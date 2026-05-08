Thought of the day: జీవితంలో సంతోషంగా ఉండాలంటే ఈ మూడు విషయాలు గుర్తుంచుకోండి.. మీ లైఫ్ టర్న్ అయిపోతుంది అంతే!
Thought of the day: జీవితంలో గెలుపోటముల కంటే మన ఆలోచనా దృక్పథం ముఖ్యం. మే 8, 2026 నాటి ఈ ప్రత్యేక సువిచారం మన అంతరాత్మను తట్టిలేపి, సానుకూల దిశగా నడిపిస్తుంది. జీవితంలో సంతోషంగా ఉండాలంటే ఈ మూడు విషయాలు గుర్తుంచుకోండి. లైఫ్ టర్న్ అయిపోతుంది.
నమస్కారం. ఈ రోజు మే 8, శుక్రవారం. ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో మనల్ని మనం మర్చిపోతున్న తరుణంలో, కాసేపు ఆగి మన మనసుతో మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మనం సాధారణంగా విజయాన్ని బయటి ప్రపంచంలో వెతుకుతాం. పెద్ద పదవి, విలాసవంతమైన ఇల్లు లేదా ఇతరుల ప్రశంసల్లో సంతోషం ఉంటుందని భావిస్తాం. కానీ యదార్థం ఏమిటంటే, ఈ ప్రపంచంలోనే అత్యంత సుదీర్ఘమైన మరియు అర్థవంతమైన ప్రయాణం 'మన నుంచి మన వరకు' సాగే ప్రయాణమే.
మీ ఆలోచనే మీ ప్రపంచం
మన ఆలోచనలు ఎలా ఉంటే మనకు ప్రపంచం అలానే కనిపిస్తుంది. మన మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటే, ఎండమావుల్లో కూడా పచ్చదనం కనిపిస్తుంది. అదే మనసులో అలజడి ఉంటే, రాజభవనం కూడా ఒక కారాగారంలా అనిపిస్తుంది. గుర్తుంచుకోండి, "మార్పు అనేది ప్రకృతి సహజం.. కానీ మెరుగుపడటం అనేది మన వ్యక్తిగత నిర్ణయం," అని ఒక ప్రముఖ తత్వవేత్త చెప్పారు. మన సమస్యల కింద మనం నలిగిపోకుండా ఉండాలంటే, మన ఆలోచనలకు రెక్కలు తొడిగి ఆ సమస్యల కంటే ఎత్తుకు ఎగరడం నేర్చుకోవాలి.
పరిస్థితి మనది కాదు.. ప్రతిస్పందన మనదే!
మన జీవితంలో ఎదురయ్యే ప్రతి సంఘటన మన నియంత్రణలో ఉండకపోవచ్చు. కానీ ఆ పరిస్థితులకు మనం ఎలా స్పందిస్తున్నాం అనేది పూర్తిగా మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది. చాలామంది ఏదైనా కష్టం రాగానే దానిని ఒక విపత్తులా భావించి కుంగిపోతారు. నిజానికి ఆ కష్టం మనకు ఏదో ఒక కొత్త పాఠాన్ని నేర్పడానికి వచ్చిన ఒక అద్భుతమైన అవకాశం.
మనం వెళ్లే దారిని మార్చలేనప్పుడు, నడిచే తీరును మార్చుకోవాలని పెద్దలు చెబుతుంటారు. పాజిటివ్ థింకింగ్ అంటే ఉన్న దుఃఖాన్ని మర్చిపోవడం కాదు, ఆ బాధల మధ్య కూడా ధైర్యంగా ముందుకు సాగే శక్తిని కూడగట్టుకోవడం. మీ ఆలోచనల పరిధిని పెంచినప్పుడు, ఈ ప్రపంచంలో 'ఓటమి' అనేదే లేదని మీకు అర్థమవుతుంది. అక్కడ ఉండేవి కేవలం రెండు మాత్రమే.. ఒకటి గెలుపు, రెండోది నేర్చుకున్న పాఠం.
ప్రకృతి నేర్పే సహనం: మూడంచెల సూత్రం
నేటి డిజిటల్ యుగంలో మనకు ప్రతిదీ తక్షణమే జరిగిపోవాలి. ఇన్స్టంట్ రిజల్ట్స్ కోసం ప్రాకులాడుతుంటాం. కానీ ప్రకృతి ఎప్పుడూ సహనంతోనే పనిచేస్తుంది. ఒక విత్తనం వృక్షంగా మారి ఫలాలను ఇవ్వడానికి తనదైన సమయం తీసుకుంటుంది. మన ఆలోచనలు కూడా విత్తనాల వంటివే. మనం చేసే కృషికి వెంటనే ఫలితం కనిపించకపోవచ్చు, అంతమాత్రాన మన ప్రయత్నం వృథా అయినట్లు కాదు. భూమి లోపల ఆ మొక్క వేళ్లు దృఢంగా మారుతున్నాయని గ్రహించాలి.
జీవితంలో విజయం సాధించడానికి సహనం ఎంతో ముఖ్యం. దీనికి మూడు సూత్రాలు పాటించాలి:
మౌనం: కష్టకాలంలో అనవసరంగా ఆందోళన చెందకుండా, మౌనంగా ఉండి మీ శక్తిని ఆదా చేసుకోండి.
నిరంతర కృషి: పెద్ద మార్పులు రాత్రికి రాత్రే రావు. చిన్న చిన్న అడుగులే గొప్ప విజయాలకు పునాదులు.
నమ్మకం: మీపై మీరు నమ్మకం ఉంచండి. సరైన మార్గంలో చేసే పని ఎప్పుడూ వృథా పోదు.
కంపేర్ చేసుకుని ఆనందాన్ని పాడుచేసుకోకండి
నేడు మనకున్న సగం బాధలకు కారణం ఇతరులతో మనల్ని మనం పోల్చుకోవడం. ఇతరుల బాహ్య వైభవాన్ని చూసి, మన తెర వెనుక ఉన్న కష్టంతో పోల్చి చూసుకుంటాం. కానీ ప్రతి ఒక్కరి ప్రయాణం వేరు, వారి పోరాటాలు వేరు. సూర్యుడు, చంద్రుడు ఇద్దరూ ప్రకాశించేవారే.. కానీ ఎవరి సమయంలో వారు వెలుగునిస్తారు. మీ పోటీ కేవలం నిన్నటి 'మీ'తోనే ఉండాలి.
చివరగా ఒక మాట.. ఆలోచనలు కేవలం విత్తనాలు మాత్రమే, వాటికి 'కర్మ' అనే నీరు పోసినప్పుడే అవి ఫలితాలను ఇస్తాయి. కేవలం గొప్ప ఆలోచనలు కలిగి ఉండటం వల్ల జీవితం మారదు, ఆ ఆలోచనలను చిన్న చిన్న పనుల రూపంలో ఆచరణలో పెట్టినప్పుడే మార్పు మొదలవుతుంది. ఈ రోజు మీ ముందు ఒక ఖాళీ కాన్వాస్ లాంటిది. మీ శ్రమ, సానుకూలత అనే రంగులతో దానిపై ఎలాంటి చిత్రాన్ని గీస్తారో అది మీ ఇష్టం!
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More