    Ganga Saptami 2026: రేపే గంగా సప్తమి.. ఏం చేస్తే మంచిది? ఈ ఒక్క చిన్న పరిహారం చేస్తే చాలు మీ దరిద్రం తీరిపోవడం ఖాయం!

    Ganga Saptami 2026: వైశాఖ శుక్ల సప్తమి అంటే గంగా మాత పుడమిపై అవతరించిన పవిత్ర దినం. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 23న గంగా సప్తమి జరుపుకోనున్న వేళ.. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగి, సుఖశాంతులు చేకూరాలంటే ఏం చేయాలో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి. ఈరోజు పితృ దేవతలకు తర్పణాలు వదిలితే వారికి మోక్షం లభిస్తుంది.

    Published on: Apr 22, 2026 5:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    భారతీయ సంస్కృతిలో గంగానది కేవలం ఒక ప్రవాహం కాదు.. అది ఒక జీవనాడి, కోట్లాది మంది నమ్మకం. పాపాలను ప్రక్షాళన చేసే గంగా మాత జన్మించిన రోజే 'గంగా సప్తమి'. ఈ పండుగకు ఆధ్యాత్మికంగానే కాకుండా, జ్యోతిష్యపరంగా కూడా ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. 2026లో ఏప్రిల్ 23వ తేదీన ఈ పర్వదినం రాబోతోంది. ఈ రోజున గంగమ్మను పూజించడం వల్ల ఆయురారోగ్యాలతో పాటు మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతాయి.

    గంగా సప్తమి విశిష్టత: గంగమ్మ 'జాహ్నవి'గా ఎలా మారింది?

    పురాణాల ప్రకారం, వైశాఖ శుక్ల సప్తమి రోజున గంగా మాత స్వర్గం నుండి శివుడి జటలలోకి ప్రవేశించింది. ఆ తర్వాత జహ్ను మహర్షి తన కర్ణిక (చెవి) ద్వారా గంగమ్మను తిరిగి ప్రవహింపజేశారు. అందుకే గంగకు 'జాహ్నవి' అనే పేరు వచ్చింది. ఈ రోజున గంగానదిలో స్నానం చేయడం వల్ల ఏడు జన్మల పాపాలు హరించుకుపోతాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం. గంగా సప్తమి రోజున చేసే దాన ధర్మాలు అక్షయ ఫలాన్ని (ఎప్పటికీ తరగని పుణ్యం) ఇస్తాయి.

    ఆర్థిక కష్టాల నుంచి గట్టెక్కేందుకు అద్భుత పరిహారం

    చాలా మంది ఎంత సంపాదించినా డబ్బు చేతిలో నిలవక, అప్పుల బాధతో సతమతమవుతుంటారు. అలాంటి వారు గంగా సప్తమి రోజున ఈ చిన్న పరిహారం పాటిస్తే మంచి ఫలితం ఉంటుంది:

    పరిహారం: ఒక ఇత్తడి పాత్రలో గంగాజలాన్ని నింపి, అందులో ఒక నాణెం, పసుపు గవ్వ వేయండి.

    దిశ: ఈ పాత్రను మీ ఇంట్లో ఉత్తర దిశలో ఉంచండి. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఉత్తర దిశ కుబేరుడి స్థానం. గంగాజలంలోని సానుకూల శక్తి ఆర్థిక అడ్డంకులను తొలగించి, కొత్త ఆదాయ మార్గాలను పెంచుతుంది.

    ఇంట్లోనే గంగా స్నానం.. ఎలా చేయాలి?

    అందరూ గంగానదికి వెళ్లడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు. అలాంటి వారు ఇంట్లోనే బ్రహ్మ ముహూర్తంలో (సూర్యోదయానికి ముందు) స్నానం చేసే నీటిలో కొద్దిగా గంగాజలాన్ని కలుపుకోవాలి. స్నానం చేసే సమయంలో ఈ క్రింది మంత్రాన్ని పఠించడం వల్ల గంగానదిలో స్నానం చేసినంత పుణ్యం లభిస్తుంది:

    "గంగే చ యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి |

    నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు ||"

    ఈ మంత్రం పఠిస్తూ స్నానం చేయడం వల్ల శరీరానికే కాకుండా మనసుకూ స్వచ్ఛత చేకూరుతుంది. వ్యాధుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

    మానసిక ఒత్తిడికి గంగాజల చికిత్స

    నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో మానసిక ప్రశాంతత కరువవుతోంది. దీని కోసం గంగా సప్తమి రోజున ఒక లోటాలో గంగాజలాన్ని నింపి మీ పూజా గదిలో ఉంచండి. ప్రతిరోజూ పూజ చేసేటప్పుడు ఆ జలాన్ని చూస్తూ గంగమ్మను ధ్యానించండి. ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లోని ప్రతికూల శక్తి నశించి, సానుకూల ఆలోచనలు కలుగుతాయి. నిద్రలేమి లేదా ఒత్తిడితో బాధపడేవారు పడుకునేటప్పుడు తల పక్కన చిన్న పాత్రలో గంగాజలాన్ని ఉంచుకోవడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

    పితృ దోషాల నివారణకు ఇదే సరైన సమయం

    గంగా సప్తమి రోజున పితృ దేవతలకు తర్పణాలు వదలడం వల్ల వారికి మోక్షం లభిస్తుంది. గంగా తీరంలో తర్పణం వదిలే అవకాశం లేని వారు, ఇంట్లోనే గంగాజలాన్ని స్మరిస్తూ పితృ దేవతల ఆశీస్సులు కోరుకోవాలి. దీని వల్ల వంశాభివృద్ధి కలగడమే కాకుండా ఇంట్లో ఉన్న ఆటంకాలన్నీ తొలగిపోతాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 2026లో గంగా సప్తమి ఎప్పుడు వచ్చింది?

    2026వ సంవత్సరంలో గంగా సప్తమి ఏప్రిల్ 23, గురువారం నాడు వచ్చింది.

    2. గంగా సప్తమి రోజున గంగాజలం లేకపోతే ఏం చేయాలి?

    గంగాజలం లేని పక్షంలో, మీ వద్ద ఉన్న స్వచ్ఛమైన నీటిని మనసులో గంగమ్మగా భావించి, పైన పేర్కొన్న మంత్రాన్ని పఠిస్తూ స్నానం చేయవచ్చు. అయితే, పూజ కోసం గంగాజలాన్ని వాడటం అత్యంత శ్రేష్ఠం.

    3. గంగా సప్తమి, గంగా దసరా మధ్య తేడా ఏమిటి?

    వైశాఖ మాసంలో వచ్చేది 'గంగా సప్తమి' (గంగా మాత పుట్టిన రోజు). జ్యేష్ఠ మాసంలో వచ్చేది 'గంగా దసరా' (గంగా మాత భూమిపైకి ప్రవహించిన రోజు). ఈ రెండు తిథులు గంగా మాతకు అత్యంత ప్రీతికరమైనవి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

