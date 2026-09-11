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సెప్టెంబర్ 18 నుంచి 56 రోజుల పాటు ఈ 6 రాశుల వారికి గోల్డెన్ టైమ్.. గురు-మంగళ సంయోగంతో భారీ లాభాలు!

సెప్టెంబర్ 18న మంగళుడు (కుజుడు) మిథున రాశి నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. నవంబర్ 12 వరకు సుమారు 56 రోజుల పాటు కర్కాటకంలో సంచరిస్తాడు. ఈ సమయంలో కర్కాటకంలో గురు-మంగళ సంయోగం ఏర్పడుతుంది. 

Published on: Sep 11, 2026, 11:00:41 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల గమనం మానవ జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా గ్రహాల కలయిక వల్ల ఏర్పడే యోగాలు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను అందిస్తాయి. త్వరలో జరగబోతున్న గ్రహాల మార్పు కొన్ని రాశుల జాతకాన్ని పూర్తిగా మార్చివేయనుంది. సెప్టెంబర్ 18న సాహసకారకుడైన మంగల భగవానుడు మిథున రాశి నుంచి చంద్రుడి స్వక్షేత్రమైన కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నారు. నవంబర్ 12 వరకు అంటే దాదాపు 56 రోజుల పాటు ఆయన ఇదే రాశిలో సంచరిస్తారు.

సెప్టెంబర్ 18 నుంచి 56 రోజుల పాటు ఈ 6 రాశుల వారికి గోల్డెన్ టైమ్.. గురు-మంగళ సంయోగంతో భారీ లాభాలు!
సెప్టెంబర్ 18 నుంచి 56 రోజుల పాటు ఈ 6 రాశుల వారికి గోల్డెన్ టైమ్.. గురు-మంగళ సంయోగంతో భారీ లాభాలు!

ఈ సమయంలో కర్కాటక రాశిలోనే గురు, మంగళ సంయోగం ఏర్పడనుంది. జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం కర్కాటకంలో గురువు అత్యున్నత స్థానంలో ఉంటారు. అదే సమయంలో మంగలుడు అక్కడ నీచ స్థానంలో ఉంటాడు. ఈ విభిన్న పరిస్థితుల కలయిక ద్వారా ఏర్పడే శక్తివంతమైన ప్రభావం ఏకంగా ఆరు రాశుల వారి జీవితాల్లో సువర్ణావకాశాలను తీసుకురానుంది.

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈ కాలం కెరీర్ పరంగా అద్భుతంగా ఉంటుంది. కార్యాలయంలో మీరు చేసే కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. పై అధికారుల పూర్తి మద్దతుతో ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లేదా వేతనాలు పెరిగే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. గతంలో ఆగిపోయిన పనులన్నీ మళ్లీ పట్టాలెక్కి విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి.

వృషభ రాశి

వృషభ రాశి వారికి కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఎప్పటి నుంచో నెరవేరాలని కలలు కన్న కోరికలు ఈ కాలంలో సాకారమవుతాయి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి లేదా కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టడానికి ఇది సరైన సమయం. గతంలో పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది.

సింహ రాశి

సింహ రాశి వారికి ఆర్థికపరంగా ఊహించని లాభాలు అందుతాయి. విదేశీ ప్రయాణాలు లేదా విదేశీ సంబంధిత వ్యాపారాల ద్వారా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు కావడంతో ఏ పని తలపెట్టినా విజయవంతంగా ముగిస్తారు.

కన్యా రాశి

కన్యా రాశి వారికి ఈ సమయం ఆర్థికంగా తిరుగులేని పురోగతిని ఇస్తుంది. అకస్మిక ధనలాభంతో పాటు ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారస్తులకు పెద్ద లాభదాయకమైన ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. మనసు ప్రశాంతంగా ఉండటం వల్ల ఆ ప్రభావం పనితీరుపై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

తులా రాశి

తులా రాశి వారికి సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగ రంగంలో మీకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు ఏర్పడుతుంది. నిలిచిపోయిన బకాయిలు చేతికి అందడంతో ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. బాధ్యతాయుతమైన నాయకత్వ లక్షణాలు మరింత మెరుగవుతాయి.

వృశ్చిక రాశి

వృశ్చిక రాశి వారికి ఇన్నాళ్లు పడిన కష్టానికి ఫలితం దక్కే సమయం ఆసన్నమైంది. ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటారు. విదేశీ సంస్థల నుంచి ఆశించిన లాభాలు అందుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు కోరుకున్న బాధ్యతలు లభించడంతో పాటు కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 18 నుంచి 56 రోజుల పాటు ఈ 6 రాశుల వారికి గోల్డెన్ టైమ్.. గురు-మంగళ సంయోగంతో భారీ లాభాలు!
Home/Rasi Phalalu/సెప్టెంబర్ 18 నుంచి 56 రోజుల పాటు ఈ 6 రాశుల వారికి గోల్డెన్ టైమ్.. గురు-మంగళ సంయోగంతో భారీ లాభాలు!
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