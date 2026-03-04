ఈరోజు ఓ రాశి వారు సమయం, డబ్బు రెండింటినీ తెలివిగా ఖర్చు చెయ్యాలి.. ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది
రాశి ఫలాలు 04 మార్చి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 04 మార్చి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
మార్చి 4, బుధవారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. బుధవారం గణేశుడిని ఆరాధించే సంప్రదాయం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, బుధవారం గణపతిని పూజించడం వల్ల సంపద పెరుగుతుంది. జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం, మార్చి 4 రోజు కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మార్చి 4న ఏ రాశులకు మేలు చేకూరుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి - వ్యాపారవేత్తలు ఆశించిన ప్రయోజనాలను పొందుతారు. మీరు మీ కృషి యొక్క పూర్తి ఫలాలను పొందుతారు. గౌరవం పెరుగుతుంది. డబ్బు లావాదేవీలు మానుకోండి. వివాహితుల జీవితంలో సంతోషం ఉంటుంది. దేనిలోనైనా విజయం సాధించడానికి మీరు మరింత కష్టపడాల్సి ఉంటుంది.
వృషభ రాశి - నేడు వృషభ రాశి వారు విజయం సాధించడానికి మరింత కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సౌకర్యాలకు సంబంధించిన విషయాల కోసం డబ్బు ఖర్చు చేయవచ్చు.
మిథున రాశి - కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల పూర్తి ఫలాలను పొందుతారు. ఉద్యోగార్థులకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. రోజు మిశ్రమంగా ఉండబోతోంది. ఉదయాన్నే వ్యాపారం చేసే వ్యక్తులపై పని ఒత్తిడి ఉంటుంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారు శుభవార్త పొందవచ్చు.
కర్కాటక రాశి - నేడు కర్కాటక రాశి వారు ప్రత్యేక పనిలోనైనా విజయం సాధించవచ్చు. మధ్యాహ్నం సమయం శుభవార్తలను తెస్తుంది. మీ ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. వ్యాపారులకు ఆశించిన లాభాలు లభిస్తాయి.
సింహ రాశి - రోజు ప్రారంభంలో ఖర్చులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ప్రతికూల ఆలోచనలు కూడా మనస్సుపై ప్రభావం చూపుతాయి. దీని వల్ల మీ ఆర్థిక బడ్జెట్ క్షీణించవచ్చు. ఈ సమయంలో మీరు పిల్లల గురించి ఏదో ఒక విషయం ద్వారా ఇబ్బంది పడవచ్చు.
కన్య రాశి - నేడు రోజు ప్రారంభంలో కొన్ని అడ్డంకులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో విద్యార్థుల మనస్సు చదువుకు దూరంగా ఉండవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య విభేదాలు ఉండవచ్చు. సౌకర్యాలకు సంబంధించిన దేనికైనా డబ్బు ఖర్చు చేయవచ్చు.
తులా రాశి - పనిచేసే వారికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు కార్యాలయంలో ప్రమోషన్ పొందవచ్చు. అయితే, మీరు దాచిన శత్రువులకు దూరంగా ఉండాలి. ఈ సమయంలో మీరు కొన్ని పెద్ద ఖర్చులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి - మీ ఆర్థిక బడ్జెట్ కదిలించవచ్చు. ఈ రోజు సమయం మరియు డబ్బు రెండింటినీ తెలివిగా ఖర్చు చేయండి. మీరు శారీరకంగా మరియు మానసికంగా కలత చెందవచ్చు. సాయంత్రం సమయం హెచ్చు తగ్గులతో నిండి ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి - నేడు ధనుస్సు రాశి వారు స్వీయ ప్రేమపై దృష్టి పెట్టాలి. కోపం మరియు మాటలను నియంత్రించండి. అయితే, రోజు చివరిలో మీరు ఆశించిన ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. ఏ పనిలోనైనా నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.
మకర రాశి - అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది. పెండింగ్ టాస్క్లు పూర్తవుతాయి. మీరు మధ్యాహ్నం ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తిని కలవవచ్చు. వివాహితుల ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది. ఈ రోజు కొన్ని పెద్ద ఖర్చులను తెచ్చిపెట్టవచ్చు.
కుంభ రాశి - నేడు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలను తెస్తుంది. మీరు పని కోసం ప్రయాణం చేయాల్సి రావచ్చు. రోజు ప్రారంభంలో కొన్ని సవాళ్లు ఉంటాయి, వీటిని ఎదుర్కొనవచ్చు.
మీన రాశి - ఈరోజు మీన రాశి వారు ఉద్యోగం చేసే వ్యక్తులు రహస్య శత్రువులకు దూరంగా ఉండాలి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీరు ఆశించిన విజయాన్ని పొందుతారు.