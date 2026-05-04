TVK Vijay : తమిళనాడు సీఎం పీఠాన్ని కదిలించిన దళపతి విజయ్ జాతకంలోని కొన్ని రహస్యాలు!
TVK Vijay Victory : తమిళనాడు ఎన్నికల్లో దళపతి విజయ్ సూపర్ విక్టరీ సొంతం చేసుకున్నారు. దీని వెనక జ్యోతిష్యం పనిచేసిందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ మేరకు విశ్లేషణలు చేస్తున్నారు.
తమిళనాడు ఎన్నికలు 2026లో టీవీకే పార్టీ 100కుపైగా స్థానాల్లో గెలిచింది. మే 4వ తేదీ పంచాంగం, విజయ్ జాతకంలోని రాజయోగం ప్రభుత్వాన్ని మార్చాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు అంటున్నారు. తమిళనాడు రాజకీయాలకు ఈ ఉదయం కేవలం ఓట్ల లెక్కింపు కాకుండా.. కొత్త శకానికి నాంది పలికినట్లు అనిపిస్తోంది. ఫలితాలు లెక్కిస్తున్న కొద్దీ.. తమిళనాడే కాదు.. దేశం అంతా దళపతి విజయ్ పేరు మార్మోగింది. తమిళగ వెట్రి కజగం (టీవీకే) మెుదటి నుంచి ఆధిక్యం కనబరిచింది.
రాజకీయ విశ్లేషకులు దీనిని ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత అని అంటున్నారు. కానీ జ్యోతిష్య దృక్కోణంలో చూస్తే, ఇది దశాబ్దానికి ఒకసారి సంభవించే ఒక అద్భుతమైన గ్రహాల కలయిక.. మే 4 పంచాంగం, విజయ్ జాతకం కలిసి వచ్చాయని చెబుతున్నారు.
మూలా నక్షత్రం, సిద్ధి యోగం ప్రమాదకరమైన కలయిక, ఇది అధికారంపై పైచేయి సాధించింది. జ్యోతిషశాస్త్రంలో, ఏ సంఘటన విజయమైనా ఆ రోజున గ్రహాల సూచనలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. 2026, మే 4వ తేదీ అయిన పంచాంగం కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను అందిస్తోంది. వైశాఖ మాసంలోని మూడో, నాల్గో తేదిల కలయిక. ఇది పాత పద్ధతులను విచ్ఛిన్నం చేసి కొత్త వాటిని స్థాపించడానికి ప్రసిద్ధి చెందింది.
మే 4న చంద్రుని సంచారం మూల, పూర్వాషాఢ నక్షత్రాల ప్రభావంలో ఉంది. మూలాలను కదిలించడం మూల నక్షత్ర స్వభావం. ప్రధాన అధికార మార్పులు జరిగినప్పుడల్లా, మూల నక్షత్రం పాత్ర తరచుగా కనిపిస్తుంది. ఈ నక్షత్రానికి అధిపతి కేతువు, ఇది ఆకస్మిక, విప్లవాత్మక మార్పుకు ప్రతీక. అంతేకాకుండా సిద్ధి యోగం కూడా మే 4న ఉంది. ఇది ఏ కొత్త ప్రయత్నానికైనా స్థిరత్వాన్ని సూచిస్తుంది.
ఏ ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడి ఎదుగుదలలోనైనా గ్రహాల ప్రధాన దశలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. టీవీకే విజయ్ 1974, జూన్ 22న జన్మించారు. అతని జాతకాన్ని క్షుణ్ణంగా విశ్లేషిస్తే, అతను ప్రస్తుతం అత్యంత ప్రభావవంతమైన గురు ఉపదశలో ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. అతని జాతకంలో గురు గ్రహం కుంభ రాశిలో ఉంది. కుంభ రాశి ప్రజలకు, సమాజానికి ప్రాతినిధ్యం వహించే ఒక స్థిర రాశి.
గురు గ్రహం వంటి శుభ గ్రహం ప్రజాభావనను ప్రభావితం చేసినప్పుడు, ప్రజలు ఒక వ్యక్తి మాటలను ఆజ్ఞలుగా పరిగణించడం ప్రారంభిస్తారు. అతని జాతకంలో శక్తికి నిలయమైన దశమ స్థానంలో అష్టకవర్గ బలం 30 కంటే ఎక్కువగా ఉంది. జ్యోతిష్య సిద్ధాంతం ప్రకారం, దశమ స్థానం ఇంత బలంగా ఉండి, గురు గ్రహం అనుగ్రహంతో ఉన్నప్పుడు, ఒక వ్యక్తిని అధికార శిఖరాగ్రానికి చేరకుండా ఆపడం కష్టం.
విజయ్ విజయం వెనుక ఉన్న రెండవ అతిపెద్ద రహస్యం అతని జాతకంలో ఉన్న అరుదైన శుక్ర-చంద్రుల కలయిక అని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు. విజయ్ జాతకంలో కూడా శుక్రుడు చాలా బలమైన స్థితిలో ఉండటం వల్ల ఆయనకు అపారమైన ప్రజాదరణ లభించింది. జ్యోతిష్య పరంగా దీనిని సమ్మోహన యోగం అని కూడా అంటారు. మహిళా ఓటర్లు, యువత టీవీకే వైపు మళ్లడం ఈ శుక్ర ప్రభావ ఫలితమే.
సంఖ్యాశాస్త్ర దృక్కోణం ప్రకారం, విజయ్ వ్యక్తిత్వం, విజయం మొత్తం 4వ సంఖ్య చుట్టూనే తిరుగుతాయి. అతను 22వ తేదీన జన్మించాడు (2 + 2 = 4). సంఖ్యాశాస్త్రంలో 4వ సంఖ్యకు అధిపతి రాహువు. రాజకీయాలలో రాహువును చదరంగం ఆటగాడుగా పరిగణిస్తారు. ఇది సంప్రదాయాలను బద్దలు కొట్టి, ఊహించని ఫలితాలను ఇచ్చే గ్రహం. మే 4వ తేదీ.. ఒక వ్యక్తి పుట్టిన తేదీ సంఖ్య, ప్రస్తుత సమయ సంఖ్య కలిసినప్పుడు, వారి శక్తి అనేక రెట్లు పెరుగుతుంది.
శని మీనరాశిలో సంచరిస్తోంది. జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం, శని ఈ స్థానం అధికార పార్టీకి ఒక కఠినమైన పరీక్షగా మారింది. శని న్యాయపీఠంపై కొలువుదీరినప్పుడు, అది ప్రజలలో అణచివేసిన అసంతృప్తిని బయటకు తెస్తుంది. విజయ్ పైచేయి సాధించిన కీలక మలుపు ఇది. శని గ్రహం అధికార పార్టీకి సవాళ్లు విసిరిందని నిపుణులు అంటున్నారు. అది విజయ్కి కలిసి వచ్చిందని చెబుతున్నారు. ద్రావిడ రాజకీయాలలోని రెండు పార్టీలతో విసిగిపోయిన ప్రజానీకానికి, మూడవ ప్రత్యామ్నాయంగా విజయ్ వచ్చాడు. ఫలితంగా 100కు పైగా స్థానాల్లో టీవీకే విజయం సాధించింది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More