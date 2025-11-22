Edit Profile
    December Horoscope: డిసెంబర్ నెల ఈ రాశులకు ఒక వరం.. జీవితాల్లో పెద్ద మార్పులను తీసుకొస్తుంది, అదృష్టం వరిస్తుంది!

    ఒక్కోసారి కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో మంచి జరిగి జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తే, కొన్ని రాశుల వారు నష్టాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. త్వరలోనే 2026 రాబోతోంది. 2025 డిసెంబర్ నెల మాత్రమే మిగిలింది. అయితే సంవత్సరంలో చివరి నెల అయినటువంటి డిసెంబర్‌లో అనేక గ్రహాలు మార్పులు చెందడంతో పెద్ద మార్పులు రాబోతున్నాయి.

    Published on: Nov 22, 2025 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు శుభ యోగాలు, అశుభయోగాలు ఏర్పడడం చూస్తూ ఉంటాం. ఒక్కోసారి కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో మంచి జరిగి జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తే, కొన్ని రాశుల వారు నష్టాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. 2025 పూర్తి కాబోతోంది, త్వరలోనే 2026 రాబోతోంది. 2025 డిసెంబర్ నెల మాత్రమే మిగిలింది. అయితే సంవత్సరంలో చివరి నెల అయినటువంటి డిసెంబర్‌లో అనేక గ్రహాలు మార్పులు చెందడంతో పెద్ద మార్పులు రాబోతున్నాయి.

    డిసెంబర్ నెల ఈ రాశులకు ఒక వరం.. జీవితాల్లో పెద్ద మార్పులను తీసుకొస్తుంది

    గ్రహాలు రాశులను మార్చినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తాయి. డిసెంబర్‌లో గ్రహాల కదలికలో మార్పు కారణంగా కొన్ని రాశుల వారు శుభవార్తని అందుకుంటారు. నిజంగా ఐదు రాశుల వరకే డిసెంబర్ నెల ఒక వరం వంటిది అని చెప్పొచ్చు. అయితే మరి డిసెంబర్ నెల ఏ రాశి వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశుల వారు ఎలాంటి లాభాలు పొందుతారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మరి అదృష్ట రాశులు మీరు ఒకరేమో చూసుకోండి.

    డిసెంబర్ నెల ఈ రాశుల వారికి ఎంతో ప్రత్యేకమైనది, అనేక లాభాలను పొందుతారు

    తులా రాశి

    డిసెంబర్ నెల ఈ రాశి వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ నెలలో ఈ రాశి వారి జీవితాల్లో పెద్ద మార్పులను తీసుకు రానుంది. తుల రాశి వారికి కొత్త ప్రారంభాలు, పురోగతి వంటివి ఉంటాయి. కెరీర్ లో పెద్ద మార్పులను కూడా చూస్తారు. ఈ రాశి వారు ఈ నెలలో, ప్రమోషన్, లొకేషన్ మార్పు లేదా కొత్త ప్రాజెక్ట్ కు అవకాశం ఉండవచ్చు. డబ్బుకు సంబంధించిన సమస్యలు తగ్గుతాయి మరియు నిలిచిపోయిన డబ్బు తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వ్యక్తిగత సంబంధాలు కూడా మెరుగుపడతాయి. అవగాహన పెరుగుతుంది.

    వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశి వారికి కూడా డిసెంబర్ నెల బాగా కలిసి వస్తుంది. వృశ్చిక రాశి వారు మానసిక, ఆర్థిక స్థాయిలలో మార్పులను చూస్తారు. మీరు చాలా కాలంగా ప్రయత్నిస్తున్న పనిని పూర్తి చేయవచ్చు. ఉద్యోగాలు మారడానికి ఇది సరైన సమయం. ఆకస్మిక లాభం మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది. కుటుంబంలో ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు.

    మకర రాశి

    మకర రాశి వారు డిసెంబరు నెలలో పురోభివృద్ధి, స్థిరత్వాన్ని చూస్తారు. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ముందుకు సాగుతాయి. వ్యాపారవేత్తలు పెద్ద ఒప్పందాలు లేదా విస్తరణ చేయడానికి అవకాశం పొందవచ్చు. కెరీర్ లో పేరు ప్రఖ్యాతులు పెరుగుతాయి. కొత్త బాధ్యత లేదా నాయకత్వ అవకాశం ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది.

    కుంభ రాశి

    కుంభ రాశికి, ఈ నెల పూర్తిగా మార్పులు, పెద్ద నిర్ణయాలతో ఉంటుంది. మీ కృషి ఫలాలు వేగంగా రావడం ప్రారంభిస్తాయి. ఆదాయం, కొత్త కాంట్రాక్టులు లేదా వ్యాపారంలో పెద్ద లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దీర్ఘకాలిక కేసుల్లో ఉపశమనం ఉండవచ్చు, ఇది మానసిక భారాన్ని తగ్గిస్తుంది. సంబంధాల్లో సానుకూల దృక్పథం కూడా పెరుగుతుంది.

