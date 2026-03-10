న్యూమరాలజీ: పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా ఈ ఒక్క వస్తువును మీ జేబులో ఉంచితే సంపద పెరుగుతుంది.. అదృష్టం, ఆనందం ఇలా ఎన్నో
రాడిక్స్ ప్రకారం మీ జేబులో లేదా పర్సులో ఒక ప్రత్యేక వస్తువును ఉంచుకోవడం సంపద పట్ల ఆకర్షణను పెంచుతుంది, లక్ష్మీ అనుగ్రహం కలుగుతుంది. ఆర్థిక అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది. ఈ సాధారణ పరిహారాలను రోజువారీ జీవితంలో సులభంగా పాటించవచ్చు. పుట్టిన తేదీ ప్రకారం జేబులో ఏం ఉంచుకోవాలో తెలుసుకుందాం.
న్యూమరాలజీలో రాడిక్స్ అనేది ఒక వ్యక్తి యొక్క జీవిత శక్తి, స్వభావం మరియు ఆర్థిక స్థితికి ప్రధాన సూచిక. చాలా సార్లు కష్టపడి పనిచేసినప్పటికీ డబ్బు నిలకడ ఉండదు లేదా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. న్యూమరాలజీ ప్రకారం మీ పుట్టిన తేదీ యొక్క రాడిక్స్ ప్రకారం మీ జేబులో లేదా పర్సులో ఒక ప్రత్యేక వస్తువును ఉంచుకోవడం సంపద పట్ల ఆకర్షణను పెంచుతుంది, లక్ష్మీ అనుగ్రహం కలుగుతుంది. ఆర్థిక అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది. ఈ సాధారణ పరిహారాలను రోజువారీ జీవితంలో సులభంగా పాటించవచ్చు. మీ పుట్టిన తేదీ ప్రకారం జేబులో ఏం ఉంచుకోవాలో తెలుసుకుందాం.
సంఖ్య 1: రాగి నాణెం (పుట్టిన తేదీ: 1, 10, 19, 28)
సంఖ్య 1 సూర్యుని శక్తితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది, ఇది నాయకత్వం మరియు విశ్వాసాన్ని ఇస్తుంది. మీ రాడిక్స్ సంఖ్య 1 అయితే, ఎల్లప్పుడూ మీ జేబులో లేదా పర్సులో రాగి నాణేన్ని ఉంచుకోండి. రాగి అనేది సూర్యుని లోహం. ఇది సంపదను ఆకర్షిస్తుంది, వ్యతిరేక శక్తిని తొలగిస్తుంది. నాణెం పాతది లేదా క్రొత్తది అయినా పరవాలేదు. 'ఓం ఘృణి సూర్య నమః' అనే మంత్రాన్ని జపించండి. ఈ పరిష్కారం మీ జీవితానికి స్థిరత్వం మరియు ఆర్థిక పురోగతిని తెస్తుంది.
సంఖ్య 2: వెండి నాణెం (పుట్టిన తేదీ: 2, 11, 20, 29)
నెంబరు 2 చంద్రుని శక్తి ద్వారా ప్రభావితమవుతుంది, ఇది భావోద్వేగాలు మరియు మనశ్శాంతితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. మీ రాడిక్స్ సంఖ్య 2 అయితే, మీ పర్సులో వెండి నాణెం ఉంచండి. వెండి చంద్రుని లోహం. ఇది సంపద ప్రవాహాన్ని పెంచుతుంది. వెండి నాణెం ఉంటే ఆర్థిక పరిస్థితికి స్థిరత్వాన్ని తెస్తుంది మరియు ఆకస్మిక ఖర్చులను తగ్గిస్తుంది. 'ఓం సోమ్ సోమాయ నమః' అని జపించండి. ఇలా చేస్తే అశాంతిని తొలగిస్తుంది మరియు సంపదను పెంచుతుంది.
సంఖ్య 3: తెలుపు లేదా పసుపు రుమాలును (పుట్టిన తేదీ: 3, 12, 21, 30)
సంఖ్య 3 బృహస్పతి (గురు) యొక్క శక్తితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది, ఇది జ్ఞానం మరియు శ్రేయస్సుకు చిహ్నం. మీ రాడిక్స్ సంఖ్య 3 అయితే, ఎల్లప్పుడూ మీ జేబులో తెలుపు లేదా పసుపు రుమాలు ఉంచండి. చేతి రుమాలు లక్ష్మీకి చిహ్నం. ఇది సంపద ప్రవాహాన్ని నిర్వహిస్తుంది. రుమాలు శుభ్రంగా, కొత్తగా ఉండాలి. ప్రతిరోజూ దానిని తాకండి. 'ఓం బృం బృహస్పతయే నమః' అని జపించండి. చెడు ప్రభావాలను తొలగించి ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది.
సంఖ్య 4: చెక్క పెన్ను (పుట్టిన తేదీ: 4, 13, 22, 31)
సంఖ్య 4 రాహువు యొక్క శక్తి ద్వారా ప్రభావితమవుతుంది, ఇది కష్టపడి పనిచేయడం మరియు స్థిరత్వంతో ముడిపడి ఉంటుంది. మీ రాడిక్స్ సంఖ్య 4 అయితే, మీ జేబులో చెక్క పెన్ను ఉంచండి. కలప భూమి మూలకానికి చిహ్నం. ఇది సంపదను స్థిరంగా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. రోజూ చెక్క పెన్నును ఉపయోగించి, దానిని తాకండి మరియు 'ఓం రాహవే నమః' అని జపించండి. ఈ పరిష్కారం కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల కలిగే ఫలాలు శాశ్వతంగా ఉండేలా చేసి ఆర్థిక శ్రేయస్సును పెంచుతుంది.
సంఖ్య 5: ఆకుపచ్చ పర్సు లేదా ఆకుపచ్చ వస్తువు(పుట్టిన తేదీ: 5, 14, 23)
సంఖ్య 5 బుధుడు యొక్క శక్తితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది, ఇది వ్యాపారం మరియు తెలివితేటలకు కారణం. మీ రాడిక్స్ సంఖ్య 5 అయితే, ఆకుపచ్చ పర్సు లేదా వస్తువు ఉపయోగించండి. ఆకుపచ్చ రంగు బుధుడు యొక్క రంగు మరియు ఇది సంపద రాకను వేగవంతం చేస్తుంది. ఒకవేళ పర్సు ఆకుపచ్చ రంగులో లేకపోతే, ఆకుపచ్చ వస్తువును ఉంచండి. ప్రతిరోజూ దానిని తాకండి మరియు 'ఓం బుధాయ నమః' అని జపించండి. ఇలా చేస్తే వ్యాపారంలో లాభాలు మరియు డబ్బు ప్రవాహాన్ని పెంచుతుంది.
సంఖ్య 6: సుగంధ ద్రవ్యాలతో చేతి రుమాలు (పుట్టిన తేదీ: 6, 15, 24)
సంఖ్య 6 శుక్రుడు యొక్క శక్తితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది, ఇది ఆనందం, ఐశ్వర్యానికి కారణం. మీ రాడిక్స్ సంఖ్య 6 అయితే, మీ జేబులో సుగంధ రుమాలు ఉంచండి. సుగంధ ద్రవ్యాలు శుక్రుడికి చిహ్నం. ఇది సంపద మరియు అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. రోజూ చేతి రుమాలును మార్చి, 'ఓం శుం శుక్రాయ నమః' అని జపించండి. ఈ పరిష్కారం జీవితంలో ఆనందం, ఐశ్వర్యం మరియు ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని తెస్తుంది.
సంఖ్య 7: లోహపు గడియారాన్ని ఉంచండి (పుట్టిన తేదీ: 7, 16, 25)
సంఖ్య 7 కేతు యొక్క శక్తితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది, ఇది ఆధ్యాత్మికత మరియు లోతైన ఆలోచనకు కారణం. మీ రాడిక్స్ సంఖ్య 7 అయితే, మీ జేబులో ఒక చిన్న లోహపు గడియారాన్ని ఉంచండి. లోహం అనేది కేతు యొక్క మూలకం. ఇది డబ్బును స్థిరంగా ఉంచుతుంది. ప్రతిరోజూ గడియారాన్ని చూడండి మరియు 'ఓం కేతవే నమః' అని జపించండి. ఈ పరిహారం ఆర్థిక శ్రేయస్సు మరియు స్థిరత్వాన్ని తెస్తుంది.
సంఖ్య 8: నీలం రుమాలు (పుట్టిన తేదీ: 8, 17, 26)
సంఖ్య 8 శని యొక్క శక్తితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది, ఇది కష్టపడి పనిచేయడం మరియు స్థిరత్వానికి కారణం. మీ రాడిక్స్ సంఖ్య 8 అయితే, నీలిరంగు రుమాలు ఉంచండి. నీలం శని యొక్క రంగు మరియు ఇది సంపదను శాశ్వతంగా చేస్తుంది. రోజూ చేతి రుమాలు ఉపయోగించండి మరియు 'ఓం శం శనైశ్చరాయ నమః' అని జపించండి. ఈ పరిష్కారం కష్టపడి పనిచేయడం యొక్క ఫలాలను స్థిరంగా ఉంచుతుంది, ఆర్థిక శ్రేయస్సును పెంచుతుంది.
సంఖ్య 9: ఎర్ర దారం (పుట్టిన తేదీ: 9, 18, 27)
సంఖ్య 9 అంగారక గ్రహం యొక్క శక్తితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది, ఇది ధైర్యం మరియు శక్తికి కారణం. మీ రాడిక్స్ సంఖ్య 9 అయితే, మీ జేబులో ఎరుపు దారం లేదా కల్వాను ఉంచండి. ఇది అంగారక గ్రహాన్ని సూచిస్తుంది మరియు సంపద రాకను వేగవంతం చేస్తుంది. ప్రతిరోజూ దానిని తాకండి మరియు 'ఓం అంగారకాయ నమః' అని జపించండి. ఈ నివారణ జీవితంలో సంపద ప్రవాహాన్ని నిర్వహిస్తుంది మరియు అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది.