    వసంత పంచమి నాడు ఈ రాశుల వారి అదృష్టం డబుల్ అవుతుంది.. ఉద్యోగాలు, పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలతో పాటు అనేక లాభాలు!

    ఈ ఏడాది వసంత పంచమి చాలా విశేషమైనది. వసంత పంచమి వేళ మకర రాశిలో గ్రహాల సంయోగం ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్న దాని ప్రకారం, సూర్యుడు, బుధుడు, కుజుడు, శుక్రుడు ఇప్పటికే మకర రాశిలో ఉన్నారు. దీంతో అదృష్టం పెరుగుతుంది. ఈ యోగం అనేక లాభాలను తీసుకువస్తుంది. సరస్వతి దేవి అనుగ్రహాన్ని కూడా పొందవచ్చు.

    Published on: Jan 21, 2026 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఈ ఏడాది వసంత పంచమి నాడు చతుర్గ్రాహి యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను తీసుకు రాబోతోంది. కెరీర్‌లో, వ్యాపారంలో కూడా కొన్ని రాశుల వారు అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు. అలాగే సరస్వతి దేవి ప్రత్యేక అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి కూడా వీలవుతుంది. ఈ సంవత్సరం వసంత పంచమి జనవరి 23న వచ్చింది. వసంత పంచమి రోజున గ్రహాల కలయిక ఏర్పడడంతో కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.

    వసంత పంచమికి ఈ రాశుల వారికి అనేక లాభాలు, అదృష్టం కూడా కలుగుతుంది (pinterest)
    వసంత పంచమికి ఈ రాశుల వారికి అనేక లాభాలు, అదృష్టం కూడా కలుగుతుంది (pinterest)

    ఈ ఏడాది వసంత పంచమి చాలా విశేషమైనది. వసంత పంచమి వేళ మకర రాశిలో గ్రహాల సంయోగం ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్న దాని ప్రకారం, సూర్యుడు, బుధుడు, కుజుడు, శుక్రుడు ఇప్పటికే మకర రాశిలో ఉన్నారు. దీంతో అదృష్టం పెరుగుతుంది. ఈ యోగం అనేక లాభాలను తీసుకువస్తుంది. అలాగే సరస్వతి దేవి ప్రత్యేక అనుగ్రహాన్ని కూడా పొందవచ్చు. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

    వసంత పంచమికి ఈ రాశుల వారికి అనేక లాభాలు, అదృష్టం కూడా కలుగుతుంది

    1.మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారికి ఇది అద్భుతమైన సమయం. వసంత పంచమి వేళ ఈ రాశి వారికి అనేక విధాలుగా కలిసి వస్తుంది. పరీక్షలు రాస్తున్న వారికి కూడా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడానికి, స్కిల్స్‌ను మెరుగుపరుచుకోవడానికి ఇది అద్భుతమైన సమయం.

    ఏ రంగంలో అయినా సరే అద్భుతంగా రాణిస్తారు, విజయాలను అందుకుంటారు. ఎప్పటి నుంచో తీరని సమస్యలు ఈ సమయంలో తీరిపోతాయి. మానసిక ప్రశాంతత కూడా ఉంటుంది. అలాగే ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు కెరీర్‌లో సక్సెస్‌ఫుల్‌గా రాణిస్తారు. ఆర్థికపరంగా కూడా కలిసి వస్తుంది.

    2.సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారికి వసంత పంచమి వేళ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు సంతోషంగా ఉంటారు. మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. పిల్లలతో బంధం మరింత దృఢంగా మారుతుంది. ఆర్థికపరంగా కూడా బాగుంటుంది. ట్రిప్పులు వేస్తారు, సక్సెస్‌ను అందుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా ఉంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగుపడుతుంది.

    3.మకర రాశి

    మకర రాశి వారికి ఇది అద్భుతమైన సమయం. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు సక్సెస్‌ను అందుకుంటారు. కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ను చేపడతారు. కొత్త ఉద్యోగం కూడా లభిస్తుంది. ఆర్థికపరంగా కూడా బాగుంటుంది. కెరీర్‌లో, వ్యాపారంలో కూడా బాగా రాణిస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో బంధం మరింత మెరుగుపడుతుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు లభిస్తాయి.

