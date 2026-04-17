    ఈరోజే చైత్ర అమావాస్య: అదృష్టాన్ని ఇచ్చే 'సర్వార్థ సిద్ధి' యోగం.. ముహూర్తం, పరిహారాలివే

    హిందూ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం చైత్ర మాసం అత్యంత పవిత్రమైనది. ఈ మాసంలో వచ్చే అమావాస్యకు ఆధ్యాత్మికంగా ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. శ్రీమహావిష్ణువును ఆరాధించడం, పవిత్ర నదులలో స్నానమాచరించడం, దానధర్మాలు చేయడం వల్ల పాపాలు నశించి, కష్టాలు తొలగిపోతాయని భక్తుల నమ్మకం. 

    Published on: Apr 17, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    2026 చైత్ర అమావాస్య సందర్భంగా అరుదైన శుభ యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. జ్యోతిష్య గణాంకాల ప్రకారం, ఈ రోజున రోజంతా సర్వార్థ సిద్ధి యోగం ఉంటుంది. దీనితో పాటు ఉదయం వేళ అమృత సిద్ధి యోగం కూడా కలసి రావడం విశేషం.

    చైత్ర అమావాస్య 2026 (gemini)
    చైత్ర అమావాస్య 2026 (gemini)

    అమావాస్య తిథి ప్రారంభం: ఏప్రిల్ 16, 2026 (గురువారం) రాత్రి 8:11 గంటలకు.

    అమావాస్య తిథి ముగింపు: ఏప్రిల్ 17, 2026 (శుక్రవారం) సాయంత్రం 5:21 గంటలకు.

    ఉదయ తిథి ప్రకారం: ఏప్రిల్ 17వ తేదీనే అమావాస్య పర్వదినంగా పరిగణించాలి.

    బ్రహ్మ ముహూర్తం (స్నానం/పూజ): ఉదయం 4:25 నుండి 5:09 వరకు.

    అభిజిత్ ముహూర్తం (దానధర్మాలు): మధ్యాహ్నం 11:55 నుండి 12:47 వరకు.

    చైత్ర అమావాస్య పూజా విధానం

    సూర్యోదయానికి ముందే నిద్రలేచి పవిత్ర స్నానం ఆచరించాలి.

    ముందుగా సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించాలి.

    అనంతరం పితృదేవతలకు తర్పణాలు వదిలి వారిని స్మరించుకోవాలి.

    రోజంతా సాత్విక ఆహారం తీసుకుంటూ ఉపవాసం ఉండటం శ్రేయస్కరం.

    శ్రీమహావిష్ణువును భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించి, సాయంత్రం వేళ ఇంటి ముఖద్వారం వద్ద దీపాలు వెలిగించాలి.

    అదృష్టాన్ని ఇచ్చే ప్రత్యేక పరిహారాలు

    చైత్ర అమావాస్య నాడు ఈ పనులు చేయడం వల్ల విశేష ఫలితాలు లభిస్తాయి:

    సూర్య ఆరాధన: రాగి పాత్రలో నీరు తీసుకుని అందులో కుంకుమ, ఎర్రటి పూలు, అక్షింతలు వేసి 'ఓం సూర్యాయ నమః' అంటూ అర్ఘ్యం ఇవ్వడం వల్ల గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.

    శని దోష నివారణ: స్నానం చేసే నీటిలో నల్ల నువ్వులు వేసుకుని స్నానం చేయడం వల్ల జాతకంలోని శని దోషాల ప్రభావం తగ్గుతుంది.

    పితృ ప్రసన్నత: మధ్యాహ్నం వేళ ఆవు పేడతో చేసిన పిడకను వెలిగించి, దానిపై నెయ్యి, బెల్లం సమర్పించి పితృదేవతలను స్మరించుకోవాలి.

    రావి చెట్టు పూజ: రావి చెట్టుకు నీరు పోసి, 7 ప్రదక్షిణలు చేసి దీపం వెలిగించాలి. దీనివల్ల పితృదేవతల ఆశీర్వాదం లభించి కుటుంబ సమస్యలు తొలగిపోతాయి.

    శివారాధన: అమావాస్య శుక్రవారం రావడం వల్ల శివుడికి బిల్వపత్రాలు, ధత్తూర పుష్పాలతో పూజ చేసి.. 'ఓం నమః శివాయ', 'ఓం శుక్రాయ నమః' మంత్రాలను జపించడం వల్ల లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కూడా లభిస్తుంది.

    దాన ధర్మాలు

    ఈ రోజున పితృదేవతల పేరు మీద పేదలకు అన్నదానం చేయడం మహా పుణ్యం. ముఖ్యంగా ధాన్యం, పాదరక్షలు, గొడుగు, నీరు లేదా మట్టి కుండలను దానం చేయడం వల్ల వంశాభివృద్ధి కలుగుతుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.

    అమావాస్య నాడు చేయకూడని పనులు

    మద్యం, మాంసాహారం వంటి తామసిక ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాలి.

    కుటుంబ సభ్యులతో గొడవలు పడకూడదు, ఎవరినీ దూషించకూడదు. మనసు ప్రశాంతంగా లేకపోతే పూజా ఫలం లభించదు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

