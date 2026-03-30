CTET Result 2026: సీటెట్ ఫిబ్రవరి ఫలితాలు విడుదల.. మీ స్కోర్కార్డ్ ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
CBSE CTET February 2026 Result : సీబీఎస్ఈ సీటెట్ ఫిబ్రవరి 2026 ఫలితాలను విడుదల చేసింది. అభ్యర్థులు తమ రోల్ నెంబర్ ఉపయోగించి ctet.nic.in లో స్కోర్కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అర్హత మార్కులు, డిజిలాకర్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
ఉపాధ్యాయ కొలువే లక్ష్యంగా శ్రమించిన లక్షలాది మంది అభ్యర్థులకు శుభవార్త! కేంద్ర ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (CTET) ఫిబ్రవరి 2026 సెషన్ ఫలితాలను కేంద్ర మాధ్యమిక విద్య బోర్డు (CBSE) విడుదల చేసింది. ఈ పరీక్షకు హాజరైన అభ్యర్థులు తమ ఫలితాలను అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా చూసుకోవచ్చు.
కేంద్ర విద్యాలయాలు (KVS), నవోదయ విద్యాలయాలు (NVS) సహా ఇతర కేంద్ర ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయులుగా స్థిరపడాలనుకునే వారికి ఈ పరీక్ష ఎంతో కీలకం. ఈ అర్హత సాధిస్తేనే వారు టీచర్ రిక్రూట్మెంట్కు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హత సాధిస్తారు.
ఉత్తీర్ణత సాధించాలంటే ఎన్ని మార్కులు రావాలి?
ఈ పరీక్షలో పాస్ కావడానికి సీబీఎస్ఈ కేటగిరీల వారీగా కనీస మార్కులను నిర్ణయించింది. ఇందులో ఎలాంటి 'మెరిట్ లిస్ట్' ఉండదు. కేవలం ఈ అర్హత మార్కులు సాధిస్తే సరిపోతుంది.
- జనరల్ కేటగిరీ: జనరల్ అభ్యర్థులు పరీక్షలో కనీసం 60% మార్కులు సాధించాలి. అంటే 150 మార్కులకు గానూ ఖచ్చితంగా 90 మార్కులు రావాలి.
- రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ (OBC/SC/ST): ఈ అభ్యర్థులకు 55% మార్కులు వస్తే సరిపోతుంది. అంటే 150 మార్కులకు గానూ కనీసం 82 మార్కులు సాధించాల్సి ఉంటుంది.
నార్మలైజేషన్ ప్రక్రియ
సీటెట్ పరీక్షలను పలు షిఫ్టుల్లో నిర్వహించడం వల్ల ఒక్కో షిఫ్ట్లో పేపర్ కఠినత్వ స్థాయి మారుతుంటుంది. అందుకే అభ్యర్థులందరికీ సమాన న్యాయం జరిగేలా బోర్డు 'నార్మలైజేషన్' పద్ధతిని అమలు చేస్తుంది. ఒకవేళ ఏదైనా షిఫ్ట్లో పేపర్ కఠినంగా వస్తే, ఆ అభ్యర్థుల మార్కులను ఒక ప్రత్యేక ఫార్ములా ఆధారంగా సర్దుబాటు చేసి ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు.
మీ ఫలితాలను ఇలా సులువుగా చెక్ చేసుకోండి:
మీ స్కోర్కార్డ్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఈ క్రింది పద్ధతిని అనుసరించండి:
- మొదట అధికారిక వెబ్సైట్ ctet.nic.in ఓపెన్ చేయండి.
- హోమ్ పేజీలో కనిపించే 'CTET February 2026 Result' లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
- ఇప్పుడు మీ రోల్ నెంబర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను నమోదు చేయండి.
- చివరగా 'Submit' బటన్పై క్లిక్ చేయగానే మీ స్కోర్కార్డ్ స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది.
- భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం దానిని డౌన్లోడ్ చేసుకుని, ప్రింటవుట్ తీసి పెట్టుకోండి.
డిజిలాకర్లోనే మార్క్షీట్.. జీవితకాల వ్యాలిడిటీ!
సీబీఎస్ఈ ఇప్పుడు అభ్యర్థులకు భౌతికంగా (ఫిజికల్) మార్క్షీట్లను పంపడం లేదు. అర్హత సాధించిన అభ్యర్థుల సర్టిఫికెట్లు, మార్క్షీట్లను నేరుగా వారి డిజిలాకర్ (DigiLocker) ఖాతాల్లోనే అప్లోడ్ చేస్తారు. ఈ డిజిటల్ సర్టిఫికెట్ అన్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు పూర్తిగా చెల్లుబాటు అవుతుంది. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే.. ఒకసారి ఈ పరీక్షలో అర్హత సాధిస్తే ఆ సర్టిఫికెట్ వ్యాలిడిటీ జీవితకాలం (Lifetime) ఉంటుంది.
