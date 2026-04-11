    Vastu Tips : ఇంట్లో ఆవు విగ్రహాన్ని ఎక్కడ పెట్టాలి? ఏ ప్రదేశంలో పెడితే అశుభం!

    Vastu Tips : హిందూమతంలో ఆవుకు ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. చాలా మంది ఆవు విగ్రహాన్ని తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు. దీనివల్ల శుభాలు కలుగుతాయని నమ్మకం.

    Published on: Apr 11, 2026 10:16 AM IST
    By Anand Sai
    హిందూమతంలో ఆవును పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంట్లో ఆవు విగ్రహాన్ని ఉంచడం వల్ల చుట్టుపక్కల వాతావరణంపై సానుకూల ప్రభావం ఉంటుంది. ఆవు శుక్ర గ్రహానికి ప్రతీక అని, మాతృత్వానికి చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. ఇంట్లో ఆవు విగ్రహాన్ని ఉంచడం శాంతి, సంతోషం, శ్రేయస్సును కాపాడుతుంది. ఇది కుటుంబ సభ్యుల మధ్య పరస్పర ప్రేమను కూడా పెంచుతుంది.

    ఇంట్లో ఆవు విగ్రహాన్ని ఎక్కడ పెట్టాలి?
    ఇంట్లో ఆవు విగ్రహాన్ని ఎక్కడ పెట్టాలి?

    వివాహితులు తమ ఇంట్లో ఆవు విగ్రహాన్ని ఉంచుకోవాలి, ఇది పిల్లలకు కూడా చాలా శుభప్రదం. అయితే ఇంట్లో ఆవు విగ్రహాన్ని ఉంచే ముందు సరైన దిశను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. జ్యోతిష్యులు, వాస్తు నిపుణులు ఆవు విగ్రహాన్ని ఎక్కడ పెట్టాలో సూచనలు చేశారు.

    వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, కామధేనువు విగ్రహాన్ని సరైన దిశలో ఉంచడం చాలా ముఖ్యం. దానిని తప్పుడు ప్రదేశంలో ఉంచడం వల్ల ప్రతికూల ప్రభావాలు కలుగుతాయి. కామధేనువును లక్ష్మీదేవికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. వాస్తు ప్రకారం దీనిని ఆగ్నేయ దిశలో ఉంచడం ఉత్తమం, ఎందుకంటే ఈ దిశ శుక్ర గ్రహంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో ఈ ప్రదేశంలో ఆవు విగ్రహాన్ని ఉంచడం ఇంట్లో ఆనందం, శ్రేయస్సు మరియు శాంతిని నెలకొల్పుతుంది.

    వాస్తు ప్రకారం మీరు డ్రాయింగ్ రూమ్‌లో గోవు విగ్రహాన్ని ఉంచవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ఇది దంపతులకు శుభప్రదంగా కూడా పరిగణిస్తారు. అందువల్ల వివాహిత జంటలు తమ ఇంట్లో ఆవు విగ్రహాన్ని తప్పకుండా ఉంచుకోవాలి. ఇది పరస్పర ప్రేమను పెంచుతుంది. సామరస్యపూర్వకమైన వైవాహిక జీవితాన్ని కొనసాగిస్తుంది.

    వాస్తు శాస్త్రం, జ్యోతిష్యం ప్రకారం పూజ చేసే స్థలం ఇంట్లో అత్యంత పవిత్రమైన ప్రదేశంగా పరిగణిస్తారు. ఆవు లక్ష్మీదేవికి ప్రతీక. అందువల్ల మీరు పూజ గదిలో కూడా ఆవు విగ్రహాన్ని ఉంచవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల అత్యంత శుభ ఫలితాలు వస్తాయి. దీనిని ఇంట్లో ఉంచడం పిల్లలకు కూడా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. ఇది ఏకాగ్రతను పెంచుతుందని నమ్ముతారు.

    ఇక్కడ పెట్టకూడదు

    ఆవు విగ్రహాన్ని పడకగది, స్నానాలగది లేదా ఇతర ప్రదేశాల దగ్గర ఎప్పుడూ ఉంచకూడదని నమ్ముతారు. అలా చేయడం వల్ల ప్రతికూల ప్రభావాలు కలుగుతాయని వాస్తు నిపుణులు చెబుతున్నారు. అశుభం కలుగుతుంది. దీనిని ఎల్లప్పుడూ శుభ్రమైన ప్రదేశంలో ఉంచాలి. మీరు మీ ఇంట్లో ఇత్తడి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠిస్తున్నట్లయితే, దానిని ఆగ్నేయ దిశలో ఉంచాలి. దీనివల్ల ఇంట్లో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం నెలకొని ఉంటుంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Rasi Phalalu/Vastu Tips : ఇంట్లో ఆవు విగ్రహాన్ని ఎక్కడ పెట్టాలి? ఏ ప్రదేశంలో పెడితే అశుభం!
