    Wealth Remedies: ఇంటి మనీ కార్నర్ ఇలా ఉంటే కోటీశ్వరులవ్వచ్చు.. ఈ 4 చిన్న మార్పులతో బాధలన్నిటికి స్వస్తి చెప్పేయండి!

    Wealth Remedies: చాలా మంది ఆర్థిక ఇబ్బందులతో బాధ పడుతుంటారు. మీరు కూడా ఆర్థిక ఇబ్బందులు కారణంగా బాధ పడుతున్నారా? అయితే ఈ ఫెంగ్ షుయ్ చిట్కాలని పాటిస్తే మంచిది. ఇంటి మనీ కార్నర్ లో ఈ మార్పులు చేస్తే కోటీశ్వరులు అయ్యే అవకాశం ఉంది. బాధలు అన్నీ కూడా కొన్ని రోజుల్లోనే తొలగిపోతాయి.

    Published on: Apr 08, 2026 9:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    కష్టపడి పనిచేసినప్పటికీ, చాలా సార్లు ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోవు. ఆదాయం కంటే ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. చైనీస్ వాస్తు శాస్త్రం ఫెంగ్ షుయ్‌లో, ఈ సమస్యలకు పరిష్కారం వివరించబడింది. ఫెంగ్ షుయ్ ప్రకారం, మీ ఇల్లు లేదా కార్యాలయంలో ఒక నిర్దిష్ట మూల మీ ఆర్థిక విధిని నియంత్రిస్తుంది. దీనిని 'మనీ కార్నర్' లేదా 'వెల్త్ ఏరియా' అని పిలుస్తారు. ఈ మూలను సరిగ్గా సక్రియం చేయడం వల్ల డబ్బు ప్రవాహం పెరుగుతుంది, అవకాశాలను తెరుస్తుంది. ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని అందిస్తుంది.

    Feng Shui Tips

    మనీ కార్నర్ అంటే ఏంటి, దానిని ఎలా గుర్తించాలి?

    ఫెంగ్ షుయ్ యొక్క ప్రకారం, ఇల్లు, లివింగ్ రూమ్ లేదా బెడ్ రూమ్ ఆగ్నేయ మూల సంపద, శ్రేయస్సుల జోన్. ఈ మూల మీ జీవితంలో వచ్చే అవకాశాలు, సంపద మరియు ఆర్థిక పురోగతితో నేరుగా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఈ దిశ ప్రతికూలంగా ఉంటే, ఆర్థిక పరిమితులు, అంతరాయాలు మరియు అనవసరమైన ఖర్చులు పెరుగుతాయి.

    మనీ కార్నర్ యాక్టివేట్ చేస్తే ఏం అవుతుంది?

    మనీ కార్నర్ యాక్టివేట్ చేస్తే ఇంటిలో సానుకూల శక్తి ప్రవాహాన్ని పెంచుతుంది. ఫెంగ్ షుయ్ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈ మూల సరిగ్గా సక్రియం చేసినప్పుడు సంపదను ఆకర్షిస్తుంది. ఆర్థిక అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది. ఈ మూలలో ధూళి, చీకటి లేదా విరిగిన వస్తువులను ఉంచినట్లయితే, ఆర్థిక ప్రవాహం ఆగిపోతుంది. శుభ్రమైన, ప్రకాశవంతమైన మరియు సానుకూల వస్తువులతో అలంకరించడం ఆర్థిక పరిస్థితిని బలోపేతం చేస్తుంది.

    మనీ కార్నర్ లో ఈ మార్పులు చేస్తే డబ్బుకు లోటు ఉండదు

    1.మొక్కలతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు మాయం

    ఫెంగ్ షుయ్‌ ప్రకారం ఆగ్నేయ దిశలో పచ్చని మొక్కలను ఉంచడం అత్యంత ప్రభావవంతమైన పరిష్కారం. ఇక్కడ జేడ్ మొక్క, మనీ ప్లాంట్ లేదా లక్కీ బ్యాంబూ నాటండి. మొక్కలు ఆరోగ్యంగా, ఆకుపచ్చగా ఉండాలి. మొక్కలు ఎండిపోవడం ఆర్థిక క్షీణతను సూచిస్తుంది, కాబట్టి వాటిని క్రమం తప్పకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. మీరు మొక్కలతో ఏదైనా అలంకరణ చెక్క వస్తువును కూడా ఉంచవచ్చు.

    2.ప్రవహించే నీటితో ఖర్చులు తగ్గుతాయి

    నీరు ఫెంగ్ షుయ్‌లో సంపద ప్రవాహాన్ని సూచిస్తుంది. మనీ కార్నర్‌లో ఒక చిన్న నీటి ఫౌంటెన్‌ను ఇన్‌స్టాల్ చేయడం చాలా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. నీటి ప్రవాహం బయట కాకుండా ఇంటి లోపల ఉండేలా చూసుకోండి. బయట నీరు పడటం పెరుగుతున్న ఖర్చులను సూచిస్తుంది. ఒక గిన్నెలో స్వచ్ఛమైన నీటిని ఉంచి అందులో తాజా పువ్వులు లేదా నాణేలను వేసిన మంచి ఫలితం ఉంటుంది.

    3.ఈ రంగులు

    ఫెంగ్ షుయ్‌లో ఈ రంగులు చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి. పర్పుల్, ముదురు ఆకుపచ్చ, నీలం సంపద ప్రాంతానికి ఉత్తమ రంగులుగా పరిగణించబడతాయి. పర్పుల్ రంగు గంభీరమైన వైభవం, సంపదకు చిహ్నంగా చెబుతారు. ఒకవేళ పెయింట్ చేయలేకపోతే, ఈ రంగు కర్టెన్లు, పెయింటింగ్స్ లేదా ఏదైనా చిన్న వస్తువులను ఉంచండి. ఈ మూలను ఎల్లప్పుడూ బాగా వెల్తురుతో ఉండేలా చూసుకోండి.

    4.రాళ్లు, ఇతర వస్తువులు

    సిట్రిన్ స్ఫటికాలను 'మర్చంట్ స్టోన్స్' అంటారు. వీటిని మనీ కార్నర్‌లో ఉంచడం వల్ల వ్యాపారం, ఉద్యోగంలో లాభాలకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు ఇక్కడ ఒక చిన్న బంగారం లేదా ఇత్తడి వస్తువు, డబ్బు లేదా సమృద్ధి చిహ్నాన్ని కూడా ఉంచవచ్చు. కార్నర్‌ను శుభ్రంగా ఉంచండి. మురికి లేదా విరిగిన వస్తువులను ఇక్కడ అస్సలు ఉంచవద్దు.

    ఈ సాధారణ ఫెంగ్ షుయ్ చిట్కాలను అనుసరించడం ద్వారా, మీరు మీ ఇంటి మనీ కార్నర్‌ను సక్రియం చేయవచ్చు. ఇది డబ్బు ప్రవాహాన్ని పెంచుతుంది, ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని తీసుకొస్తుంది. జీవితంలో సమృద్ధిని అందిస్తుంది.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    Home/Rasi Phalalu/Wealth Remedies: ఇంటి మనీ కార్నర్ ఇలా ఉంటే కోటీశ్వరులవ్వచ్చు.. ఈ 4 చిన్న మార్పులతో బాధలన్నిటికి స్వస్తి చెప్పేయండి!
