    ఈ 4 రాశులకు 2026 సంక్రాంతి బాగా కలిసి వస్తుంది.. మహాలక్ష్మీ రాజయోగంతో డబ్బు, విపరీతమైన అదృష్టం, ఆనందంతో పాటు ఎన్నో

    కొత్త సంవత్సరం కుజుడు ధనుస్సు నుంచి మకరంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. జనవరి 16న కుజుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీంతో సూర్యుడితో సంయోగం చెందుతాడు. జనవరి 18న చంద్రుడు కూడా ఇదే రాశిలో ఉండడంతో మహాలక్ష్మీ రాజయోగం ఏర్పడనుంది. మహాలక్ష్మీ రాజయోగం కొన్ని రాశుల వారి ఆదాయాన్ని రెండింతలు పెంచే అవకాశం ఉంది. 

    Published on: Dec 11, 2025 4:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు జరిగినప్పుడు అది అన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక మార్పులను తీసుకు వస్తుంది. కుజుడును గ్రహాల అధిపతి అని అంటారు. కుజుడు ధైర్యం, బలం వంటి వాటికి కారకుడు. కుజుడు ఎప్పటికప్పుడు ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి ప్రవేశించినప్పుడు శుభ యోగాలు, అశుభ యోగాలు ఏర్పడతాయి. సుమారు 45 రోజులు పాటు ఒకే రాశిలో సంచారం చేస్తాడు. ఆ తర్వాత మరో రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.

    ఈ 4 రాశులకు 2026 సంక్రాంతి బాగా కలిసి వస్తుంది
    ఈ 4 రాశులకు 2026 సంక్రాంతి బాగా కలిసి వస్తుంది

    కొత్త సంవత్సరం, అంటే 2026లో కుజుడు ధనుస్సు నుంచి మకరంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. జనవరి 16న కుజుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీంతో సూర్యుడితో సంయోగం చెందుతాడు. జనవరి 18న చంద్రుడు కూడా ఇదే రాశిలో ఉండడంతో మహాలక్ష్మీ రాజయోగం ఏర్పడనుంది.

    మహాలక్ష్మీ రాజయోగం

    మహాలక్ష్మీ రాజయోగం కొన్ని రాశుల వారి ఆదాయాన్ని రెండింతలు పెంచే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరగవచ్చు. మరి ఈ మహాలక్ష్మీ రాజయోగం ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం తీసుకురాబోతోంది? ఎవరు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారు? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    జనవరి 18న మకర రాశిలో మహాలక్ష్మీ రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారం

    1.తులా రాశి

    తులా రాశి వారికి ఈ రాజయోగం బాగా కలిసి రాబోతోంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఆనందంగా ఉంటారు. ఆకస్మిక ధనలాభం కూడా కలిగే అవకాశం ఉంది. కొత్త వాహనాలు, ఆస్తులను కొనుగోలు చేస్తారు. సమాజంలో గౌరవ, మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. రియల్ ఎస్టేట్ రంగాల వారికి కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం. మీ ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.

    2.మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి మహాలక్ష్మీ రాజయోగం బాగా కలిసి రాబోతోంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారు ఆనందంగా ఉంటారు. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ప్రమోషన్లు రావచ్చు. ప్రశంసలు కూడా పొందుతారు. వాహనం లేదా ఆస్తిని కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారవేత్తలకు కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం.

    3.వృశ్చిక రాశి

    ఈ రాశి వారికి కుజ, చంద్రుల సంచారం బాగా కలిసి రాబోతోంది. ఈ రాశివారు మహాలక్ష్మీ రాజయోగంతో ఆనందంగా ఉంటారు. ఆర్థికంగా అనేక లాభాలు కలుగుతాయి. పెట్టుబడి పెడితే మంచి రాబడి వస్తుంది. అవకాశాలు కూడా మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి.

    4.మకర రాశి

    మకర రాశి వారికి ఇది అద్భుతమైన సమయం. ఈ సమయంలో రాశివారికి శుభఫలితాలు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగులకు ఇది మంచి సమయం. వ్యాపారస్తులు కూడా మంచి లాభాలను పొందుతారు. వైవాహిక జీవితంలో సంతోషం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.

