Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఈ రాశుల అమ్మాయిలు చాలా రొమాంటిక్‌.. వారి భాగస్వామిని వదిలి వెళ్ళడానికి కూడా ఇష్టపడరు!

    ఒక్కో రాశి వారి వ్యక్తిత్వం, తీరు ఒక్కో విధంగా ఉంటుంది. ప్రేమికుల రోజు జరుపుకునే ఫిబ్రవరి నెల రాబోతోంది. ఇప్పటికే భాగస్వామిని సంతోషపెట్టడానికి చాలామంది ప్రణాళికలు వేసుకుని ఉంటారు. ఈ రాశుల వారు మాత్రం చాలా రొమాంటిక్‌గా ఉంటారు. వారి భాగస్వామిని వదిలి వెళ్లడానికి ఏ మాత్రం ఇష్టం ఉండదు.

    Published on: Jan 21, 2026 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాశుల ఆధారంగా చాలా విషయాలను చెప్పవచ్చు. రాశుల ఆధారంగా ఒక మనిషి వ్యక్తిత్వం, తీరు, ప్రవర్తన ఎలా ఉన్నాయో చెప్పడంతో పాటు భవిష్యత్తు గురించి కూడా చాలా విషయాలను తెలుసుకోవచ్చు. ఒక్కో రాశి వారి వ్యక్తిత్వం, తీరు ఒక్కో విధంగా ఉంటుంది. ప్రేమికుల రోజు జరుపుకునే ఫిబ్రవరి నెల రాబోతోంది. ఇప్పటికే భాగస్వామిని సంతోషపెట్టడానికి చాలామంది ప్రణాళికలు వేసుకుని ఉంటారు. ఈ రాశుల వారు మాత్రం చాలా రొమాంటిక్‌గా ఉంటారు. వారి భాగస్వామిని వదిలి వెళ్లడానికి ఏ మాత్రం ఇష్టం ఉండదు.

    ఈ రాశుల అమ్మాయిలు చాలా రొమాంటిక్‌ (pinterest)
    ఈ రాశుల అమ్మాయిలు చాలా రొమాంటిక్‌ (pinterest)

    ఒక్కో రాశి వారు ఒక్కో విధంగా ఉంటారు. అయితే, ఈ రాశుల వారు మాత్రం చాలా రొమాంటిక్‌గా ఉంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ రాశుల అమ్మాయిలు తమ ప్రేమను బాగా వ్యక్తపరుస్తారు. అలాగే రొమాంటిక్‌గా ఉంటారు. వారి భాగస్వామి నుంచి దూరంగా ఉండడం కూడా వారికి ఏమాత్రం నచ్చదు.

    ఈ రాశుల వారు చాలా రొమాంటిక్‌.. వారి భాగస్వామిని వదిలి వెళ్ళరు

    1.వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి అమ్మాయిలు చాలా రొమాంటిక్‌గా ఉంటారు. ఈ రాశికి అధిపతి శుక్రుడు. ఈ రాశి అమ్మాయిలు ఎప్పుడూ కూడా తమ జీవిత భాగస్వామిని వదిలిపెట్టి ఉండడానికి ఇష్టపడరు. వీరు చాలా అందంగా, ఆకర్షణీయంగా ఉంటారు. వీరికి ఇతరులు కూడా సులువుగా ఆకర్షితులవుతారు.

    2.కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశి అమ్మాయిలు తమ భాగస్వామితో ఎంతో ప్రేమగా, రొమాంటిక్‌గా ఉంటారు. సులువుగా ఇతరులకు ఫిదా అయిపోతారు. అలాగే మంచి జీవిత భాగస్వామిగా, భార్యగా పేరు తెచ్చుకుంటారు. జీవిత భాగస్వామిని ఎంతో ఇష్టపడతారు.

    3.సింహ రాశి

    సింహ రాశి అమ్మాయిలు చాలా ధైర్యంగా ఉంటారు. ప్రేమ విషయంలో వీరికి కొన్ని హద్దులు ఉన్నప్పటికీ, ధైర్యంగా వాటిని దాటుతారు. జీవిత భాగస్వామికి సపోర్ట్ ఇస్తారు. అలాగే ఎంతో రొమాంటిక్‌గా ఉంటారు. ఒకసారి ఎవరినైనా ఇష్టపడితే వారితో ఎంతో సంతోషంగా జీవిస్తారు.

    4.తులా రాశి

    తులా రాశికి అధిపతి శుక్రుడు. ఈ రాశి అమ్మాయిలు కూడా చాలా రొమాంటిక్‌గా ఉంటారు. వీరికి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఎక్కువ. జీవిత భాగస్వామితో ఆనందంగా ఉంటారు. జీవిత భాగస్వామిని వదిలిపెట్టి ఉండడానికి ఇష్టపడరు.

    5.మీన రాశి

    మీన రాశికి అధిపతి గురువు. మీన రాశి అమ్మాయిలు చాలా అదృష్టవంతులు. ప్రేమ, రొమాన్స్ విషయంలో కూడా మంచిగా ఉంటారు. తమ భాగస్వామిని ఎంతో ఇష్టపడతారు.

    గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/ఈ రాశుల అమ్మాయిలు చాలా రొమాంటిక్‌.. వారి భాగస్వామిని వదిలి వెళ్ళడానికి కూడా ఇష్టపడరు!
    News/Rasi Phalalu/ఈ రాశుల అమ్మాయిలు చాలా రొమాంటిక్‌.. వారి భాగస్వామిని వదిలి వెళ్ళడానికి కూడా ఇష్టపడరు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes