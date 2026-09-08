గ్రహాల కదలికతో మారనున్న అదృష్టం.. ఈ రాశులకు సెప్టెంబర్ అంతా లాభాలే లాభాలు!
సెప్టెంబర్ 2026లో సూర్యుడు, బుధుడు, కుజుడు, శుక్రుడు వంటి ప్రధాన గ్రహాల గమనంలో మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. ఈ గ్రహ సంచారాలు వివిధ రాశులపై ప్రభావం చూపుతాయి. ముఖ్యంగా మేషం, మిథునం, సింహం, కన్య, తుల, ధనుస్సు, మకరం, కుంభం రాశులకి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సెప్టెంబర్ నెల అత్యంత ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంది. ఈ నెలలో అనేక ప్రధాన గ్రహాలు తమ గమనాన్ని మారుస్తున్నాయి. మానవ జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే సూర్యుడు, బుధుడు, కుజుడు, శుక్రుడు తదితర గ్రహాల చలనం కారణంగా అన్ని రాశులపై ప్రత్యేక ప్రభావం పడనుంది. ఈ గ్రహాల గమనం కొందరికి అఖండ లాభాలను తెచ్చిపెడితే, మరికొందరు ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తోంది. ముఖ్యంగా మేషం, మిథునం, సింహం, కన్య, తుల, ధనుస్సు, మకరం, కుంభ రాశులవారికి ఈ నెల ఎంతో అనుకూలంగా మారనుంది.
సూర్యుడి సంచారంతో కెరీర్లో దూకుడు
సూర్యుడి గమనం సింహం, కన్య, వృశ్చికం, మీన రాశులవారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఉద్యోగ రంగంలో పనిచేసే వారికి తాము చేసే కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. పై అధికారుల మద్దతుతో కీలక బాధ్యతలను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారస్తులు కొత్త ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడానికి, తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి.
బుధుడి కృపతో వ్యాపారంలో అడుగులు
బుధుడు తన సొంత రాశిలో సంచరించడం వల్ల మిథునం, కర్కాటకం, సింహం, వృశ్చికం, మీనం, వృషభ రాశుల వారికి అపారమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. బుధుడిని బుద్ధి, వ్యాపారం, వాక్చాతుర్యానికి కారకుడిగా భావిస్తారు. ఈ గ్రహ ప్రభావం వల్ల ఈ రాశుల వారు తీసుకునే వ్యాపార నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను అందిస్తాయి. కొత్త ఆలోచనలతో ముందుకు వెళ్లేవారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు తలుపు తడతాయి.
అసాధారణ ధైర్యసాహసాలను ప్రసాదించే కుజుడు
కుజుడి బలమైన స్థానం వల్ల మేషం, సింహం, ధనుస్సు రాశులవారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా సింహ రాశి వారికి కుజుడి స్థితి అత్యంత శుభకరంగా ఉంటుంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే విద్యార్థులు, సవాళ్లతో కూడిన రంగాల్లో పనిచేసేవారు అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబరుస్తారు. నాయకత్వ లక్షణాలు మెండుగా ఉండి, ఏ రంగంలోనైనా విజయాలను సాధిస్తారు.
శుక్రుడి ప్రభావంతో సుఖ సంతోషాలు, ఆర్థిక లాభాలు
భోగభాగ్యాలకు కారకుడైన శుక్రుడు సెప్టెంబర్ నెలలో అత్యధిక రాశులవారికి అదృష్టాన్ని అందించనున్నాడు. మేషం, మిథునం, కర్కాటకం, కన్య, తుల, ధనుస్సు, మకరం, కుంభ రాశులవారికి శుక్రుడి గోచారం ఆర్థికంగా గొప్ప ఊరటనిస్తుంది. సంపద పెరగడంతో పాటు కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. మొత్తంగా చూస్తే, సెప్టెంబర్ నెల అనేక సానుకూల మార్పులను మోసుకొస్తోంది. అయితే, ఏ నిర్ణయం తీసుకునే ముందైనా మీ జాతక స్థితిగతులను బట్టి ముందుకు వెళ్లడం మంచిది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More