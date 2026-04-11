Vastu Tips : ఇంట్లో ఆవు విగ్రహాన్ని ఎక్కడ పెట్టాలి? ఏ ప్రదేశంలో పెడితే అశుభం!
Vastu Tips : హిందూమతంలో ఆవుకు ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. చాలా మంది ఆవు విగ్రహాన్ని తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు. దీనివల్ల శుభాలు కలుగుతాయని నమ్మకం.
హిందూమతంలో ఆవును పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంట్లో ఆవు విగ్రహాన్ని ఉంచడం వల్ల చుట్టుపక్కల వాతావరణంపై సానుకూల ప్రభావం ఉంటుంది. ఆవు శుక్ర గ్రహానికి ప్రతీక అని, మాతృత్వానికి చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. ఇంట్లో ఆవు విగ్రహాన్ని ఉంచడం శాంతి, సంతోషం, శ్రేయస్సును కాపాడుతుంది. ఇది కుటుంబ సభ్యుల మధ్య పరస్పర ప్రేమను కూడా పెంచుతుంది.
వివాహితులు తమ ఇంట్లో ఆవు విగ్రహాన్ని ఉంచుకోవాలి, ఇది పిల్లలకు కూడా చాలా శుభప్రదం. అయితే ఇంట్లో ఆవు విగ్రహాన్ని ఉంచే ముందు సరైన దిశను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. జ్యోతిష్యులు, వాస్తు నిపుణులు ఆవు విగ్రహాన్ని ఎక్కడ పెట్టాలో సూచనలు చేశారు.
వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, కామధేనువు విగ్రహాన్ని సరైన దిశలో ఉంచడం చాలా ముఖ్యం. దానిని తప్పుడు ప్రదేశంలో ఉంచడం వల్ల ప్రతికూల ప్రభావాలు కలుగుతాయి. కామధేనువును లక్ష్మీదేవికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. వాస్తు ప్రకారం దీనిని ఆగ్నేయ దిశలో ఉంచడం ఉత్తమం, ఎందుకంటే ఈ దిశ శుక్ర గ్రహంతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో ఈ ప్రదేశంలో ఆవు విగ్రహాన్ని ఉంచడం ఇంట్లో ఆనందం, శ్రేయస్సు మరియు శాంతిని నెలకొల్పుతుంది.
వాస్తు ప్రకారం మీరు డ్రాయింగ్ రూమ్లో గోవు విగ్రహాన్ని ఉంచవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. ఇది దంపతులకు శుభప్రదంగా కూడా పరిగణిస్తారు. అందువల్ల వివాహిత జంటలు తమ ఇంట్లో ఆవు విగ్రహాన్ని తప్పకుండా ఉంచుకోవాలి. ఇది పరస్పర ప్రేమను పెంచుతుంది. సామరస్యపూర్వకమైన వైవాహిక జీవితాన్ని కొనసాగిస్తుంది.
వాస్తు శాస్త్రం, జ్యోతిష్యం ప్రకారం పూజ చేసే స్థలం ఇంట్లో అత్యంత పవిత్రమైన ప్రదేశంగా పరిగణిస్తారు. ఆవు లక్ష్మీదేవికి ప్రతీక. అందువల్ల మీరు పూజ గదిలో కూడా ఆవు విగ్రహాన్ని ఉంచవచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల అత్యంత శుభ ఫలితాలు వస్తాయి. దీనిని ఇంట్లో ఉంచడం పిల్లలకు కూడా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. ఇది ఏకాగ్రతను పెంచుతుందని నమ్ముతారు.
ఇక్కడ పెట్టకూడదు
ఆవు విగ్రహాన్ని పడకగది, స్నానాలగది లేదా ఇతర ప్రదేశాల దగ్గర ఎప్పుడూ ఉంచకూడదని నమ్ముతారు. అలా చేయడం వల్ల ప్రతికూల ప్రభావాలు కలుగుతాయని వాస్తు నిపుణులు చెబుతున్నారు. అశుభం కలుగుతుంది. దీనిని ఎల్లప్పుడూ శుభ్రమైన ప్రదేశంలో ఉంచాలి. మీరు మీ ఇంట్లో ఇత్తడి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠిస్తున్నట్లయితే, దానిని ఆగ్నేయ దిశలో ఉంచాలి. దీనివల్ల ఇంట్లో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం నెలకొని ఉంటుంది.
