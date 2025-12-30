Putrada Ekadashi Vrata Katha: నేడే సంతానాన్ని అందించే శక్తివంతమైన పుత్రదా ఏకాదశి.. విశిష్టత, వ్రత కథ తెలుసుకోండి!
Putrada Ekadashi Vrata Katha: ఈ సంవత్సరం పుష్య మాసం శుక్ల పక్షం ఏకాదశి డిసెంబర్ 30న అంటే ఈరోజు వచ్చింది. దీనిని పుత్రదా ఏకాదశి అని అంటారు. ఈరోజు విష్ణుమూర్తిని పూజిస్తారు. ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉంటే కూడా మంచిది. ఈ రోజున మరుసటి రోజు ద్వాదశి రోజున ఉపవాసం విరమించాలి. ఈ ఉపవాసం పాటించడం ద్వారా విష్ణువు కష్టాలను తొలగిస్తాడని అంటారు. ఇది కాకుండా, ఈ ఉపవాసం కథలో రాజు సుకేతుమాన్ ఈ ఉపవాసం చేసినప్పుడు అతనికి సంతాన భాగ్యం కలిగింది అని కూడా చెప్పబడింది. మీరు ఈ రోజున ఉపవాసం ఉంటే, ఈ కథను ఖచ్చితంగా వినండి. పద్మ పురాణంతో సహా అనేక పురాణాలలో ఈ కథ ప్రస్తావించబడింది.
పుత్రదా ఏకాదశి వ్రత కథ
శ్రీకృష్ణుడు ఈ పుత్రద ఏకాదశి ఉపవాసం యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించాడు. “పుష్య మాసంలో వచ్చే శుక్ల పక్ష ఏకాదశి గురించి నేను మీకు చెప్తున్నాను. వినండి. మహారాజా, లోక మేలు చేయాలనే కోరికతో నేను దీన్ని వర్ణిస్తున్నాను. ఈ రోజున పుత్రదా ఏకాదశి ఉపవాసం పాటించాలి. ఈ ఏకాదశి అన్ని పాపాలను తొలగించేసి , అన్ని కోరికలను నెరవేర్చేది.”
చాలా కాలం క్రితం, రాజు సుకేతుమాన్ భద్రావతి పూరిని పాలించేవాడు. అతని భార్య పేరు చంపా. వారిద్దరికీ ఒకే ఒక దుఃఖం ఉండేది. వారికి పిల్లలు లేరు. రాజుకు చాలా కాలం పాటు కుమారుడు కలగలేదు. అందువల్ల వారు ఆందోళనలో మునిగిపోయారు. రాజు పూర్వీకులు కూడా కలత చెందారు. రాజు తర్వాత వారికి తర్పణం సమర్పించే వారు ఎవరూ ఉండరేమో అని.
అడవికి వెళ్లిన సుకేతుమాన్
ఒక రోజు రాజు గుర్రంపై అడవిలోకి వెళ్లాడు. ఈ విషయం రాజభవనంలో ఎవరికీ తెలియదు. రాజు దట్టమైన అడవిలో తిరగడం ప్రారంభించాడు. దారిలో ఎక్కడో నక్కల అరుపులు, గుడ్లగూబల పిలుపులు వినిపించాయి. మధ్యాహ్నం అయ్యేసరికి రాజు ఆకలితో బాధపడ్డాడు. నీరు దొరుకుతుందేమో అని చుట్టూ చూసాడు. అప్పుడు సమీపంలో ఒక సరస్సు కనిపించింది. అక్కడ ఋషుల ఆశ్రమాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇది చూసిన వెంటనే రాజు కుడి కన్ను అదిరింది.
ఏదో మంచి జరగబోతోందని అర్ధమైంది. ఆ తరువాత సరస్సు ఒడ్డున ఉన్న ఋషుల వద్దకు వెళ్లి వారిని పూజించడం ప్రారంభించాడు. రాజు చేతులు జోడించి నమస్కరించాడు. అప్పుడు మునులు రాజును,“మహారాజా, నువ్వెవరు? ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చావు?” అని అడిగారు. దానికి రాజు, “నేను భద్రావతి నగరాన్ని పాలించే సుకేతుమాన్ను” అని చెప్పాడు.
“రాజన్, మేము విశ్వదేవులు. స్నానార్థం ఇక్కడికి వచ్చాం. మేము నీపై సంతోషంగా ఉన్నాము. ఈరోజు ప్రజలకు కుమారులను ప్రసాదించే ‘పుత్రద’ అనే ఏకాదశి.” అప్పుడు రాజు, “మీరు సంతోషంగా ఉంటే, నాకు ఒక కొడుకును ప్రసాదించండి” అని ప్రార్థించాడు. పుత్రుడు కలగాలంటే మీరు ఈ అద్భుతమైన ఉపవాసాన్ని పాటించాలి, ఇలా చేయడం వలన కేశవుని కృప వల్ల నీకు తెలివైన కుమారుడు లభిస్తాడు” అని అన్నారు.
ఉపవాసం
ఈ విధంగా రాజు క్రమబద్ధంగా ఉపవాసం చేశాడు. ద్వాదశి రోజున ఉపవాసాన్ని విరమించాడు. ఫలితంగా, రాణి కొన్ని రోజుల తరువాత గర్భవతి అయ్యింది. తొమ్మిది నెలల తరువాత రాజుకు ఒక కుమారుడు పుట్టాడు. ఈ విధంగా ఈ ఏకాదశి ఉపవాసం పాటించే వారికి సంతానం కలుగుతుంది.