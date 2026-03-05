Edit Profile
    ఈరోజు పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? మీ రాశి ఫలాలు చూసుకున్నారా?

    రాశి ఫలాలు 05 మార్చి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 05 మార్చి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Mar 05, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    మార్చి 5 గురువారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. గురువారం విష్ణుమూర్తిని పూజిస్తారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, గురువారం శ్రీహరిని పూజించడం వల్ల ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, మార్చి 5 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభదినం కానుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మార్చి 5న ఏ రాశిచక్రం మేలు చేకూరుస్తుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    ఈరోజు పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? మీ రాశి ఫలాలు చూసుకున్నారా
    మేష రాశి: ఈ రాశివారు శుభ ఫలితాలను పొందుతారు. ఆర్థిక వైపు బలంగా ఉంటుంది, కానీ మీకు జాగ్రత్త చాలా ముఖ్యం. క్రొత్త పనిని ఆలోచనాత్మకంగా చేయండి. అవసరం లేకపోతే వాయిదా వేయండి.

    వృషభ రాశి: ఇది మంచి సమయం కాదు. విద్యారంగంతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులకు సమయం శుభప్రదం. పరిశోధన మరియు ఇతర పనుల కోసం విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రయాణం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    మిథున రాశి: సమయం కూడా మంచిది. మీరు గురువు యొక్క ఆశీర్వాదం పొందారు. ఈ సమయంలో మీరు వివాహం మరియు ఆర్థిక లాభాల అవకాశాలను పొందుతున్నారు. లాభాలు ఉంటాయి. ఇది ఆర్థిక కోణాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది.

    కర్కాటక రాశి: ఈ రాశి వారు వైవాహిక జీవితంలో సంతోషాన్ని పొందుతారు. ఉద్యోగం మరియు వ్యాపారంలో పురోగతి సాధించే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పురోభివృద్ధికి అవకాశాలు ఉంటాయి. వాహనాన్ని పొందవచ్చు.

    సింహ రాశి: సింహ రాశి వాసులకు సమయం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీరు మీ జీవిత భాగస్వామి నుండి నవ్వే అవకాశాన్ని కూడా పొందుతున్నారు. సరైన సాన్నిహిత్యాన్ని కొనసాగించండి.

    కన్యా రాశి: కన్యా రాశి జీవిత భాగస్వామి నుండి మద్దతు పొందుతారు. మతపరమైన మరియు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. మీరు మీ జీవిత భాగస్వామితో సమయం గడుపుతారు. విద్యారంగంతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఒక వరం కంటే తక్కువ కాదు.

    తులా రాశి: ఈ రాశి వారికి శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. మీరు పనిలో విజయం సాధిస్తారు. లేదా వాహనం లేదా ఇల్లు కొనుగోలు చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది. డబ్బు రూపంలో లాభం ఉంటుంది.

    వృశ్చిక రాశి: ఈ రాశి వారికి మనస్సులో హెచ్చు తగ్గులు ఉంటాయి. తండ్రి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. కానీ మీ జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. జీవన పరిస్థితులు దయనీయంగా ఉంటాయి. అధిక ఖర్చులు ఉంటాయి.

    ధనుస్సు రాశి: ఈ రాశి వారు మీ జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. తల్లిదండ్రుల నుంచి మద్దతు లభిస్తుంది. మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది, కానీ ఉద్యోగంలో అధికారులతో పనికిరాని వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. మీరు కొంత అదనపు బాధ్యతను పొందవచ్చు. ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి.

    మకర రాశి: ఈ రాశి వారు గొప్ప ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటుంది, కానీ మనస్సు కలత చెందుతుంది. కోపానికి దూరంగా ఉండండి. మీ బిడ్డ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. వ్యాపార పనుల్లో బిజీగా ఉంటారు. కుటుంబం అండగా ఉంటుంది.

    కుంభ రాశి: ఈ రాశి వారు సంయమనంతో ఉండండి. మీ భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోండి. మీ కుటుంబ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. వ్యాపారంలో కొన్ని సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. తోబుట్టువులకు మద్దతు లభిస్తుంది.

    మీన రాశి: నేడు మీన రాశి వారు సంయమనంతో ఉంటారు. కుటుంబం అండగా ఉంటుంది. స్నేహితుడి సాయంతో ఆదాయ వనరులు అభివృద్ధి చెందుతాయి.

