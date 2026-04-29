Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మీ జాతకంలో గురు బలాన్ని పెంచుకునే అద్భుత మార్గాలు ఇవే

    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహంగా భావించే గురు గ్రహం (బృహస్పతి) బలహీనపడితే జీవితంలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. మీ అభివృద్ధి మందగించినా, ఆర్థిక ఇబ్బందులు వేధిస్తున్నా అది గురు బలం తగ్గడానికి సంకేతం కావచ్చు. ఈ సమస్యల నుంచి గట్టెక్కి అదృష్టాన్ని పొందేందుకు పాటించాల్సిన కీలక పరిహారాలు ఈ కథనంలో..

    Published on: Apr 29, 2026 11:19 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    వైదిక జ్యోతిష్యం ప్రకారం నవగ్రహాలలో గురు గ్రహానికి విశిష్ట స్థానం ఉంది. ఆయనను 'దేవగురువు' అని పిలుస్తారు. ఒక వ్యక్తి జాతకంలో గురు గ్రహం అనుకూలంగా ఉంటే ఆయురారోగ్యాలు, ఐశ్వర్యం, సంతాన సుఖం, ఉన్నత విద్య దక్కుతాయి. అయితే, అదే గురువు బలహీన స్థితిలో ఉంటే ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా ఫలితం శూన్యం. అసలు మీ జాతకంలో గురు బలం తగ్గిందని ఎలా గుర్తించాలి? ఆ దోషం పోవాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం.

    గురు గ్రహం (బృహస్పతి) బలహీనపడితే జీవితంలో ఆటంకాలు

    గురు బలం తగ్గితే కనిపించే సంకేతాలు

    జాతకంలో బృహస్పతి అనుకూలత లేనప్పుడు వ్యక్తి నిర్ణయ సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది. జ్ఞానం ఉన్నా దానిని సరైన సమయంలో ఉపయోగించలేరు.

    • సామాజిక హోదా: సమాజంలో గౌరవం తగ్గడం, చెప్పని మాటలకు లేదా చేయని తప్పులకు నిందలు పడాల్సి రావడం.
    • ఆర్థిక నష్టాలు: అకస్మాత్తుగా నగదు లేదా బంగారం చేజారిపోవడం. వ్యాపారాల్లో ఊహించని నష్టాలు రావడం.
    • ఆరోగ్య సమస్యలు: ప్రధానంగా కాలేయ (Liver) సంబంధిత వ్యాధులు, స్థూలకాయం లేదా జీర్ణక్రియ సమస్యలు వేధించడం.
    • విద్య, ఆధ్యాత్మికత: చదువు మధ్యలో ఆగిపోవడం లేదా ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై ఆసక్తి పూర్తిగా తగ్గిపోవడం.

    అదృష్టాన్ని పెంచే పరిహారాలు

    గురు దోషం నుంచి విముక్తి పొందేందుకు పెద్దలు, జ్యోతిష్య నిపుణులు కొన్ని సహజమైన మార్గాలను సూచిస్తున్నారు. ఇవి పాటించడం వల్ల మీ వ్యక్తిత్వంతో పాటు జాతక బలం కూడా మెరుగుపడుతుంది.

    జీవనశైలిలో మార్పులు:

    ప్రతిరోజూ స్నానం చేసిన తర్వాత నుదుటిపై చందనం లేదా పసుపుతో బొట్టు పెట్టుకోవడం అలవాటు చేసుకోండి. పసుపు రంగు బృహస్పతికి ప్రీతికరమైనది. అందుకే పసుపు రంగు వస్త్రాలు లేదా కనీసం ఒక పసుపు రంగు రుమాలును దగ్గర ఉంచుకోవడం మంచిది. సాధ్యమైనంత వరకు బంగారు ఆభరణాలు ధరించడానికి ప్రయత్నించండి.

    ఆహార నియమాలు:

    గురు బలం తక్కువగా ఉన్నవారు మాంసాహారానికి, మద్యానికి దూరంగా ఉండాలి. ఇది కేవలం జ్యోతిష్య పరంగానే కాకుండా, కాలేయ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.

    దానధర్మాలు - సేవా గుణం:

    అనాథలకు లేదా వృద్ధులకు అరటి పండ్లు, పసుపు రంగు మిఠాయిలను పంపిణీ చేయండి. వీలైనప్పుడల్లా తోబుట్టువులకు సహాయం చేయడం వల్ల గురు గ్రహ అనుకూలత లభిస్తుంది. ఏదైనా కొత్త పని మొదలుపెట్టే ముందు ఎనిమిది రోజుల పాటు దేవాలయంలో పసుపును దానం చేయడం శుభప్రదం.

    భక్తి మార్గం:

    గురువులను, పెద్దలను గౌరవించడం బృహస్పతిని సంతోషపెట్టే సులభమైన మార్గం. గురువారం నాడు ఆలయంలో శనగలను నివేదించి, వాటిని భక్తులకు ప్రసాదంగా పంపిణీ చేయండి. క్రమం తప్పకుండా ధ్యానం చేయడం వల్ల మనస్సు ప్రశాంతంగా మారి సరైన నిర్ణయాలు తీసుకునే శక్తి వస్తుంది.

    ముఖ్య గమనిక

    ఏదైనా కొత్త ప్రయాణం లేదా ముఖ్యమైన పని ప్రారంభించే ముందు తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. మన సంస్కృతిలో తల్లిదండ్రులే మొదటి గురువులు. వారి దీవెనలు ఉంటే గ్రహ దోషాల ప్రభావం తగ్గుతుందని పండితులు చెబుతుంటారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. గురు బలం పెరగాలంటే ఏ వారం పరిహారాలు చేయాలి?

    గురు గ్రహానికి అధిపతి బృహస్పతి కాబట్టి, గురువారం (Thursday) నాడు పసుపు వస్త్రాలు ధరించడం, శనగలు దానం చేయడం వంటి పరిహారాలు చేస్తే త్వరగా ఫలితం ఉంటుంది.

    2. గురు దోషం ఉన్నవారు ఏ రంగులకు దూరంగా ఉండాలి?

    సాధారణంగా గురు దోషం ఉన్నవారు ముదురు నలుపు లేదా ముదురు ఎరుపు రంగులకు దూరంగా ఉండి, పసుపు లేదా క్రీమ్ కలర్ వస్త్రాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.

    3. పసుపు కొమ్ములను దానం చేయవచ్చా?

    అవును, గురువారం నాడు ఆలయంలో లేదా బ్రాహ్మణులకు పసుపు కొమ్ములు, శనగ పప్పు దానం చేయడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయి.

    4. విద్యార్థులకు గురు బలం ఎందుకు ముఖ్యం?

    జ్ఞానానికి, ఏకాగ్రతకు కారకుడు గురువు. విద్యార్థుల జాతకంలో గురువు బలంగా ఉంటేనే ఉన్నత విద్యలో రాణిస్తారు. పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/మీ జాతకంలో గురు బలాన్ని పెంచుకునే అద్భుత మార్గాలు ఇవే
    News/Rasi Phalalu/మీ జాతకంలో గురు బలాన్ని పెంచుకునే అద్భుత మార్గాలు ఇవే
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes