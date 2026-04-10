    పిల్లల వైద్యంలో క్లిష్టమైన కేసుల పరిష్కారానికి అంకుర హాస్పిటల్స్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స‌లెన్స్ బలోపేతం

    చిన్నారుల్లో పెరుగుతున్న సంక్లిష్ట ఆరోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కోవడానికి హైదరాబాద్‌లోని అంకుర హాస్పిటల్స్ తమ 'సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్'ను మరింత బలోపేతం చేసింది. అత్యాధునిక సాంకేతికత, నిపుణులైన వైద్యుల సమన్వయంతో అరుదైన వ్యాధులకు కూడా అత్యుత్తమ చికిత్స అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

    Published on: Apr 10, 2026 1:30 PM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    నేటి కాలంలో పిల్లల ఆరోగ్య సమస్యలు కేవలం సాధారణ జ్వరం, జలుబుకే పరిమితం కావడం లేదు. పుట్టుకతో వచ్చే అవయవ లోపాలు, రోగనిరోధక శక్తికి సంబంధించిన అరుదైన వ్యాధులు (Immunological disorders), తీవ్రమైన శ్వాసకోస సమస్యలు పెరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కేవలం ఒక విభాగం డాక్టర్ మాత్రమే కాకుండా, వివిధ విభాగాల నిపుణులు కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనిని గుర్తించిన అంకుర హాస్పిటల్ ఫర్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్, తన పీడియాట్రిక్ 'సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్' (CoE)ను సరికొత్త హంగులతో తీర్చిదిద్దింది.

    అంకుర ఆసుపత్రి వైద్యులు, సిబ్బంది
    ఒకే గొడుగు కింద అన్ని సూపర్ స్పెషాలిటీలు

    అంకుర హాస్పిటల్స్ తీసుకువచ్చిన ఈ సమగ్ర నమూనా (Integrated Model) కింద పీడియాట్రిక్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ, న్యూరాలజీ, పల్మనాలజీ, ఇమ్యునాలజీ, యూరాలజీ, సర్జరీ వంటి విభాగాలు ఒకే సమన్వయంతో పనిచేస్తాయి. దీనివల్ల ఒక చిన్నారికి వివిధ రకాల సమస్యలు ఉన్నప్పుడు, పేషెంట్‌ను ఒక ఆసుపత్రి నుంచి మరో ఆసుపత్రికి లేదా ఒక విభాగం నుంచి మరో విభాగానికి తిప్పే అవసరం లేకుండా, నిపుణులందరూ కలిసి వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.

    ప్రస్తుతం ఈ ఆసుపత్రి నెట్‌వర్క్ ఏటా సుమారు 6 లక్షల కుటుంబాలకు సేవలు అందిస్తోంది. లక్షకు పైగా నియోనేటల్ ఇంటెన్సివ్ కేర్ (NICU) కేసులను విజయవంతంగా డీల్ చేసిన అనుభవం అంకురకు ఉంది.

    కోత లేని వైద్యం.. పిల్లలకు వరం

    పిల్లల శస్త్రచికిత్సల విషయంలో తల్లిదండ్రుల్లో ఉండే భయాన్ని పోగొట్టేందుకు అంకుర హాస్పిటల్స్ 'మినిమల్లీ ఇన్వేసివ్ సర్జరీ' (Minimally Invasive Surgery) విధానాలను ప్రోత్సహిస్తోంది. పుట్టుకతో వచ్చే కిడ్నీ సమస్యలు, వెన్నెముక లోపాలు, ఊపిరితిత్తుల సమస్యలకు ల్యాప్రోస్కోపిక్ మరియు ఎండోస్కోపిక్ పద్ధతుల్లో చికిత్స అందిస్తున్నారు.

    ముఖ్యంగా, ప్రముఖ పీడియాట్రిక్ సర్జన్, యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ వి.వి.ఎస్. చంద్రశేఖరం నేతృత్వంలో ఈ విభాగం అద్భుతాలు చేస్తోంది. పిల్లల్లో 900కు పైగా ల్యాప్రోస్కోపిక్ కిడ్నీ సర్జరీలు చేసిన అరుదైన రికార్డు ఆయన సొంతం. ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో చిన్నారులకు సర్జరీ నిర్వహించడం వల్ల వారు వేగంగా కోలుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

    దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు రిఫరల్ హబ్‌గా హైదరాబాద్

    తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లతో పాటు ఒడిశా, మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర వంటి రాష్ట్రాల నుంచి కూడా సంక్లిష్టమైన కేసులు ఇప్పుడు హైదరాబాద్‌కు వస్తున్నాయి. చిన్న పట్టణాల్లో అందుబాటులో లేని అత్యాధునిక వైద్య సదుపాయాలు అంకుర వంటి కేంద్రాల్లో లభిస్తుండటమే ఇందుకు కారణం.

    "చిన్నారుల ప్రాణాలను కాపాడటంలో సరైన సమయంలో అందించే వైద్యం ఎంతో కీలకం. మా సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్‌ను బలోపేతం చేయడం ద్వారా, ప్రతి బిడ్డకు సరైన సమయంలో, సరైన నిపుణుల ద్వారా చికిత్స అందేలా చూస్తున్నాం" అని అంకుర హాస్పిటల్స్ వ్యవస్థాపకులు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ కృష్ణ ప్రసాద్ రావు ఉన్నం పేర్కొన్నారు.

    అంకుర హాస్పిటల్స్ భవిష్యత్తులో మరిన్ని అత్యాధునిక క్లినికల్ సామర్థ్యాలను, టెక్నాలజీ ఆధారిత రోగ నిర్ధారణ వ్యవస్థలను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ప్రణాళికలు రచిస్తోంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. అంకుర హాస్పిటల్స్ 'సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్' ప్రత్యేకత ఏంటి?

    ఇక్కడ పిల్లల ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన అన్ని రకాల సూపర్ స్పెషాలిటీలు (న్యూరాలజీ, ఇమ్యునాలజీ, సర్జరీ మొదలైనవి) ఒకే చోట ఉంటాయి. దీనివల్ల క్లిష్టమైన కేసుల్లో వివిధ విభాగాల డాక్టర్లు సమన్వయంతో వేగంగా చికిత్స అందించడానికి వీలవుతుంది.

    2. పిల్లల్లో ల్యాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీలు సురక్షితమేనా?

    అవును. పెద్దల కంటే పిల్లల్లో కోత తక్కువగా ఉండే సర్జరీల వల్ల రక్తం తక్కువగా పోవడమే కాకుండా, ఇన్ఫెక్షన్ ముప్పు తక్కువగా ఉంటుంది. పిల్లలు చాలా త్వరగా కోలుకుంటారు. డాక్టర్ చంద్రశేఖరం వంటి నిపుణులు ఇందులో వేల సంఖ్యలో సర్జరీలు నిర్వహించిన అనుభవం కలిగి ఉన్నారు.

    3. ఏయే సమస్యలకు ఇక్కడ చికిత్స లభిస్తుంది?

    పుట్టుకతో వచ్చే కిడ్నీ సమస్యలు, గుండె మరియు ఊపిరితిత్తుల లోపాలు, తీవ్రమైన న్యూరాలజీ సమస్యలు, అరుదైన రోగనిరోధక శక్తి లోపాలు వంటి సంక్లిష్ట కేసులకు ఇక్కడ అత్యాధునిక చికిత్స లభిస్తుంది.

    4. వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే పేషెంట్లకు ఎలాంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయి?

    అంకుర హాస్పిటల్స్ ప్రస్తుతం తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ దాటి ఇతర రాష్ట్రాలకు కూడా ప్రధాన రిఫరల్ కేంద్రంగా మారింది. లెవల్-3 NICU, PICU సదుపాయాలతో అత్యవసర స్థితిలో ఉన్న చిన్నారులకు 24 గంటల పాటు క్రిటికల్ కేర్ సేవలు అందిస్తారు.

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    Home/Lifestyle/పిల్లల వైద్యంలో క్లిష్టమైన కేసుల పరిష్కారానికి అంకుర హాస్పిటల్స్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స‌లెన్స్ బలోపేతం
