ఈ ఒక్క చిన్న మొక్క పురోగతికి అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది, సంతోషాన్ని ఇస్తుంది.. లాభాలు, ఏ దిశలో ఉండాలో తెలుసుకోండి!
వాస్తు ప్రకారం అనుసరించడం వలన ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోయి సానుకూల శక్తి వ్యాపిస్తుంది. అందుకే చాలా మంది వాస్తు ప్రకారం పాటిస్తారు. ఈ ఒక్క మొక్క విజయాలను అందిస్తుంది. ప్రమోషన్లను తీసుకొస్తుంది. కెరియర్లో మార్పులను చూస్తారు. ప్రేమ జీవితంలో సంతోషం, ఆర్థిక లాభాలను తీసుకొస్తుంది. మరి ఈ మొక్క మీ ఇంట్లో ఉందా?
చాలా మంది వాస్తు ప్రకారం పాటిస్తూ ఉంటారు. దాని వలన శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం అనుసరిస్తే ఇంట్లో ఉన్న సమస్యలు, అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. ప్రతికూల శక్తి కూడా తొలగిపోయి సానుకూల శక్తి వ్యాపిస్తుంది. నిజానికి ఈ ఒక్క మొక్క అద్భుతాన్ని చేస్తుంది. చాలా మంది ఇళ్లల్లో అనేక మొక్కలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ ఒక్క మొక్క ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఈ మొక్క వలన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు మాత్రమే కాదు, వాస్తు ప్రకారం ఈ మొక్క ఇంటికి అదృష్టాన్ని కూడా తీసుకువస్తుంది.
పైగా ఈ మొక్క అందాన్ని రెట్టింపు చేయడానికి, సంపదను పెంచడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. అదే కలబంద మొక్క. కలబంద మొక్క ఇంట్లో ఉంటే అదృష్టం వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. వ్యాపారంలో, వృత్తిపరంగా కూడా అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందవచ్చు. కలబంద మొక్క ఇంట్లో ఉంటే అడ్డంకులు అన్నీ తొలగిపోయి పురోగతిని చూడొచ్చు. అయితే కలబందకు సంబంధించి పాటించాల్సిన పరిహారాలు, ఏ దిశలో ఉండాలి వంటి విషయాలను కూడా తెలుసుకుందాం.
కలబంద మొక్కతో విజయాలు, ప్రమోషన్లు.. కెరీర్లో అద్భుత మార్పులు రావచ్చు
చాలా మంది కష్టపడి పని చేస్తూ ఉంటారు, కానీ ఫలితం ఉండదు. అలాంటప్పుడు వాస్తు ప్రకారం ఇంటి పడమర దిశలో కలబంద మొక్కను పెట్టండి. ఇది కెరీర్లో మంచి మార్పులను తీసుకు వస్తుంది. సానుకూల శక్తిని పెంచుతుంది. అద్భుతమైన అవకాశాలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. ప్రమోషన్లు కూడా రావచ్చు.
ప్రేమ జీవితం, వైవాహిక సంతోషం:
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు ఉన్నా, ప్రేమికులు సంతోషంగా ఉండాలని అనుకుంటే కలబంద మొక్క అద్భుతంగా పని చేస్తుంది. కలబంద మొక్కను ఇంటి ఉత్తరం వైపు పెట్టండి. తూర్పు సూర్యుడి దిశ. ఈ దిశలో కలబంద మొక్క ఉండడం వలన భార్యాభర్తల మధ్య ప్రేమనురాగాలు పెరుగుతాయి. బంధం బలంగా, దృఢంగా ఉంటుంది.
కలబంద మొక్కతో ఆర్థిక లాభాలు:
ఆర్థిక సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్న వారు, డబ్బు వృథా అవుతున్నా, అప్పులు వంటి ఇబ్బందులు ఉన్నా కలబంద మొక్కను బాల్కనీలో లేదా గార్డెన్లో పెంచండి. ఇది ప్రతికూల శక్తిని తొలగించి ఇంటిని ప్రశాంతంగా ఉంచుతుంది. ఆర్థికపరంగా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అప్పుల బాధల నుంచి కూడా బయటపడే వీలుంది.
కలబంద మొక్కను ఏ దిశలో నాటకూడదు?
కలబంద మొక్కను ఎప్పుడూ సరైన దిశలో ఉంచాలి. ఎప్పుడూ కూడా కలబంద మొక్కను వాయువ్య దిశలో పెట్టకూడదు. అలా చేస్తే జీవితంలో ఇబ్బందులు వస్తాయి. ప్రతికూల శక్తితో కూడా బాధపడాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పినట్లు అనుసరిస్తే చక్కటి మార్పులను చూసే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More