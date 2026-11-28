పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
నేటి రాశి ఫలాలు నవంబర్ 28: ఈ రాశుల వారికి శుభవార్తలు.. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో లాభాలు!
నవంబర్ 28, శనివారం రోజున ద్వాదశ రాశుల వారికి గ్రహగతుల ఆధారంగా విభిన్న ఫలితాలు ఉండవచ్చని జ్యోతిష్య అంచనాలు సూచిస్తున్నాయి. కొందరికి ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, వ్యాపారంలో లాభాలు, పెండింగ్ పనుల పూర్తి వంటి శుభ పరిణామాలు ఎదురవుతాయి.
హిందూ సంప్రదాయంలో శనివారం ఆంజనేయస్వామి, శనిదేవుడి ఆరాధనకు ఎంతో విశిష్టత ఉంది. చాలా మంది శనివారం ఉదయం స్వామివార్లను కొలిచి రోజును ప్రారంభిస్తారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ప్రతిరోజూ గ్రహాలు, నక్షత్రాల గమనంలో మార్పులు వస్తుంటాయి. వాటి ప్రభావం ద్వాదశ రాశుల వారిపై వేర్వేరుగా కనిపిస్తుంది. కొందరికి పనులు సులభంగా పూర్తయితే, మరికొందరిపై కొత్త బాధ్యతలు చేరతాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో మంచి వార్త వినే అవకాశం కొందరికి దక్కితే, ఖర్చులు పెరిగి బడ్జెట్ ఒడిదుడుకులకు గురయ్యే వీలు మరికొందరికి ఉంటుంది. కుటుంబం, బంధాలు, ఆరోగ్య విషయాల్లోనూ ప్రతి రాశికి రోజు భిన్నంగా సాగుతుంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో శనివారాల్లో ఆంజనేయ ఆలయాలు, శని ఆలయాల దర్శనాలు, తైలాభిషేకాలు, హనుమాన్ చాలీసా పారాయణాలు భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహిస్తారు. పంచాంగం, గ్రహ గోచారాలను గమనించే పాఠకులకు రోజువారీ అంచనాలు ఆసక్తి కలిగిస్తాయి. అయితే సాధారణ గోచార ఫలితాలు అందరికీ ఒకేలా ఉండవు. వ్యక్తిగత జాతకంలోని దశలు, గ్రహబలాలను బట్టి ఫలితాల్లో తేడాలు ఉంటాయి.
నేటి రాశి ఫలాలు
మేష రాశి:
కష్టానికి తగిన పూర్తి ఫలం దక్కుతుందనే ఆశలు ఉన్నాయి. పాత పెండింగ్ పనులు పూర్తయ్యే వీలుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యత లభించవచ్చు. వ్యాపారంలో లాభాల సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా సమయం గడుపుతారు. రోజు చివర్లో తీపి కబురు వినే అవకాశం ఉంది.
వృషభ రాశి:
కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. భాగస్వామ్యంతో చేసే పని ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. ఉద్యోగంలో ముందుకెళ్లే అవకాశం దక్కుతుంది. ఇంట్లో శుభకార్యం గురించి చర్చ జరగవచ్చు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, మనసు కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
మిథున రాశి:
బాధ్యతలు పెరిగే వీలుంది. పని ఒత్తిడి ఉన్నా, దాన్ని చక్కగా నిర్వహిస్తారు. ఏ విషయంలోనూ కోపం తెచ్చుకోవద్దు. డబ్బు విషయంలో సమతుల్యత పాటించాలి. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు లభిస్తుంది. విశ్రాంతికి కూడా కొంత సమయం కేటాయించండి.
కర్కాటక రాశి:
అదృష్టం తోడుండే అవకాశం ఉంది. నిలిచిపోయిన పని మళ్లీ మొదలయ్యే వీలుంది. విద్యార్థుల మనసు చదువుపై నిలుస్తుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో మంచి అవకాశాలు దక్కుతాయి. కుటుంబంతో సమయం గడిపితే మనసు ఆనందంగా ఉంటుంది.
సింహ రాశి:
తొందరపాటు పనికిరాదు. ప్రతి పనినీ ప్రశాంతంగా, వివేకంతో చేయండి. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు దక్కవచ్చు. వ్యాపారంలో పాత పరిచయాలు లాభం చేకూరుస్తాయి. కుటుంబం పూర్తిగా అండగా నిలుస్తుంది. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది.
కన్య రాశి:
కొత్త వ్యక్తులను కలిసే వీలుంది. ఏదైనా ముఖ్యమైన సమాచారం మీకు ఉపయోగపడుతుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారం రెండింటిలోనూ రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. ఇంట్లోని పెద్దల మాట వినండి. డబ్బు విషయంలో తొందరపడవద్దు. ఆరోగ్యం గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది.
తులా రాశి:
బంధాల్లో ఆప్యాయత పెరుగుతుంది. కుటుంబం, స్నేహితులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యత లభించవచ్చు. వ్యాపారంలో ఆలోచించి తీసుకునే నిర్ణయం మున్ముందు లాభిస్తుంది. సాయంత్రానికి మంచి వార్త వినే అవకాశం ఉంది.
వృశ్చిక రాశి:
పాత పని నుంచి మంచి ఫలితం దక్కవచ్చు. ఆఫీసులో మీ పనికి మెప్పు లభిస్తుంది. వ్యాపారం చేసేవారికి కొత్త కస్టమర్ దొరికే వీలుంది. కుటుంబ సభ్యులతో గడిపే సమయం దొరుకుతుంది. ఏ విషయంలోనూ అతిగా ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదు.
ధనుస్సు రాశి:
రోజు సాధారణంగా సాగుతుంది. ప్రతి పనినీ ప్రణాళికతో చేస్తే మేలు జరుగుతుంది. స్నేహితుడి నుంచి మంచి సలహా అందవచ్చు. ఖర్చులపై కాస్త శ్రద్ధ పెట్టండి. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో పరిస్థితి మునుపటిలాగే ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పట్ల నిర్లక్ష్యం వద్దు.
మకర రాశి:
శ్రమకు ఫలితం దక్కే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన పని ముందుకు కదలవచ్చు. ఉద్యోగంలో అధికారులు మీ పనితీరుతో సంతోషిస్తారు. వ్యాపారంలోనూ శుభవార్త అందే అవకాశం ఉంది. ఇంట్లో ఆనంద వాతావరణం నెలకొంటుంది.
కుంభ రాశి:
మనసు పలు విషయాల్లో చిక్కుకున్నా, ఓపిక పడితే దారి దొరుకుతుంది. పనులు సమయానికి పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించండి. కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరి సహకారం లభిస్తుంది. అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. తిండి విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.
మీన రాశి:
పని వేగం బాగుంటుంది. ఉదయం నుంచే కొన్ని ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు, అందులో విజయం కూడా దక్కవచ్చు. ఉద్యోగులకు కొత్త బాధ్యత అందే వీలుంది. ఇంట్లో వాతావరణం సాధారణంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు ఆలోచించి చేయండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
శనివారం ఆంజనేయస్వామి, శనిదేవుడిని భక్తితో కొలిస్తే ఇంట్లో ప్రశాంతత, శ్రేయస్సు నిలుస్తాయని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఖర్చులు, పనులు, ఆరోగ్యాన్ని సమన్వయం చేసుకుంటే నవంబర్ 28 శనివారం సానుకూలంగా సాగుతుంది.