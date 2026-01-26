స్వప్నశాస్త్రం ప్రకారం తెల్లవారుజామున ఈ కలలు వస్తే మీ అంత అదృష్టవంతులు మరొకరు ఉండరు.. కోటీశ్వరులు అయ్యే ఛాన్స్!
బ్రహ్మ ముహూర్తం సమయంలో కొన్ని కలలు వస్తే మాత్రం అదృష్టవంతులని చెప్పచ్చు. స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం బ్రహ్మ ముహూర్తాన్ని ఎంతో ప్రత్యేకంగా భావిస్తారు. బ్రహ్మ ముహూర్తం అంటే తెల్లవారుజామున 3 నుంచి 5 గంటల మధ్య ఉంటుంది. ఈ సమయంలో వచ్చిన కలలు నెరవేరుతాయని అంటారు.
మనము నిద్రపోయినప్పుడు చాలా కలలు వస్తూ ఉంటాయి. కానీ కొన్ని కలలు అసలు మనకు గుర్తు ఉండవు. కొన్ని కలలు వచ్చినట్లయితే, అవి శుభ ఫలితంగా భావించాలి. బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ఈ కలలు వస్తే మాత్రం చాలా మంచి జరుగుతుందని అంటారు.
బ్రహ్మ ముహూర్తం సమయంలో కలలు
బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ఇలాంటి కలలు వచ్చినట్లయితే మంచి జరగబోతోందని, అదృష్టం కలిసి రాబోతోందని, అనేక మార్పులు జీవితంలో చోటు చేసుకోబోతున్నాయని అర్థం చేసుకోవాలి. తెల్లవారుజామున ఈ వస్తువులు కలలో కనపడితే మాత్రం కోటీశ్వరులు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.
తెల్లవారుజామున ఇవి కలలోకి వస్తే మీరు చాలా లక్కీ
1.ధాన్యం
బ్రహ్మ ముహూర్తంలో ధాన్యం కుప్ప కనిపిస్తే మీరు చాలా అదృష్టవంతులని అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ కల చాలా శుభప్రదమైనది. భవిష్యత్తులో ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభిస్తాయని, అనేక విధాలుగా మీరు లాభాలను పొందుతారని అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ కల వస్తే మాత్రం అనేక లాభాలు కలుగుతాయని భావించాలి.
2.నదిలో స్నానం
స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం చూసినట్లయితే, బ్రహ్మ ముహూర్తం సమయంలో నదిలో స్నానం చేసినట్లు కల వచ్చినట్లయితే అది చాలా మంచిది. ఈ కల వచ్చినట్లయితే రావాల్సిన డబ్బు మీ చేతికి వస్తుందని అర్థం. అలాగే ఇంతకుముందు ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే, దానిలో కూడా ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయని అర్థం చేసుకోవాలి.
3.ఊడిపోయిన దంతాలు
కలలో దంతాలు ఊడిపోయినట్లు కనపడితే కూడా మంచిదని అర్థం చేసుకోవాలి. ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి. ఇలాంటి కలలు వస్తే ఏమాత్రం భయపడకండి. అన్ని విధాలుగా మీకు కలిసి రాబోతుందని అర్థం చేసుకోవాలి.
4.నీటి కొలను
బ్రహ్మ ముహూర్తంలో కలలో నీటి కొలను లేదా నీటి తొట్టె వంటివి కనపడితే కూడా మంచి జరగబోతోందని అర్థం. ఇలాంటి కలలు వచ్చినట్లయితే ఆర్థిక లాభం కలుగుతుంది. ఆస్తి లాభం కూడా పొందవచ్చని అర్థం చేసుకోవాలి.
5.నవ్వుతున్న చిన్నారి
బ్రహ్మ ముహూర్తం సమయంలో ఒక శిశువు లేదా చిన్నారి నవ్వుతున్నట్లు కలలో కనపడినట్లయితే చాలా శుభప్రదమైనదిగా భావించాలి. ఇలాంటి కలలు వచ్చినట్లయితే మీకు గోల్డెన్ డేస్ ప్రారంభమవుతున్నాయని, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం ఉందని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇలాంటి కల వస్తే సంపద కూడా పెరుగుతుంది.