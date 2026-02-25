Edit Profile
    రాశి ఫలాలు ఫిబ్రవరి 25, 2026: ఈరోజు ఈ రాశి వారికి ఆర్ధిక లాభాలు.. ప్రేమను పెళ్ళి వరకు తీసికెళ్ళడానికి ఇది శుభ దినం!

    రాశి ఫలాలు 25 ఫిబ్రవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 25 ఫిబ్రవరి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 25, 2026 4:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఫిబ్రవరి 25, బుధవారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. బుధవారం గణేశుడిని ఆరాధించే సంప్రదాయం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, బుధవారం వినాయకుడిని ఆరాధించడం ఆనందం, శ్రేయస్సును పెంచుతుంది.

    రాశి ఫలాలు ఫిబ్రవరి 25, 2026
    జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 25న కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మరి ఏ రాశిచక్ర రాశులు మేలు చేస్తాయో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    పన్నెండు రాశుల రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి: నేడు మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది. ప్రతిదీ భగవంతుడి సంకల్పం ప్రకారం జరుగుతుంది. మంచి భవిష్యత్తు కోసం సృజనాత్మక ప్రణాళికలను రూపొందించండి, తద్వారా మీరు మిమ్మల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోగలుగుతారు.

    వృషభ రాశి: మీ కుటుంబం మద్దతుగా ఉంటుంది, తద్వారా టీమ్ వర్క్ ఏర్పడుతుంది. ఏదైనా పెద్దది సాధించడానికి మీరు మీ వ్యక్తిగత సమయాన్ని త్యాగం చేయాలి. మీకు సమయం ఉండదని దీని అర్థం కాదు.

    మిథున రాశి: మీ భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపండి, తద్వారా మీరు కలిసి లోతైన సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవచ్చు. క్రమం తప్పకుండా తేలికపాటి సంభాషణలు చేయడం చాలా ముఖ్యం. ఇది మీకు మనశ్శాంతిని కనుగొనడానికి, ఒకరినొకరు మరింత విశ్వసించడానికి సహాయపడుతుంది.

    కర్కాటక రాశి: నేడు కర్కాటక రాశి వారు సంబంధాన్ని తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లడానికి మంచి సమయం. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది, కానీ మీరు ఎక్కువ డబ్బు ఆదా చేయలేరు.

    సింహ రాశి: నేడు సింహ రాశి వారు పెళ్లి గురించి ఆలోచిస్తుంటే ఆర్థికంగా, మానసికంగా ఆలోచించాలి. మీ కెరీర్ మరియు వ్యక్తిగత జీవితాన్ని సమతుల్యం చేయడానికి ప్రయత్నించండి.

    కన్యా రాశి: ఉత్తమ రోజుగా నిరూపించుకోవచ్చు. మీ భాగస్వామిని బాగా తెలుసుకోవడానికి కొంత నాణ్యమైన సమయాన్ని కలిసి గడపడం మంచిది. మీరు మీ సంబంధం గురించి చాలా సీరియస్‌గా ఉంటే, వివాహం గురించి ఆలోచించడానికి ఇది శుభ సమయం.

    తులా రాశి: మీరు ఏదైనా కొత్తగా చేసే అవకాశాన్ని పొందుతారు. మీరు మీ సంబంధంలో శృంగారాన్ని కొనసాగించాలి, తద్వారా మీరిద్దరూ మరింత దగ్గరగా, సంతోషంగా ఉండచ్చు. ముందుకు సాగే కొత్త ప్రయాణానికి సిద్ధంగా ఉండండి.

    వృశ్చిక రాశి: స్టాక్ నిపుణులతో చర్చలు జరిపేటప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీరు ప్రమాదకరమైన పెట్టుబడి వైపు వెళ్లవచ్చు, ఇది మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మరింత దిగజార్చవచ్చు.

    ధనుస్సు రాశి: మీరు మీ ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితిని నిర్వహించగలరా అని తెలుసుకోండి. మీరు జీవితంలో సంతోషంగా, సంతృప్తిగా ఉన్నారని మీ భాగస్వామి నిర్ధారిస్తారు. మీ పనులన్నీ పూర్తవుతాయి. మీ వ్యక్తిగత మరియు వృత్తిపరమైన జీవితం సమతుల్యంగా ఉంటుంది.

    మకర రాశి: నేడు అనవసర ఖర్చుల కోసం మీ ఆదాయాన్ని వృథా చేస్తే అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కోలేరు. చిన్న పొదుపుతో ప్రారంభించండి. మీకు అవసరమైతే మీరు వృత్తిపరమైన సహాయం తీసుకోవాలి.

    కుంభ రాశి: ఈ రోజున పొదుపు చేయడానికి ప్రయత్నించండి, ఎందుకంటే ఇది మీ ప్రస్తుత ఆదాయ స్థాయిని నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది, కానీ ఖచ్చితంగా పొదుపు చేయాలి. తరువాతి దశలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితులను నిర్వహించడం కష్టం కావచ్చు.

    మీన రాశి: ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఇది పెట్టుబడి అవకాశాలకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. మీ సంబంధంలో సమస్యలను కలిగించే విషయాల గురించి మీ భాగస్వామితో మాట్లాడండి.

