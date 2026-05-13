    Today Horoscope: ఈరోజు వ్యాపారులకు లాభాల పంట.. ఆ రాశుల వారి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగడం ఖాయం!

    Today Horoscope: మే 13, బుధవారం నాటి రాశిఫలాలు ఇవే. గణేశుడి ఆశీస్సులతో కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు, మరికొందరికి వృత్తిపరమైన విజయాలు కలగనున్నాయి. మేషం నుంచి మీనం వరకు మీ జాతకం ఇక్కడ చూడండి. జ్యోతిష్య గణాంకాల ప్రకారం, ఈరోజు కొన్ని రాశుల వారు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందబోతున్నారు.

    Published on: May 13, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహ గతులు, నక్షత్రాల గమనాన్ని బట్టి మన రోజువారీ ఫలితాలను జ్యోతిష్య నిపుణులు అంచనా వేస్తారు. మే 13, బుధవారం నాడు వినాయకుడిని పూజించడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగి సుఖసంతోషాలు కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం. కొందరు నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది.

    12 రాశుల వారి ఫలితాలు వివరంగా మీకోసం:

    మేష రాశి

    ఆఫీసు ఒత్తిడిని మీ ఇంటికి తీసుకెళ్లకండి. వృత్తిపరమైన టెన్షన్లు మీ జీవనశైలిని దెబ్బతీయకుండా చూసుకోమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఆత్మవిశ్వాసంతో వ్యవహరించండి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది, కాబట్టి తెలివైన పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది మంచి సమయం. కుటుంబంతో ప్రశాంతంగా గడుపుతారు. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది.

    వృషభ రాశి

    నేడు ప్రేమ జీవితంలో ఉన్న విభేదాలన్నీ సమసిపోతాయి. భాగస్వామితో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. మీ వృత్తిపరమైన ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి వచ్చే ప్రతి అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోండి. ఆరోగ్యం, ఆర్థిక అంశాలు రెండూ మీకు సానుకూలంగా కనిపిస్తున్నాయి.

    మిథున రాశి

    వృత్తి జీవితంలో మీరు ఊహించిన దానికంటే మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ఇది మీకు ఎంతో ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. ప్రేమ విషయాల్లో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు ఉన్నా, మాట్లాడుకోవడం ద్వారా వాటిని పరిష్కరించుకోవచ్చు. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది. ధన లాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి.

    కర్కాటక రాశి

    వ్యాపారం చేసే వారికి నేడు లాభాల పంట పండుతుంది. అయితే, ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మాత్రం కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనవసర గొడవలకు తావివ్వకండి. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుపై పై అధికారుల దృష్టి ఉంటుంది. కాబట్టి మీ వైఖరి చాలా కీలకం. ఆర్థికంగా బలంగా ఉంటారు.

    సింహ రాశి

    ఈరోజు సింహ రాశి వారు కెరీర్‌లో విజయాలు సాధించాలంటే ఏకాగ్రత చాలా ముఖ్యం. మీ ప్రేమ జీవితం ఆహ్లాదకరంగా సాగుతుంది. కొత్త వ్యాపార ఆలోచనలు లేదా ప్రయోగాలు మొదలుపెట్టడానికి అనువైన రోజు. ఆర్థిక విషయాలను తెలివిగా నిర్వహిస్తే భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు ఉండవు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. వ్యాపారులకు లాభాలు కలుగుతాయి.

    కన్యా రాశి

    చాలా కాలంగా మిమ్మల్ని వేధిస్తున్న పాత సమస్యలు రేపటితో పరిష్కారమవుతాయి. ముఖ్యంగా మీ ప్రేమ జీవితంలో భద్రత అనుభూతి చెందుతారు. ఆఫీసులో మీ సత్తా చాటుకోవడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు వస్తాయి. పనిలో మీ నైపుణ్యాన్ని చూపిస్తే ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ఆరోగ్య విషయంలో మాత్రం అశ్రద్ధ చేయకండి.

    తులా రాశి

    ఆర్థికంగా మీరు ఎంతో పటిష్టమైన స్థితిలో ఉంటారు. ప్రేమ సంబంధాల్లో మధురమైన క్షణాలను ఆస్వాదిస్తారు. ఆఫీసులో మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. అయితే, ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం చిన్నపాటి ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆహార నియమాలు పాటించడం మంచిది.

    వృశ్చిక రాశి

    మీకు అదృష్టం తోడుగా ఉంటుంది. అటు వ్యక్తిగత జీవితం, ఇటు వృత్తి జీవితం రెండూ అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్య పరంగా మీరు అదృష్టవంతులని చెప్పవచ్చు. అయితే, డబ్బు విషయంలో చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఎదురైనా, వాటిని చాకచక్యంగా అధిగమిస్తారు.

    ధనుస్సు రాశి

    మీ భాగస్వామితో ఎక్కువ సమయం గడపడానికి ప్రయత్నించండి. మీ మనసులోని భావాలను వారితో పంచుకోవడం వల్ల బంధం బలపడుతుంది. ఆఫీసులో తోటి వారితో మర్యాదగా ఉంటూ, ఉత్పాదకతను పెంచుకోండి. ధనం, ఆరోగ్యం రెండూ మీకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి.

    మకర రాశి

    నేడు మకర రాశి వారికి రిలేషన్‌షిప్‌లో ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే వాటిని పరిష్కరించుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. కార్యాలయంలో కీలక బాధ్యతలు మీ భుజాన పడే అవకాశం ఉంది. మీ ఆర్థిక స్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. శారీరక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

    కుంభ రాశి

    మీ భాగస్వామిపై ప్రేమను కురిపించండి, అది మీ బంధాన్ని మరింత దగ్గర చేస్తుంది. ఆఫీసులో మీ ప్రదర్శన అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. సరైన ఆర్థిక ప్రణాళికను రూపొందించుకుని పెట్టుబడులు పెట్టండి. సానుకూలమైన జీవనశైలిని అలవర్చుకోవడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

    మీన రాశి

    ప్రేమ జీవితం కోసం సమయాన్ని కేటాయించడం మర్చిపోకండి. ఆఫీసులో సీనియర్ల అంచనాలకు అనుగుణంగా పనిచేయడం అవసరం. కొందరికి రేపు ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తవచ్చు, కాబట్టి ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త. పెద్దగా ఆరోగ్య సమస్యలు ఏవీ ఉండవు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

