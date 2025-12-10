Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఈరోజు షష్టి+ఆశ్లేష నక్షత్రం+బుధవారం.. సంతాన యోగం కలగడానికి, గ్రహ దోషాలు తొలగిపోవడానికి పరిహారాలు!

    జీవితంలో సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. అయితే చాలా మంది గ్రహ దోషాలతో బాధపడుతూ ఉంటారు. అలాగే సంతానం లేక చాలా మంది బాధపడుతూ ఉంటారు. అలాంటి వారి కోసం ఇది అమూల్యమైన రోజు అని చెప్పవచ్చు. సంతాన యోగం కలగడానికి ఈరోజు కొన్ని పరిహారాలను పాటించండి. కుజ దోషం, రాహు–కేతు దోషాల నుంచి బయటపడడానికి కూడా వీలవుతుంది.

    Published on: Dec 10, 2025 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రతి ఒక్కరూ ఏ సమస్య లేకుండా ఆనందంగా ఉండాలని అనుకుంటారు. కానీ కొన్ని సార్లు జీవితంలో సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. అయితే చాలా మంది గ్రహ దోషాలతో బాధపడుతూ ఉంటారు. అలాగే సంతానం లేక చాలా మంది బాధపడుతూ ఉంటారు. అలాంటి వారి కోసం ఇది అమూల్యమైన రోజు అని చెప్పవచ్చు.

    ఈరోజు షష్టి+ఆశ్లేష నక్షత్రం+బుధవారం (pinterest)
    ఈరోజు షష్టి+ఆశ్లేష నక్షత్రం+బుధవారం (pinterest)

    షష్టి, ఆశ్లేష నక్షత్రం

    డిసెంబర్ 10 అంటే ఈరోజు షష్టి, ఆశ్లేష నక్షత్రం రావడం చాలా విశేషం. ఈరోజును సరిగ్గా సద్వినియోగం చేసుకుంటే సమస్యలన్నీ తొలగి ఆనందంగా ఉండొచ్చు. సంతాన యోగం కలగడానికి ఈరోజు కొన్ని పరిహారాలను పాటించండి. అలాగే కుజ దోషం, రాహు–కేతు దోషాల నుంచి బయటపడడానికి కూడా వీలవుతుంది. అలాంటి సమస్యలు కలిగిన వారు ఈ రోజు ఏమి చేయాలి? ఎలా పూజించాలి? పాటించాల్సిన పరిహారాలు ఏంటి? వంటి విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    ఈరోజు షష్టి, ఆశ్లేష నక్షత్రం, బుధవారం

    ఈరోజు షష్టి, ఆశ్లేషా నక్షత్రం, బుధవారం మూడు కలిసి రావడం చాలా విశేషం అని చెప్పొచ్చు. కాబట్టి ఈరోజు సరిగ్గా సద్వినియోగం చేసుకోండి. సంతానం కలగడానికి ఈరోజు కొన్ని పద్ధతులను పాటిస్తే విశేష ఫలితాలను పొందవచ్చు. ఈరోజు అనేక సార్లు సుబ్రహ్మణ్య అష్టకాన్ని చదువుకోండి. దీంతో సంతానం కలిగి ఆనందంగా ఉంటారు. దగ్గరలో ఉన్న శివాలయానికి వెళ్లి రెండు తలల నాగరాజుకి పాలను తో అభిషేకం చేస్తే కూడా మంచిది.

    అలాగే "ఓం శ్రీ శరవణభవాయ నమః" అనేది మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించండి. ఈ మంత్రం జపిస్తే చక్కటి ఫలితాన్ని చూస్తారు. ఆదిశేషుడిని ఆరాధిస్తూ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ చేస్తే కూడా చక్కటి ఫలితాన్ని చూస్తారు. అలా చేయలేకపోతే వెంకటేశ్వర రుద్రకవచం అయినా చదువుకోండి.

    రాహు–కేతువుల కారణంగా ఇబ్బంది పడుతున్న వారు, కాలసర్ప దోషంతో బాధపడుతున్న వారు, జీవితంలో అభివృద్ధి లేక సతమతమవుతున్న వారు, కుజదోషం కారణంగా వివాహం కుదరని వారు, వివాహం అయిన తర్వాత కుజదోషం కారణంగా బాధపడుతున్న వారు సుబ్రహ్మణ్య అష్టక పారాయణ చేస్తే మంచిది.

    సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం

    హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో,

    శ్రీపార్వతీశముఖపంకజ పద్మబంధో

    శ్రీశాదిదేవగణపూజితపాదపద్మ

    వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్..

    దేవాదిదేవనుత దేవగణాధినాథ,

    దేవేంద్రవంద్య మృదుపంకజమంజుపాద

    దేవర్షినారదమునీంద్రసుగీతకీర్తే

    వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్..

    నిత్యాన్నదాన నిరతాఖిల రోగహారిన్

    తస్మాత్ప్రదాన పరిపూరితభక్తకామ

    శృత్యాగమప్రణవవాచ్యనిజస్వరూప

    వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్..

    క్రౌంచాసురేంద్ర పరిఖండన శక్తిశూల

    పాశాదిశస్త్రపరిమండితదివ్యపాణే

    శ్రీకుండలీశ ధృతతుండ శిఖీంద్రవాహ

    వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్..

    దేవాదిదేవ రథమండల మధ్య వేద్య

    దేవేంద్ర పీఠనగరం దృఢచాపహస్తమ్

    శూరం నిహత్య సురకోటిభిరీడ్యమాన,

    వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్..

    హారాదిరత్నమణియుక్తకిరీటహార,

    కేయూరకుండలలసత్కవచాభిరామ

    హే వీర తారక జయాఽమరబృందవంద్య

    వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్..

    పంచాక్షరాదిమనుమంత్రిత గాంగతోయైః

    పంచామృతైః ప్రముదితేంద్రముఖైర్మునీంద్రైః

    పట్టాభిషిక్త హరియుక్త పరాసనాథ

    వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్..

    శ్రీకార్తికేయ కరుణామృతపూర్ణదృష్ట్యా,

    కామాదిరోగకలుషీకృతదుష్టచిత్తమ్

    భక్త్వా తు మామవకళాధర కాంతికాంత్యా

    వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్..

    సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబం పుణ్యం యే పఠంతి ద్విజోత్తమాః

    తే సర్వే ముక్తి మాయాంతి సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదతః

    సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబమిదం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్

    కోటిజన్మకృతం పాపం తత్​క్షణాదేవ నశ్యతి..

    News/Rasi Phalalu/ఈరోజు షష్టి+ఆశ్లేష నక్షత్రం+బుధవారం.. సంతాన యోగం కలగడానికి, గ్రహ దోషాలు తొలగిపోవడానికి పరిహారాలు!
    News/Rasi Phalalu/ఈరోజు షష్టి+ఆశ్లేష నక్షత్రం+బుధవారం.. సంతాన యోగం కలగడానికి, గ్రహ దోషాలు తొలగిపోవడానికి పరిహారాలు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes