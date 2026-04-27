    నేడే మోహినీ ఏకాదశి: మోహబంధాల నుంచి విముక్తినిచ్చే పుణ్య ఘడియలు.. ఈ విశిష్ట కథను వింటే వెయ్యి గోదానాల పుణ్యం మీకే!

    నేడే మోహినీ ఏకాదశి: వైశాఖ మాస శుక్ల పక్షంలో వచ్చే మోహిని ఏకాదశి అత్యంత పవిత్రమైనది. సాక్షాత్తు శ్రీమహావిష్ణువు మోహిని అవతారం ఎత్తి దేవతలకు అమృతాన్ని పంచిన ఈ పర్వదినాన వ్రతం ఆచరిస్తే, సకల పాపాలు నశించి మోక్షం లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి.

    Published on: Apr 27, 2026 7:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    నేడే మోహినీ ఏకాదశి: హిందూ ధర్మంలో ఏకాదశి తిథికి ఉన్న ప్రాముఖ్యత అంతా ఇంతా కాదు. ముఖ్యంగా వైశాఖ మాసంలో వచ్చే 'మోహిని ఏకాదశి'కి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. పేరుకు తగ్గట్టే, మనిషిని చుట్టుముట్టే మోహపాశాల నుంచి, అశాంతి నుంచి విముక్తి ప్రసాదించే శక్తి ఈ వ్రతానికి ఉందని భక్తుల నమ్మకం. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 27న అంటే ఈరోజు ఈ పర్వదినాన్ని జరుపుకుంటున్నాము. శ్రీమహావిష్ణువు తన మోహిని రూపంతో రాక్షసులను మైమరపించి, దేవతలకు అమృతాన్ని అందించిన రోజు కావడంతో దీనికి ఈ పేరు వచ్చింది.

    నేడే మోహినీ ఏకాదశి: మోహబంధాల నుంచి విముక్తినిచ్చే పుణ్య ఘడియలు (pinterest)
    రామచంద్రుడికే మార్గదర్శనం చేసిన వ్రతం

    ఈ వ్రత విశిష్టత గురించి సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ధర్మరాజుకు వివరించినట్లు పురాణ గాథలు చెబుతున్నాయి. పూర్వం త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రుడు సీతా వియోగంతో బాధ పడుతున్నప్పుడు, తన మనోవేదనను తగ్గించే మార్గం చూపమని వశిష్ట మహర్షిని కోరారు. "రామా! నీ నామస్మరణే సకల పాపాలను హరిస్తుంది. అయినా లోక కళ్యాణం కోసం, మానవాళికి మేలు చేసే పవిత్రమైన మోహిని ఏకాదశి వ్రతం గురించి చెబుతాను విను," అని వశిష్టుడు ఈ కథను వివరించారు. ఈ వ్రతం ఆచరించడం వల్ల కలిగే పుణ్యం వెయ్యి ఆవులను దానం చేసిన దానితో సమానమని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    భద్రావతి నగరం.. ధృతబుద్ధి పశ్చాత్తాపం

    సరస్వతీ నదీ తీరంలోని భద్రావతి అనే నగరాన్ని చంద్రవంశానికి చెందిన ధృతిమాన్ అనే రాజు పాలించేవాడు. అదే నగరంలో ధనపాలుడు అనే గొప్ప విష్ణు భక్తుడు, వ్యాపారి ఉండేవాడు. అతడు ఎన్నో ధర్మకార్యాలు, బావులు, సత్రాల నిర్మాణం చేపట్టిన పుణ్యాత్ముడు. అతనికి ఐదుగురు కుమారులు. వారిలో ఐదవవాడైన ధృతబుద్ధి మాత్రం దురలవాట్లకు లోనై, తండ్రి సంపాదనను వేశ్యల కోసం, జూదం కోసం తగలేసేవాడు.

    ఒకానొక సందర్భంలో తండ్రి, సోదరులు అతడిని ఇంటి నుంచి వెలివేయడంతో అడవుల పాలై ఆకలిదప్పులతో అలమటించాడు. తన తప్పు తెలుసుకున్న ధృతబుద్ధి, పూర్వజన్మ సుకృతం కొద్దీ కౌండిన్య మహర్షి ఆశ్రమానికి చేరుకున్నాడు. "మహర్షి! నేను చేసిన పాపాలకు అంతం లేదా? నాకు విముక్తి కలిగించే మార్గం చూపండి," అని వేడుకున్నాడు.

    మోక్షం ప్రసాదించే కౌండిన్య ఉపదేశం

    వ్యాకులతతో ఉన్న ధృతబుద్ధిని చూసి జాలిపడ్డ కౌండిన్య మహర్షి, "వైశాఖ శుక్ల పక్షంలో వచ్చే మోహిని ఏకాదశి వ్రతాన్ని భక్తితో ఆచరించు. దీనివల్ల అనేక జన్మల పాపాలు భస్మమైపోతాయి," అని మార్గదర్శనం చేశారు. మహర్షి చెప్పిన విధంగానే ధృతబుద్ధి నియమ నిష్ఠలతో వ్రతం ఆచరించి, తన పాపాల నుంచి విముక్తుడై చివరికి విష్ణులోకాన్ని చేరుకున్నాడు.

    నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో, మానసిక ఒత్తిడితో సతమతమయ్యే వారికి ఈ వ్రతం ఒక దివ్యౌషధం వంటిది. కేవలం ఉపవాసం ఉండటమే కాకుండా, మనసులోని చెడు ఆలోచనలను త్యజించి, సాత్విక జీవనాన్ని అలవరుచుకోవడమే ఈ ఏకాదశి అంతరార్థం. సాయంత్రం వేళ విష్ణు నామ సంకీర్తన చేస్తూ, ఈ కథను పఠించడం వల్ల అనంతమైన పుణ్యఫలాలు లభిస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు.

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    News/Rasi Phalalu/నేడే మోహినీ ఏకాదశి: మోహబంధాల నుంచి విముక్తినిచ్చే పుణ్య ఘడియలు.. ఈ విశిష్ట కథను వింటే వెయ్యి గోదానాల పుణ్యం మీకే!
