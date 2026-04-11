Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మీ కిచెన్‌లోని ఫ్రిజ్‌పై ఈ 3 వస్తువులు పెడుతున్నారా? అయితే వాస్తు దోషం తప్పదు!

    వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఇంట్లోని ప్రతి వస్తువుకు ఒక నిర్దిష్టమైన స్థానం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వంటగది (Kitchen) సానుకూల శక్తికి నిలయం. అక్కడ ఉండే ఫ్రిజ్ విషయంలో మనం చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్లు కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యంపై, ఆర్థిక స్థితిపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఫ్రిజ్‌పై ఏ వస్తువులు ఉంచకూడదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    Published on: Apr 11, 2026 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఫ్రిజ్ అనేది కేవలం ఆహారాన్ని నిల్వ చేసే యంత్రం మాత్రమే కాదు, వాస్తు రీత్యా అది ఒక శక్తి కేంద్రం. ఫ్రిజ్ నిరంతరం నడుస్తూ ఉష్ణాన్ని (Fire Energy) విడుదల చేస్తుంది. దీనిపై మనం పెట్టే వస్తువులు ఆ శక్తి ప్రవాహాన్ని అడ్డుకోవడమే కాకుండా, ఇంట్లో ప్రతికూలతను పెంచుతాయి. చాలా మంది స్థలం కలిసి వస్తుందని లేదా సౌలభ్యం కోసం ఫ్రిజ్ పైన కొన్ని వస్తువులను పెడుతుంటారు. కానీ వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం ఈ క్రింది 3 వస్తువులను ఫ్రిజ్‌పై అస్సలు ఉంచకూడదు.

    మీ కిచెన్‌లోని ఫ్రిజ్‌పై ఈ 3 వస్తువులు పెడుతున్నారా? అయితే వాస్తు దోషం తప్పదు (pinterest)

    1. మందులు (Medicines)

    చాలా ఇళ్లలో మందుల సీసాలను లేదా ట్యాబ్లెట్లను ఫ్రిజ్ పైన ఉంచడం చూస్తుంటాం. ఇది వాస్తు రీత్యా అత్యంత ప్రమాదకరం.

    ప్రభావం: ఫ్రిజ్ నుండి వెలువడే విద్యుత్ అయస్కాంత తరంగాలు మరియు ఉష్ణం మందుల యొక్క ప్రభావాన్ని తగ్గించవచ్చు. జ్యోతిష్య రీత్యా, ఫ్రిజ్‌పై మందులు ఉంచే ఇళ్లలో అనారోగ్య సమస్యలు ఎప్పుడూ వెంటాడుతూనే ఉంటాయి. ఆ ఇంట్లోని వారు తరచూ ఆసుపత్రి పాలయ్యే అవకాశం ఉందని వాస్తు నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మందులను ఎప్పుడూ ఒక బాక్స్‌లో పెట్టి అల్మారాలో భద్రపరచడం ఉత్తమం.

    2. ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు (Electronic Items)

    స్థలం తక్కువగా ఉందని మైక్రోవేవ్ ఓవెన్, మిక్సీ లేదా టోస్టర్ వంటి వస్తువులను ఫ్రిజ్ పైన పెడుతుంటారు. ఇది ఏమాత్రం సరైన పద్ధతి కాదు.

    కారణం: ఫ్రిజ్ మరియు ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు రెండూ 'అగ్ని' తత్వానికి సంబంధించినవి. రెండు వేడిని విడుదల చేసే వస్తువులు ఒకదానిపై ఒకటి ఉండటం వల్ల శక్తి సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది. ఇది ఇంట్లో చిరాకులను, గొడవలను పెంచుతుంది.

    ముఖ్య గమనిక: ఫ్రిజ్ పైన మొబైల్ ఫోన్లు లేదా గడియారాలను కూడా ఉంచకండి. దీని వల్ల ఆ వస్తువుల పనితీరు దెబ్బతినడమే కాకుండా, ఇంట్లో నెగటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది.

    3. అక్వేరియం

    ఇంటి అలంకరణ కోసం, వాస్తు దోష నివారణ కోసం అక్వేరియం ఉంచడం మంచిదే. కానీ దానిని ఫ్రిజ్ పైన పెట్టడం పెద్ద తప్పు.

    వాస్తు విశ్లేషణ: ఫ్రిజ్ అనేది వేడిని ఉత్పత్తి చేసే సాధనం (అగ్ని), అక్వేరియంలో నీరు ఉంటుంది (జలం). అగ్ని మరియు జలం ఒకే చోట ఉండటం వల్ల వాస్తు సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది.

    నష్టం: ఇలా చేయడం వల్ల ఇంట్లో మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. చేసే పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. అక్వేరియంను ఎప్పుడూ గాలి, వెలుతురు బాగా వచ్చే హాల్‌లో లేదా ఉత్తర, తూర్పు దిశల్లో ప్రత్యేకమైన స్టాండ్‌పై ఉంచడం శుభప్రదం.

    ఫ్రిజ్ విషయంలో ఇతర వాస్తు సూత్రాలు

    దిశ: ఫ్రిజ్‌ను ఎప్పుడూ నైరుతి (South-West) లేదా వాయువ్య (North-West) దిశల్లో ఉంచడం మంచిది. ఈశాన్య మూలలో ఫ్రిజ్‌ను ఉంచడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు రావచ్చు.

    శుభ్రత: ఫ్రిజ్‌లో కుళ్ళిపోయిన కూరగాయలు లేదా పాడైపోయిన ఆహారం ఉంచకండి. ఇది రాహు గ్రహ దోషానికి దారితీస్తుంది.

    గోడకు దూరం: ఫ్రిజ్‌ను గోడకు ఆనించి ఉంచకూడదు. కనీసం ఒక అడుగు దూరం ఉండేలా చూసుకోవాలి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    Home/Rasi Phalalu/మీ కిచెన్‌లోని ఫ్రిజ్‌పై ఈ 3 వస్తువులు పెడుతున్నారా? అయితే వాస్తు దోషం తప్పదు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes