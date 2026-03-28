Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఈ నక్షత్రాల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు అత్తింటికి అదృష్టాన్ని తీసుకొస్తారు.. సంపద, సంతోషం రెట్టింపు అవుతాయి!

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం చూసినట్లయితే, అమ్మాయి జన్మ నక్షత్రం ఆధారంగా అనేక విషయాలను చెప్పవచ్చు. ఈ నక్షత్రాల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు చాలా అదృష్టవంతులు. అత్తింటి వారికి ఈ నక్షత్రాల అమ్మాయిలు విపరీతమైన ఆనందాన్ని, ఐశ్వర్యాన్ని, శ్రేయస్సును తీసుకు వస్తారు. మరి ఆ అమ్మాయిలు ఎవరు? 

    Published on: Mar 28, 2026 12:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    పుట్టిన తేదీ ఆధారంగానే కాదు, నక్షత్రం ప్రకారం రాశుల ఆధారంగా కూడా చాలా విషయాలను చెప్పవచ్చు. ఈ రోజు నక్షత్రాలను బట్టి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను తెలుసుకుందాం. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం చూసినట్లయితే, అమ్మాయి జన్మ నక్షత్రం ఆధారంగా అనేక విషయాలను చెప్పవచ్చు. ఈ నక్షత్రాల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు చాలా అదృష్టవంతులు. అత్తింటి వారికి ఈ నక్షత్రాల అమ్మాయిలు విపరీతమైన ఆనందాన్ని, ఐశ్వర్యాన్ని, శ్రేయస్సును తీసుకు వస్తారు. మరి ఆ అమ్మాయిలు ఎవరు? ఏ నక్షత్రాలు వారు ఐశ్వర్యాన్ని తీసుకొస్తారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మీరు కూడా వీరిలో ఉన్నారేమో చూసుకోండి.

    ఈ నక్షత్రాలలో పుట్టిన అమ్మాయిలు అత్తింటికి అదృష్టాన్ని తీసుకొస్తారు (pinterest)
    పెళ్లి తర్వాత ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి జీవితం మారిపోతుంది. అత్తింటికి వెళుతుంది. అయితే ఈ నక్షత్రాల అమ్మాయిలు అత్తింటి వారికి విపరీతమైన అదృష్టం, సంతోషం, శ్రేయస్సును రెట్టింపు చేస్తారు. ఆర్థిక అభివృద్ధిని కూడా కల్పిస్తారు. మరి ఏ నక్షత్రాలు వారు అత్యంత అదృష్టాన్ని తీసుకొస్తారు చూద్దాం.

    ఉత్తర ఫాల్గుణి నక్షత్రం

    ఈ నక్షత్రంలో పుట్టిన అమ్మాయిలు చాలా తెలివైన వారు. పైగా ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు బాగా ఆలోచించి ఆ తర్వాత మాత్రమే నిర్ణయం తీసుకుంటారు. కుటుంబానికి సరిగ్గా చూసుకుంటారు. భర్తకు మంచి సహచరిగా ఉంటారు. కుటుంబ అభివృద్ధికి కూడా ఎంతో సహకరిస్తారు. వీళ్ళు అత్తవారింటికి అడుగు పెట్టిన తర్వాత ఆ ఇంట్లో అవకాశాలు కూడా ఎక్కువగా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాల్లో భారీగా లాభాలు వస్తాయి. అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది.

    రేవతి నక్షత్రం

    ఈ నక్షత్రంలో పుట్టిన అమ్మాయిలు దయ, సహనంతో ఉంటారు. కుటుంబ సభ్యులందరినీ సమానంగా చూస్తారు. అత్తవారింటికి వెళ్లిన తర్వాత అక్కడ వాతావరణం ప్రశాంతంగా మారుతుంది. మీరు మంచి ఆలోచనలతో కుటుంబానికి మేలు చేస్తారు. మీరు అడుగుపెట్టిన తర్వాత అత్తవారింట్లో శుభాలు జరుగుతాయి. సంపద పెరుగుతుంది.

    రోహిణి నక్షత్రం

    ఈ నక్షత్రం చంద్రుడికి అత్యంత ప్రియమైన నక్షత్రం అని చెప్పచ్చు. ఈ నక్షత్రంలో పుట్టిన వారు అందంగా, మృదువైన స్వభావం కలిగి ఉంటారు. ఈ నక్షత్రాలలో పుట్టిన అమ్మాయిలు అత్తింటి వారికి ఆర్థికపరంగా లాభాలను తీసుకు రావడంతో పాటు మాటలతో, ప్రవర్తనతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. మీరు అత్తవారింటికి అడుగు పెట్టిన తర్వాత అక్కడ ఆనందం పెరుగుతుంది. ఐక్యత, ఆర్థిక స్థిరత్వం కూడా పెరుగుతాయి.

    అనురాధ నక్షత్రం

    ఈ నక్షత్రంలో పుట్టిన అమ్మాయిలు బాగా కష్టపడే వారు. కుటుంబ బాధ్యతలను శ్రద్ధగా నిర్వహించగలరు. పెద్దలను గౌరవిస్తారు, చిన్న వారిని ప్రేమగా చూసుకుంటారు. ఈ నక్షత్రంలో పుట్టిన అమ్మాయిలు క్రమశిక్షణతో ఉంటారు. సహనం, పట్టుదల కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీరు అడుగు పెట్టిన తర్వాత కుటుంబంలో స్థిరత్వం పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా కూడా అభివృద్ధిని చూస్తారు.

      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/ఈ నక్షత్రాల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలు అత్తింటికి అదృష్టాన్ని తీసుకొస్తారు.. సంపద, సంతోషం రెట్టింపు అవుతాయి!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes