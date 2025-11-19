ఈ సంక్రాంతితో 4 రాశుల వారి కష్టాలన్నీ తీరిపోతాయి.. ఆదిత్య-కుజ యోగంతో డబ్బు, కొత్త ఇల్లు, వాహనాలు ఇలా ఎన్నో!
2026 చాలా అద్భుతమైన సంవత్సరం. చాలా శుభయోగాలు కొత్త సంవత్సరం ఏర్పడబోతున్నాయి. శని రాశి అయినటువంటి మకర రాశిలో సూర్య, కుజ కలయిక చోటు చేసుకోనుంది. మకర రాశిలో ఆదిత్య–కుజయోగం ఏర్పడి కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతంగా మారబోతోంది. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు?
గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు శుభ యోగాలు, అశుభ యోగాలు ఏర్పడడం సహజం. 2025 త్వరలోనే పూర్తి కాబోతోంది, 2026 రాబోతోంది. 2026లో కొన్ని శుభ యోగాలు ఏర్పడడం జరుగుతుంది. సూర్యుడు, కుజుడు 2026లో సంయోగం చెందుతాయి. ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగంతో కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు ఎదురవుతాయి.
అద్భుతమైన యోగాలు
2026 చాలా అద్భుతమైన సంవత్సరం. చాలా శుభయోగాలు కొత్త సంవత్సరం ఏర్పడబోతున్నాయి. శని రాశి అయినటువంటి మకర రాశిలో సూర్య, కుజ కలయిక చోటు చేసుకోనుంది. సూర్య–కుజుల సంయోగం 2026 జనవరి 14న గ్రహాలకు రాజు అయినటువంటి సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దాంతో మకర సంక్రాంతి వస్తుంది. మనం ఎంతో ఘనంగా సంక్రాంతి పండుగను జరుపుకుంటాము.
ఆ తర్వాత రెండు రోజులకు అంటే జనవరి 16న కుజుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీంతో ఈ రెండు సంయోగం చెందుతాయి. మకర రాశిలో ఆదిత్య–కుజయోగం ఏర్పడి కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతంగా మారబోతోంది. ఈ రాశుల వారు ఈ సమయంలో చాలా రకాల ప్రయోజనాలను పొందుతారు. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఏ రాశి వారు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారు? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సంక్రాంతి తర్వాత రెండు రోజులకు ఆదిత్య కుజ యోగం.. ఈ రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారం
1.మేష రాశి
మేష రాశి వారికి రెండు గ్రహాల కలయిక శుభఫలితాలను తీసుకువస్తుంది. 2026 ప్రారంభంలోనే ఈ యోగం ఏర్పడడంతో ఈ రాశి వారు సంతోషంగా ఉంటారు.పని ప్రదేశంలో సక్సెస్ ఉంటుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా బాగుంటుంది. ఆర్థికపరంగా లాభాలను పొందుతారు. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది.
2.వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి 2026 సంక్రాంతి తర్వాత శుభఫలితాలు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగము లభిస్తుంది, వ్యాపారులకు ఇది మంచి సమయం. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. పాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ల నుంచి ఎక్కువ లాభాలు పొందుతారు. బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. పెళ్లి కానివారికి పెళ్లి కుదిరే అవకాశం ఉంది
3.తులా రాశి
తులా రాశి వారికి ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం బాగా కలిసి వస్తుంది. అద్భుతంగా ఉంటుంది. కొత్త ఇల్లు, వాహనాలు, ఆస్తులను కొనుగోలు చేసే అవకాశం వుంది. కుటుంబంలో సంతోషం పెరుగుతుంది. మానసిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి.
4.మకర రాశి
మకర రాశి వారికి రెండు గ్రహాల సంయోగం మంచి ఫలితాలను తీసుకొస్తుంది. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు లేదా వ్యాపారం మొదలుపెట్టడానికి శుభసమయం. పెళ్లి కానివారికి పెళ్లి కుదిరే అవకాశం వుంది. మొత్తం మీద అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు.
