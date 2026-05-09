మీకు ఈ కలలు పదేపదే వస్తున్నాయా? అయితే మీరు అదృష్టవంతులు
స్వప్నశాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని రకాల కలలు మీకు అదృష్టాన్ని తెస్తాయి. మీకు నిద్రలో వచ్చే కలలు మీ నిజ జీవితానికి సంబంధం కలిగి ఉంటాయని చెబుతుంటారు.
స్వప్నశాస్త్రం ప్రకారం.. కొన్ని ప్రత్యేకమైన కలలు ఒక వ్యక్తి విజయాన్ని సూచిస్తాయి. సూర్యోదయం, ఎగరడం, బంగారం, వెండి, దేవుని దర్శనం వంటి కలలు అదృష్టవంతులకు వస్తాయి. అవి భవిష్యత్ శ్రేయస్సు, పురోగతికి సంకేతం.
కలలు జీవితంలో ఒక భాగం. ప్రపంచంలో కలలు కనని వారు ఎవరూ ఉండరు. నిద్రలో వచ్చే కలలు నిజ జీవితానికి దగ్గరగా ఉంటాయని, భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన సూచనలను ఇస్తాయని స్వప్న శాస్త్రం చెబుతుంది. కలల శాస్త్రం వెనక ఉన్న రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి చాలామంది దానిని అధ్యయనం చేస్తుంటారు. ఈ స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం, కేవలం కొందరు ప్రత్యేక వ్యక్తులు మాత్రమే కొన్ని రకాల కలలు కంటారు. వాటి ద్వారా అదృష్టం కలిసి వస్తుందని నమ్మకం.
కలలో సూర్యకాంతిని లేదా సూర్యోదయాన్ని చూడటం అభివృద్ధికి సంకేతంగా భావిస్తారు. స్వప్నశాస్త్రం ప్రకారం కలలో సూర్యుడిని చూడటం జ్ఞానం, విజయం, కొత్త ప్రారంభాలను సూచిస్తుంది. జీవితంలో మరింత సానుకూలంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండే వ్యక్తులు తమ కలలలో సూర్యుడిని చూస్తారు. అదేవిధంగా సూర్యాస్తమయం గురించి కల కనడం అశుభంగా పరిగణిస్తారు.
కలలో బంగారం, వెండి లేదా డబ్బును చూడటం అంటే మీ జీవితంలోకి త్వరలో ఆనందం వస్తుందని అర్థం. ఈ మూడు విషయాలు శ్రేయస్సుకు సంకేతాలు, సామాజిక సేవల్లో నిమగ్నమైన వ్యక్తులు ఇలాంటి కలలు కంటారు. సామాజిక స్పృహ, నిస్వార్థత ఉన్న వ్యక్తులు పురోగతిని సాధిస్తారని ఈ కల సూచిస్తుంది.
మీరు ఎగరాలని కలగంటే, అది మీ స్వేచ్ఛను, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని సూచిస్తుంది. జీవితంలోని హడావుడి, పని ఒత్తిళ్లు తొలగిపోతాయని ఈ కల ఒక సూచన ఇస్తుంది. భవిష్యత్తులో సాధించాల్సిన గొప్ప లక్ష్యాలు ఉన్నవారు ఎగరాలని కలలు కంటారు.
సమతుల్యమైన జీవితాన్ని గడిపే వ్యక్తులు తమ కలలలో నిర్మలమైన, ప్రశాంతమైన ఆకాశాన్ని చూస్తారు. ఈ కల మీ జీవితంలో త్వరలో శాంతి, స్థిరత్వం నెలకొంటాయని సూచిస్తుంది.
మీ కలలో దట్టమైన పచ్చని చెట్లు, తోటలు లేదా పండ్లతో నిండిన చెట్టు కనిపిస్తే అది ఆర్థికాభివృద్ధికి సంకేతం. ముఖ్యంగా కలలు మామిడి పండ్లు లేదా ఆపిల్ పండ్లు తింటున్నట్లు వస్తే మీకు ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది.
కలలో ఏనుగు కనిపించడం ఐశ్వర్యానికి సంకేతం. మీకు సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయని, అధికార ప్రాప్తి కలుగుతుందని దీని అర్థం.
ఆవు కనిపించడం అంటే సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి మీ ఇంటికి రాబోతున్నట్లు లెక్క. ఇది కుటుంబంలో శాంతిని, సంపదను సూచిస్తుంది.
కలలో వర్షం పడటం చూసినా లేదా స్వచ్ఛమైన నీటితో నిండిన నది, చెరువు కనిపిస్తే అది మనశ్శాంతికి నిదర్శనం. మీ జీవితంలో ఉన్న ఆందోళనలు తొలగిపోయి, కొత్త ఉత్సాహం లభిస్తుంది.
చీకటిలో వెలుగుతున్న దీపం లేదా జ్యోతి కలలో కనిపిస్తే అది మీ జ్ఞానోదయానికి మరియు ఉన్నత స్థితికి చిహ్నం. మీ కెరీర్ లేదా వ్యాపారంలో ఉన్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి.
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More