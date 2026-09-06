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ఈ 6 రాశుల వారికి వివాహం తర్వాత అదృష్టం కలిసి వస్తుంది, ఫేట్ మారుతుంది!

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కొన్ని రాశుల వారు వివాహం తర్వాత తమ జీవితాలలో గణనీయమైన మార్పులను అనుభవిస్తారు. వివాహం వారి అదృష్టాన్ని పెంచడమే కాకుండా, వృత్తి, ఆర్థిక స్థితి, వ్యక్తిగత ఎదుగుదలలో కూడా మంచి ఫలితాలను తెస్తుందని నమ్ముతారు.

Published on: Sep 6, 2026, 14:20:25 IST
By Anand Sai, Hyderabad
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వివాహం కేవలం ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య బంధంగా పరిగణించరు. ఇది రెండు ఆత్మల కలయిక, జీవితంలో ఎదుగుదల, పురోగతి, శ్రేయస్సుకు మార్గం సుగమం చేసే ఒక పవిత్రమైన సంబంధంగా పరిగణిస్తారు. వివాహ జీవితం పరస్పర ప్రేమ, నమ్మకం, సహకారం, మద్దతు ద్వారా ఒక వ్యక్తి జీవితానికి కొత్త దిశను ఇస్తుంది. చాలా మంది వివాహం తర్వాత తమ జీవితాలలో గణనీయమైన సానుకూల మార్పులను అనుభవిస్తారు. వృత్తిలో కొత్త అవకాశాలు, ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటం, కుటుంబంలో ఆనందం, శ్రేయస్సు పెరగడం వంటి అనేక శుభ పరిణామాలు సంభవించవచ్చు. కొందరి జీవితాలలో వివాహం అదృష్టానికి ఒక మలుపుగా మారి, విజయానికి కొత్త ద్వారాలను తెరుస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కొన్ని రాశుల వారికి వివాహం తర్వాత అదృష్టం ప్రత్యేకంగా కలిసి వస్తుందని నమ్ముతారు.

వివాహం తర్వాత అదృష్టం చూసే రాశులు
వివాహం తర్వాత అదృష్టం చూసే రాశులు

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారు స్వభావరీత్యా భావోద్వేగపూరితులు, సహనవంతులు, శ్రద్ధ వహించేవారుగా ఉంటారు. వారు సంబంధాలకు గొప్ప ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. తమ కుటుంబం సంతోషం, శ్రేయస్సును తమ ప్రథమ ప్రాధాన్యతగా భావిస్తారు. ప్రేమ, నమ్మకం, నిబద్ధతతో సంబంధాలను కొనసాగించడం వారి ప్రత్యేక గుణం. వివాహం తర్వాత, కర్కాటక రాశి వారు తమ జీవితంలో మరింత స్థిరత్వం, సమతుల్యతను అనుభవించవచ్చు. వివాహం అందించే మానసిక మద్దతు, భద్రతా భావం, వారు తమ వృత్తి, సామాజిక జీవితంపై మరింత దృష్టి పెట్టడానికి సహాయపడతాయి.

సింహ రాశి

సింహరాశి వారు తమ ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ లక్షణాలు, ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వానికి ప్రసిద్ధి చెందారు. వారు ఎలాంటి సవాలునైనా ధైర్యంగా ఎదుర్కొని, తమ లక్ష్యాలను సాధించడానికి పట్టుదలతో ముందుకు సాగే తత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు. వివాహం తర్వాత సింహరాశి వారికి మరింత అదృష్టం కలిసివచ్చే అవకాశం ఉంది. వైవాహిక జీవితం వారికి కొత్త బలం, ప్రేరణ, స్థిరత్వాన్ని అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా సింహరాశి స్త్రీలు తమ భాగస్వామి జీవితంలో సానుకూల మార్పులు తీసుకురావడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తారని నమ్ముతారు.

వృషభ రాశి

వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారు స్థిరత్వం, క్రమశిక్షణ, సమతుల్యతకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. తమ లక్ష్యాలపై స్పష్టమైన దృష్టితో వారు ఏ పనినైనా ఓర్పుతో, పట్టుదలతో పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. తొందరపడకుండా ప్రణాళికాబద్ధమైన అడుగులు వేయడం వారి నైజం. వివాహం తర్వాత వృషభ రాశి వారి జీవితంలో అనేక సానుకూల మార్పులు రావచ్చు. ముఖ్యంగా జీవిత భాగస్వామి మద్దతు, ప్రోత్సాహం వారి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచి, జీవిత లక్ష్యాలను సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. వైవాహిక జీవితం అందించే స్థిరత్వం, మానసిక ప్రశాంతత వారికి కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇస్తాయి. జీవిత భాగస్వామి సహకారం, ప్రేరణ, ఇప్పటివరకు నెరవేరని వారి కలలను సాకారం చేసుకోవడానికి సహాయపడతాయి. వివాహం తర్వాత వారి కష్టానికి సరైన దిశ లభించే అవకాశం ఉంది.

మకర రాశి

మకర రాశిలో జన్మించిన వారు కష్టపడి పనిచేసే తత్వం, క్రమశిక్షణ, బాధ్యతాయుతమైన స్వభావానికి ప్రసిద్ధి చెందారు. వారు ఏ పనినైనా అత్యంత అంకితభావంతో చేస్తారు. తమ లక్ష్యాలను సాధించడానికి నిరంతరం కృషి చేస్తారు. సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నప్పుడు కూడా వాటిని సానుకూల దృక్పథంతో ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం వారికి ఉంటుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం వివాహం తర్వాత మకర రాశి వారి జీవితాలలో గణనీయమైన అభివృద్ధి కనిపించవచ్చు. వారి ప్రయత్నాలను అర్థం చేసుకుని, మద్దతు ఇచ్చే భాగస్వామిని పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ మద్దతు జీవితంలోని వివిధ రంగాలలో విజయం సాధించడానికి వారికి సహాయపడుతుంది.

మీన రాశి

మీన రాశి వారు వారి ఊహాశక్తి, సృజనాత్మకత, ముందుచూపునకు ప్రసిద్ధి చెందారు. వారు తమ భవిష్యత్తు గురించి గొప్ప కలలు కంటారు. వాటిని నిజం చేసుకోవడానికి శ్రద్ధగా, అంకితభావంతో పనిచేస్తారు. లోతైన ఆలోచన, జీవితం పట్ల సున్నితమైన వైఖరి కలిగి ఉండటం వారి ప్రత్యేక గుణం. జ్యోతిష్య నమ్మకాల ప్రకారం, వివాహం తర్వాత మీన రాశి వారి జీవితంలో కొత్త ఉత్సాహం, సానుకూల మార్పులు రావచ్చు. వైవాహిక జీవితం వారి ఆలోచనలకు కొత్త దిశను ఇస్తుంది, మరింత ఆత్మవిశ్వాసంతో వారి లక్ష్యాల వైపు పయనించడానికి సహాయపడుతుంది.

తులా రాశి

తులారాశికి అధిపతి అయిన శుక్రుడిని సౌందర్యం, కళ, ప్రేమ, సమతుల్యతకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఈ రాశిలో జన్మించిన వారు సాధారణంగా సృజనాత్మకంగా ఉంటారు. ఆకర్షణీయమైన వ్యక్తిత్వం, మంచి సంభాషణ నైపుణ్యాలను కలిగి ఉంటారు. అందరితో కలిసిపోగల వారి సామర్థ్యం వారిని ప్రత్యేకంగా నిలుపుతుంది. వివాహం తర్వాత తులారాశి వారి జీవితంలో మరింత సమతుల్యత, స్థిరత్వం ఏర్పడవచ్చు. వివాహం నుండి వారు పొందే భావోద్వేగ మద్దతు, ఆత్మవిశ్వాసం, వారి జీవిత లక్ష్యాల వైపు మరింత స్పష్టతతో పయనించడానికి సహాయపడతాయి. జీవిత భాగస్వామి సహకారం, ప్రోత్సాహం కొత్త అవకాశాలను అన్వేషించడానికి వారిని ప్రేరేపిస్తాయి.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Rasi Phalalu/ఈ 6 రాశుల వారికి వివాహం తర్వాత అదృష్టం కలిసి వస్తుంది, ఫేట్ మారుతుంది!
Home/Rasi Phalalu/ఈ 6 రాశుల వారికి వివాహం తర్వాత అదృష్టం కలిసి వస్తుంది, ఫేట్ మారుతుంది!
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