో సింహరాశిలో జన్మించిన వారు తమ పాత పెట్టుబడుల నుండి మంచి లాభాలను పొందగలుగుతారు. మీ సంబంధాలలో కూడా మీరు చాలా మెరుగుదలను చూస్తారు.

    వృశ్చిక రాశి

    సూర్యుని నక్షత్ర మార్పు వృశ్చిక రాశి వారికి వృత్తి, వ్యాపార పరంగా చాలా శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది. వృశ్చిక రాశి వారు ఏదైనా విషయంలో గందరగోళంలో ఉంటే ఆగస్టు 31న సూర్యుని ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల మీ సమస్యలన్నింటికీ పరిష్కారం లభిస్తుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా మెరుగుపడుతుంది. ఈ కాలంలో వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వారు తమ కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపగలుగుతారు. ఈ కాలంలో మీ పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల మనసు సంతోషంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక లావాదేవీల కారణంగా ఈ కాలంలో వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వారికి మంచి ఫలితాలు లభించి, ఎక్కువ లాభం చేకూరే అవకాశం ఉంది.

    మీన రాశి

    ఆగస్టు 31 నుండి మీన రాశి వారికి ఇది స్వర్ణయుగం కానుంది. ఈ కాలంలో పని చేసే మీన రాశి వారికి పురోగతి లభిస్తుంది. తద్వారా పని విషయంలో సరైన మార్గంలో ముందుకు సాగడానికి మీకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. అలాగే పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే మీన రాశి వారికి ఈ కాలం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ సమయంలో మీకు ముఖ్యంగా భారీ లాభాలు లభిస్తాయి. అందువల్ల మీన రాశి వారికి ప్రతి అడుగులోనూ వారి కుటుంబం నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. సూర్యుని అనుగ్రహం వల్ల వ్యాపారం చేసే మీన రాశి వారికి తమ పనిని త్వరగా పూర్తి చేయడానికి సహాయపడే వ్యక్తులను కలిసే అద్భుతమైన అవకాశం లభిస్తుంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/ఆగష్టు 31 నుండి 5 రాశులకు అదృష్టం ఇవ్వనున్న సూర్యుడు.. శుభ ఫలితాలు!
    Home/Rasi Phalalu/ఆగష్టు 31 నుండి 5 రాశులకు అదృష్టం ఇవ్వనున్న సూర్యుడు.. శుభ ఫలితాలు!
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