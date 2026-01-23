ఈరోజే వసంత పంచమి.. పూజ, అక్షరాభ్యాసం విధానంతో పాటు సరస్వతీ స్తోత్రం ఇదిగో
విద్య, వాక్కు, కళలకు అధిష్ఠాన దేవత అయిన సరస్వతి దేవిని వసంత పంచమి నాడు భక్తి శ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తారు. వసంత పంచమి 2026 చాలా విశేషమైన రోజు. ఈ రోజు చేసే కార్యాలకు పంచాంగ దోషాలు ఉండవు. పిల్లల చేత అక్షరాభ్యాసం చేయిస్తారు. చాలా విద్యాలయాల్లో ప్రత్యేకంగా సరస్వతీ పూజలు నిర్వహిస్తారు.
ప్రతి సంవత్సరం మాఘమాసం శుక్లపక్ష పంచమి నాడు వసంత పంచమిని జరుపుకుంటాము. ఈ సంవత్సరం వసంత పంచమి జనవరి 23, శుక్రవారం నాడు అనగా ఈరోజు వచ్చింది. ఇది చాలా పవిత్రమైన రోజు. చిన్నారుల జీవితంలో తొలి విద్యారంభానికి ఇది శుభప్రదమైన రోజు అని చెప్పొచ్చు.
వసంత పంచమి 2026
వసంత పంచమి నాడు పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం చేయిస్తే సరస్వతి దేవి అనుగ్రహంతో పిల్లలు ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారని.. జ్ఞానం, బుద్ధి, వాక్కు లభిస్తాయని నమ్ముతారు.
చాలా విద్యాలయాల్లో ప్రత్యేకంగా సరస్వతీ పూజలు నిర్వహిస్తారు.
పలకలు, పుస్తకాలు, పెన్నులు వంటి వాటిని పంచి పెడతారు. అలా చేయడం వలన అమ్మవారి ప్రత్యేక అనుగ్రహంతో ఆనందంగా ఉండవచ్చని నమ్మకం.
వసంత పంచమి నాడు అక్షరాభ్యాసం ఎలా చేయించాలి?
అక్షరాభ్యాసం చేయించడానికి ముందు సరస్వతి దేవి పూజ చేయించాలి. పసుపు వస్త్రాలు, అక్షింతలు ఉపయోగిస్తారు.
అలాగే పిల్లల చేత బియ్యం లేదా పలకపై అక్షరాలు రాయిస్తారు.
“ఓం శ్రీ సరస్వతీ నమః” లేదా ఓంకారంతో విద్యారంభాన్ని మొదలుపెడతారు.
ఇలా పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం చేయిస్తే సరస్వతీ దేవి అనుగ్రహంతో ఆనందంగా ఉండవచ్చని విశ్వాసం.
వసంత పంచమి పూజ
వసంత పంచమి నాడు బ్రహ్మ ముహూర్తంలో నిద్రలేచి స్నానం చేసి శుభ్రమైన వస్త్రాలను ధరించాలి. ఆ తర్వాత సరస్వతి దేవిని పూజించాలి. పంచమి రోజు ఉదయం నాలుగు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు అక్షరాభ్యాసం చేయించడానికి శుభముహూర్తంగా భావిస్తారు. పంచమి నాడు ఏ పని మొదలుపెట్టినా అది ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా పూర్తవుతుందని నమ్మకం. ఈ రోజున సరస్వతి దేవికి చక్కెర పొంగలి, పాయసం లేదా పసుపు రంగులో ఉండే మిఠాయిలను సమర్పిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
సరస్వతీ స్తోత్రం
యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా
యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా
యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితా
సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా
దోర్భిర్యుక్తా చతుర్భిః స్ఫటికమణినిభై రక్షమాలాందధానా
హస్తేనైకేన పద్మం సితమపిచ శుకం పుస్తకం చాపరేణ
భాసా కుందేందుశంఖస్ఫటికమణినిభా భాసమానాసమానా
సా మే వాగ్దేవతేయం నివసతు వదనే సర్వదా సుప్రసన్నా..
సురాసురైస్సేవితపాదపంకజా కరే విరాజత్కమనీయపుస్తకా
విరించిపత్నీ కమలాసనస్థితా సరస్వతీ నృత్యతు వాచి మే సదా..
సరస్వతీ సరసిజకేసరప్రభా తపస్వినీ సితకమలాసనప్రియా
ఘనస్తనీ కమలవిలోలలోచనా మనస్వినీ భవతు వరప్రసాదినీ..
సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి
విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా..
సరస్వతి నమస్తుభ్యం సర్వదేవి నమో నమః
శాంతరూపే శశిధరే సర్వయోగే నమో నమః
నిత్యానందే నిరాధారే నిష్కళాయై నమో నమః
విద్యాధరే విశాలాక్షి శుద్ధజ్ఞానే నమో నమః
శుద్ధస్ఫటికరూపాయై సూక్ష్మరూపే నమో నమః
శబ్దబ్రహ్మి చతుర్హస్తే సర్వసిద్ధ్యై నమో నమః
ముక్తాలంకృత సర్వాంగ్యై మూలాధారే నమో నమః
మూలమంత్రస్వరూపాయై మూలశక్త్యై నమో నమః
మనోన్మని మహాభోగే వాగీశ్వరి నమో నమః
వాగ్మ్యై వరదహస్తాయై వరదాయై నమో నమః
వేదాయై వేదరూపాయై వేదాంతాయై నమో నమః
గుణదోషవివర్జిన్యై గుణదీప్త్యై నమో నమః
సర్వజ్ఞానే సదానందే సర్వరూపే నమో నమః
సంపన్నాయై కుమార్యై చ సర్వజ్ఞే తే నమో నమః
యోగానార్య ఉమాదేవ్యై యోగానందే నమో నమః
దివ్యజ్ఞాన త్రినేత్రాయై దివ్యమూర్త్యై నమో నమః
అర్ధచంద్రజటాధారి చంద్రబింబే నమో నమః
చంద్రాదిత్యజటాధారి చంద్రబింబే నమో నమః
అణురూపే మహారూపే విశ్వరూపే నమో నమః
అణిమాద్యష్టసిద్ధాయై ఆనందాయై నమో నమః
జ్ఞాన విజ్ఞాన రూపాయై జ్ఞానమూర్తే నమో నమః
నానాశాస్త్ర స్వరూపాయై నానారూపే నమో నమః
పద్మజా పద్మవంశా చ పద్మరూపే నమో నమః
పరమేష్ఠ్యై పరామూర్త్యై నమస్తే పాపనాశినీ
మహాదేవ్యై మహాకాళ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః
బ్రహ్మవిష్ణుశివాయై చ బ్రహ్మనార్యై నమో నమః
కమలాకరపుష్పా చ కామరూపే నమో నమః
కపాలికర్మదీప్తాయై కర్మదాయై నమో నమః
సాయం ప్రాతః పఠేన్నిత్యం షణ్మాసాత్సిద్ధిరుచ్యతే
చోరవ్యాఘ్రభయం నాస్తి పఠతాం శృణ్వతామపి
ఇత్థం సరస్వతీ స్తోత్రమగస్త్యముని వాచకమ్
సర్వసిద్ధికరం నౄణాం సర్వపాపప్రణాశనమ్..