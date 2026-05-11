Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Today Horoscope: నేడు ఆ రాశుల వారికి అకస్మాత్తుగా డబ్బు వస్తుంది.. అదృష్టం వరించే ఆ లక్కీ రాశులు ఇవే!

    Today Horoscope: గ్రహాల సంచారం ఆధారంగా ఆయా రాశుల వారి వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన, ఆర్థిక జీవితం ఎలా ఉండబోతోందో ఇందులో విశ్లేషించాము. ముఖ్యంగా సోమవారం పరమశివుడికి ప్రీతికరమైన రోజు కావడంతో, శివారాధన వల్ల కలిగే శుభ ఫలితాలను ప్రస్తావిస్తూ,  12 రాశుల వారికి ఎదురయ్యే సవాళ్లు, అవకాశాలను వివరించడం జరిగింది.

    Published on: May 11, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహ గతులు, నక్షత్రాల సంచారం ఆధారంగా మన దైనందిన జీవితంలో మార్పులు సంభవిస్తుంటాయి. ఈరోజు మే 11, సోమవారం. ఆధ్యాత్మికంగా సోమవారం పరమశివుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. ఈ రోజున భోళాశంకరుడిని భక్తితో ఆరాధిస్తే జీవితంలోని కష్టాలన్నీ తొలగిపోయి, సుఖశాంతులు చేకూరుతాయని పండితులు చెబుతుంటారు. మరి 2026, మే 11న ఏ రాశి వారి జాతకం ఎలా ఉంది? ఎవరికి ధన లాభం కలుగుతుంది? ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి? వంటి పూర్తి వివరాలు మీకోసం.

    Today Horoscope: నేడు ఆ రాశుల వారికి అకస్మాత్తుగా డబ్బు వస్తుంది (pinterest)
    Today Horoscope: నేడు ఆ రాశుల వారికి అకస్మాత్తుగా డబ్బు వస్తుంది (pinterest)

    నేటి రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి

    మేష రాశి వారు ఈ రోజు తమ అభిప్రాయాలను కుండబద్దలు కొట్టినట్లు చెప్పడం మంచిది. మీ మనసులో ఏముందో స్పష్టంగా వ్యక్తీకరించడం వల్ల భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు తలెత్తవు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో మరింత మెరుగైన ప్రణాళిక అవసరం. వృత్తిపరంగా కార్యాలయంలో అదనపు బాధ్యతలు పెరుగుతాయి, దీనివల్ల పని గంటలు పెరగొచ్చు. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ వద్దు.

    వృషభ రాశి

    మీ నడవడిక, పని పట్ల మీకున్న అంకితభావమే మీకు గుర్తింపు తెచ్చిపెడుతుంది. "మీ పనితీరు అద్భుతంగా ఉంది," అని మీ క్లయింట్లు లేదా పైఅధికారులు మెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది. పాత ఆర్థిక వివాదాలు సర్దుమణిగి ఉపశమనం లభిస్తుంది. భాగస్వామితో సఖ్యతగా ఉండటం ముఖ్యం.

    మిథున రాశి

    ఉద్యోగంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఉద్వేగానికి లోనుకాకుండా ప్రశాంతంగా ఉండండి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మీ సానుకూల ధోరణి బంధాన్ని బలపరుస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నప్పటికీ, శారీరక శ్రమ వల్ల అలసట చెందే ప్రమాదం ఉంది, కాబట్టి ఆరోగ్యంపై దృష్టి సారించండి.

    కర్కాటక రాశి

    నేడు కర్కాటక రాశి వారి కుటుంబంలో లేదా వ్యక్తిగత సంబంధాల్లో తలెత్తిన చిన్నపాటి సమస్యలను సామరస్యంగా పరిష్కరించుకోండి. ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి ఇది సరైన సమయం. ఆర్థిక సవాళ్లను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటారు. శివారాధన మీకు మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది.

    సింహ రాశి

    మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభించే రోజు ఇది. పైఅధికారులు మీ పనిని గుర్తించడమే కాకుండా, పెద్ద ప్రాజెక్టులను మీకు అప్పగించే అవకాశం ఉంది. స్నేహితులతో ఉన్న పాత బాకీల వ్యవహారాలు ఈరోజు ఒక కొలిక్కి వస్తాయి. జీవనశైలిలో పెద్దగా మార్పులు ఉండవు.

    కన్యా రాశి

    కన్యా రాశి వారు కార్యాలయంలో కొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ప్రతి అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవడం ద్వారా కెరీర్‌లో ఎదిగే వీలుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో మీ శరీరం ఇచ్చే సంకేతాలను గమనించండి. పని, విశ్రాంతి మధ్య సమతుల్యత పాటించడం తప్పనిసరి.

    తులా రాశి

    నేడు తులా రాశి వారు నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించడానికి తగిన సమయం ఆసన్నమైంది. క్లిష్టమైన పనులను కూడా సునాయాసంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక అవసరాలు తీరుతాయి, కానీ ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ అవసరం. కార్యాలయంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు మీ ఉత్సాహాన్ని పెంచుతాయి.

    వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతమైన ఆర్థిక అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఊహించని విధంగా ధనలాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. మీ ప్రేమ జీవితం మధురమైన అనుభూతులను మిగిలిస్తుంది. శారీరక దృఢత్వంతో పాటు మానసిక ఆరోగ్యంపై కూడా శ్రద్ధ పెట్టండి.

    ధనుస్సు రాశి

    ప్రేమలో ఉన్న వారికి ఈ రోజు ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా సాగుతుంది. భాగస్వామితో మధుర క్షణాలను గడుపుతారు. ఆఫీసులో ఉత్పాదకతను పెంచే కొత్త బాధ్యతలను తీసుకుంటారు. అయితే, డబ్బు విషయంలో మాత్రం ఆచితూచి వ్యవహరించడం శ్రేయస్కరం.

    మకర రాశి

    భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం పెట్టుబడి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోండి. దీర్ఘకాలిక వ్యూహాలు మీకు మేలు చేస్తాయి. ఒత్తిడి వల్ల చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తవచ్చు, కాబట్టి యోగా లేదా ధ్యానం వంటివి ప్రయత్నించండి. సానుకూల దృక్పథంతో ముందడుగు వేయండి.

    కుంభ రాశి

    కుంభ రాశి వారి వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితంలో విస్తరణకు ఈ రోజు మంచి అవకాశం ఉంది. సన్నిహితులు, సహోద్యోగులతో కమ్యూనికేషన్ పెంచుకోవడం వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది. ప్రతికూల ఆలోచనలకు చోటు ఇవ్వకుండా ఆశావాదంతో ఉండండి.

    మీన రాశి

    మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అవకాశాల గని అని చెప్పవచ్చు. కెరీర్ పరంగా కొత్త శిఖరాలను అధిరోహించే ఛాన్స్ వస్తుంది. "అదృష్టం మీ వెంటే ఉంది," అనిపించేలా ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు పొందుతారు. ప్రేమ బంధం మరింత గాఢంగా మారుతుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/Today Horoscope: నేడు ఆ రాశుల వారికి అకస్మాత్తుగా డబ్బు వస్తుంది.. అదృష్టం వరించే ఆ లక్కీ రాశులు ఇవే!
    News/Rasi Phalalu/Today Horoscope: నేడు ఆ రాశుల వారికి అకస్మాత్తుగా డబ్బు వస్తుంది.. అదృష్టం వరించే ఆ లక్కీ రాశులు ఇవే!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes