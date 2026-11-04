నవంబర్ 4 రాశి ఫలాలు: బుధవారం గణపతి అనుగ్రహంతో ఈ 5 రాశులకు అదృష్టం!
నవంబర్ 4 బుధవారం నాటి రాశి ఫలాలు. వినాయకుడి అనుగ్రహంతో ఏయే రాశుల వారికి శుభఫలితాలు దక్కనున్నాయి? 12 రాశుల వారి జాతక వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి. మొత్తంగా కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసిరానుండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు ఓర్పు, అప్రమత్తతతో ముందుకు సాగాలి.
వారంలో అత్యంత పవిత్రమైన రోజుల్లో బుధవారం ఒకటి. ఈ రోజు పూర్తిగా విఘ్నేశ్వరుడైన గణేశుడి పూజకు అంకితం చేయబడింది. గ్రహాల గతులు, నక్షత్రాల స్థితిగతుల ఆధారంగా జ్యోతిష్య నిపుణులు రాశిఫలాలను అంచనా వేస్తారు.
నేడు బుధవారం కావడంతో గణపతిని భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధించడం వల్ల సకల సంపదలు, సుఖసంతోషాలు చేకూరుతాయని నమ్మకం. ముఖ్యంగా ఈ రోజు నవంబర్ 4న కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు ఎదురుకాగా, మరికొన్ని రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని జ్యోతిష్యులు సూచిస్తున్నారు. ఏ రాశి వారికి నేడు ఎలాంటి ఫలితాలు ఉన్నాయో చూద్దాం.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి: ఈ రోజు సాయంత్రం లోపు అనుకున్న పనులు పూర్తి కావడానికి చిన్న చిన్న ప్రణాళికలు వేసుకోండి. ఏవైనా బిల్లులు చెల్లించేటప్పుడు రెండుసార్లు సరిచూసుకోవడం మంచిది. ఆఫీసులో మీ సహోద్యోగుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. సాయంత్రం వేళ చిన్నపాటి వాకింగ్ చేయడం వల్ల మీలో ఉత్సాహం పెరుగుతుంది. రొమాంటిక్ లైఫ్ అద్భుతంగా సాగుతుంది.
వృషభ రాశి: చిన్నచిన్న పనులను స్మార్ట్గా పూర్తి చేస్తే మంచి అవకాశాలు చేజారిపోకుండా ఉంటాయి. మీ ప్రణాళికల్లో కాస్త ఫ్లెక్సిబిలిటీ పాటించండి. ప్రాధాన్యతలను స్పష్టంగా గుర్తించండి. మీ ఖర్చులను లెక్క వేసుకుని, భవిష్యత్తు కోసం ఎక్కడ పొదుపు చేయవచ్చో పరిశీలించండి.
మిథున రాశి: మీ మాటతీరు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ద్వారా కొత్త ఆర్జనా మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. మీ మృదువైన మాటలు బంధాలను బలపరుస్తాయి. మీరు చేపట్టిన పనుల్లో మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. మీ అంతరాత్మ చెప్పే మాట ప్రకారం నిర్ణయాలు తీసుకోండి.
కర్కాటక రాశి: ఈరోజు మీకు కొన్ని ఆసక్తికరమైన అవకాశాలు, విలువైన ఫీడ్బ్యాక్ లభిస్తాయి. ఇతరులతో మాట్లాడటం ద్వారా కొత్త దారులు ఏర్పడతాయి. కేవలం మాట్లాడటమే కాకుండా ఇతరులు చెప్పేది వినడానికి కూడా ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
సింహ రాశి: మీ వృత్తి జీవితంలో చిన్న చిన్న నిర్ణయాలు కూడా మంచి మార్పులను తెస్తాయి. నేడు మీ మనసు ఎంతో ప్రశాంతంగా, ఉల్లాసంగా ఉంటుంది. కొత్త ఆలోచనలతో పాటు మంచి వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. సరైన సమయంలో స్పందించడం నేర్చుకోండి.
కన్యా రాశి: పూర్తి సానుకూల దృక్పథంతో తదుపరి అడుగులు వేయడానికి సిద్ధమవుతారు. ఈ రోజు మీరు చూపించే ఓర్పు, అప్రమత్తత మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. నిరంతర ప్రయత్నాలు మీలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి. ప్రశాంతమైన సంభాషణలు ఎలాంటి అపార్ధాలనైనా తొలగిస్తాయి.
తులా రాశి: అత్యంత కీలకమైన పనులకు మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. తొందరపాటులో ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. స్నేహితులు లేదా శ్రేయోభిలాషుల సహకారం మీకు కొండంత బలాన్నిస్తుంది. సాయంత్రం నాటికి కుటుంబంతో ఆనందకరమైన క్షణాలను గడుపుతారు.
వృశ్చిక రాశి: ఈ రోజు మీలో ఉత్సాహం, వేగం రెండూ ఎక్కువగా ఉంటాయి. మొదట అత్యంత ముఖ్యమైన పనిని పూర్తి చేయండి, మిగిలినవి అవే సర్దుకుంటాయి. మీ స్నేహితులు ఇచ్చే సలహాలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. మీ మాటల్లో మృదువుగా, పనుల్లో స్థిరంగా ఉండండి.
ధనుస్సు రాశి: గంభీరంగా ఆలోచించడానికి, భవిష్యత్తు కోసం కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి నేడు అనుకూలమైన రోజు. మీ పూర్తి దృష్టిని లక్ష్యంపైనే కేంద్రీకరిస్తే చిన్న ప్రయత్నాలతోనే గొప్ప ఫలితాలు సాధించవచ్చు. స్పష్టమైన విషయాలు మాట్లాడండి.
మకర రాశి: మీ కుటుంబ సభ్యులు, చుట్టుపక్కల వారితో సంతోషాన్ని పంచుకోండి. చిన్న చిన్న అడుగులే పెద్ద పురోగతికి బాటలు వేస్తాయి. మీ జీవిత భాగస్వామితో సాయంత్రం పూట అద్భుతమైన, సంతోషకరమైన సమయాన్ని గడుపుతారు. బయట లభించే జంక్ ఫుడ్కు దూరంగా ఉండటం ఆరోగ్యానికి మంచిది.
కుంభ రాశి: ఊహించని అవకాశాలు మీ ముందుకొస్తాయి. వాటిని తెలివిగా ఉపయోగించుకోండి. మీ నిర్ణయాలు వేగంగా అభివృద్ధిని ఇస్తాయి. ప్రశాంతమైన మనసుతో ఆలోచిస్తే సమస్యలకు సరైన పరిష్కారాలు దొరుకుతాయి, ఇది మీలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆర్థిక లాభాలు ఉంటాయి.
మీన రాశి: ఈ రోజు మీరు శారీరకంగా, మానసికంగా ఎంతో శక్తివంతంగా చేస్తారు. కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుట్టడానికి ఇది సరైన సమయం. ఆలోచించి అడుగు వేస్తే వెంటనే విజయాలు వస్తాయి. ఇతరుల పట్ల దయతో ఉంటూ మీ లక్ష్యంపైనే ఫోకస్ పెట్టండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More