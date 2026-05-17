    ఈ 3 నెలల్లో పుట్టిన వారు అత్యంత తెలివైన వారని అంటారు.. మీరు ఏ నెలలో పుట్టారు?

    ప్రతిఒక్కరికీ ఒక ప్రత్యేకమైన తెలివితేటలు ఉంటాయి. కొందరికి గొప్ప తార్కిక శక్తి ఉంటుంది. మరికొందరు కేవలం మాట్లాడటంతోనే ఇతరుల మనసులను మార్చగలరు. కానీ కొందరికి అన్ని రకాల తెలివితేటలు, సామర్థ్యాలు ఉంటాయి.

    Published on: May 17, 2026 4:00 PM IST
    By Anand Sai
    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని నెలల్లో పుట్టిన వారికి విలక్షణమైన హాస్య చతురత, తెలివితేటలు ఉంటాయి. ఈ నెలల్లో పుట్టిన వారు మంచి విద్యార్థులుగా, మంచి నిర్ణయాలు తీసుకునేవారిగా, సమస్యలను త్వరగా పరిష్కరించే వారిగా ఉంటారు. వారి తెలివితేటలు సమాజంలో వారికి గుర్తింపు, గౌరవాన్ని సంపాదించిపెడతాయి. ఏ నెలల్లో పుట్టిన వారు అత్యంత తెలివైనవారో చూద్దాం..

    ప్రతీకాత్మక చిత్రం
    ప్రతీకాత్మక చిత్రం

    జనవరిలో జన్మించిన వారు సాధారణంగా దూరదృష్టి కలిగి ఉంటారు. ఇది జీవితంలో గొప్ప విజయాన్ని సాధించడానికి వారికి సహాయపడుతుంది. వారు ప్రతి విషయంలోనూ పరిపూర్ణంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. కొత్త ప్రయత్నాలను ప్రారంభించే ముందు వాటి పర్యవసానాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తారు. చేసే ప్రతి పనిలోనూ సహజంగానే అప్రమత్తంగా ఉంటారు. సమర్థవంతమైన నాయకత్వానికి అవసరమైన ఆత్మనియంత్రణ, వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక నైపుణ్యాలు, చురుకైన ఆలోచనా నైపుణ్యాలు వారికి ఉంటాయి. తమ సొంత ప్రయత్నాలు, తెలివితేటల ద్వారా తమదైన ముద్ర వేస్తారు.

    ఫిబ్రవరిలో జన్మించిన వారు అసాధారణమైన తెలివితేటలు, సృజనాత్మకతల కలయికతో ఉంటారు. తమ వినూత్న ఆలోచనా విధానానికి ప్రసిద్ధి చెందారు. ఇది వారిని ఎల్లప్పుడూ ఉన్నత ఆదర్శాల వైపు నడిపిస్తుంది. తమ సంప్రదాయేతర ఆలోచనలను నిలకడగా వ్యక్తపరచడానికి ఇబ్బంది పడినప్పటికీ చాలా ప్రగతిశీలురు, దూరదృష్టి కలవారు. ఆలోచనలు ఎల్లప్పుడూ వర్తమానం కంటే చాలా ముందుంటాయి. తార్కిక, నిర్ణయం తీసుకునే నైపుణ్యాలు వారి తెలివితేటలలో కీలకమైన అంశాలు. అసాధారణమైన ఆలోచనా సామర్థ్యంతో ముందుకువెళ్తారు.

    సెప్టెంబర్‌లో జన్మించిన వారు తెలివైనవారు, దౌత్యవేత్తలు. తమ పనులను ప్రణాళికాబద్ధంగా చేసుకోవడానికి పుట్టారు. వారు తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయంలోనూ జాగ్రత్తగా, అప్రమత్తంగా ఉంటారు. ఇతరులు గమనించలేని విషయాలను వారు గమనిస్తారు. సాధ్యమైనంత వరకు ప్రతిదీ నేర్చుకుంటారు. వారి విద్యా నైపుణ్యాలతో పాటు, సెప్టెంబర్‌లో జన్మించిన వారు సాధారణంగా విశ్లేషణాత్మకంగా, నమ్మదగినవారుగా, వ్యవస్థీకృతంగా ఉంటారు. పరీక్షలలో బాగా రాణిస్తారు. దాదాపు ప్రతిదీ గుర్తుంచుకుంటారు, కొత్త విషయాలను త్వరగా నేర్చుకుంటారు.

    గమనిక : ఇది కేవలం నమ్మకాల మీద ఆధారపడిన కథనం. ఇంటర్నెట్‌లో దొరికిన సమాచారం ఆధారంగా అందించాం. ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే సంబంధిత నిపుణులను సంప్రదించండి.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

    Home/Rasi Phalalu/ఈ 3 నెలల్లో పుట్టిన వారు అత్యంత తెలివైన వారని అంటారు.. మీరు ఏ నెలలో పుట్టారు?
