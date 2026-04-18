    అక్షయ తృతీయ అంటే బంగారం కొనడమే కాదు.. ఈ ‘అక్షయపాత్ర’ ఇంట్లో ఉంటే తరిగిపోని సంపద మీ సొంతం!

    అక్షయ తృతీయ నాడు అక్షయపాత్రను ఎలా పెట్టాలి: అక్షయ తృతీయ నాడు కేవలం బంగారం కొంటేనే ఫలితం ఉంటుందనుకోవడం పొరపాటు. ఈ పర్వదినాన చేసే విశిష్ట దానాలు, ఇంట్లోనే స్వయంగా సిద్ధం చేసుకునే అక్షయపాత్ర ద్వారా లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహాన్ని ఎలా పొందాలో ఈ ప్రత్యేక కథనంలో చూడండి.

    Published on: Apr 18, 2026 5:01 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ప్రతి ఏటా వైశాఖ శుద్ధ తదియ నాడు అక్షయ తృతీయను జరుపుకుంటాము. అక్షయ తృతీయ నాడు కేవలం బంగారం మాత్రమే కొనాలి అనుకుంటే పొరపాటు. అక్షయ తృతీయ నాడు బంగారమే కొనక్కర్లేదు. కొన్ని పాటించడం వలన ఎంతో మంచి జరుగుతుంది. ఆ రోజు ఇంటికి బంగారాన్ని తెచ్చుకుంటే లక్ష్మీదేవి స్థిరంగా ఇంట్లోనే ఉంటుందని, అక్షయంగా ఉంటుందని నమ్మకం. కానీ నీటి కుండను దానం చేస్తే చక్కటి ఫలితం ఉంటుంది. మట్టికుండను కడిగి, అందులో నీళ్లు, యాలకులు, పచ్చ కర్పూరం, లవంగాలు వేసి దానం చేయడం వలన మంచి ఫలితాన్ని చూస్తారు. అలాగే విసనకర్ర, గొడుగు, చాప, చెప్పులు వంటి విధానం చేస్తే కూడా ఎంతో పుణ్యం.

    అక్షయ తృతీయ నాడు అక్షయపాత్రను ఎలా పెట్టాలి? (pinterest)

    అక్షయ తృతీయ నాడు స్వయంపాకం ఇచ్చుకుంటే కూడా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. చింతపండు, కూరలు, బియ్యం, పప్పు వంటి వంట సామాగ్రిని దానం చేయొచ్చు. అలాగే దంపతులు ఇద్దరు కలిసి జాకెట్ ముక్క, పసుపు, కుంకుమ, గాజులను ముత్తైదువకు ఇచ్చుకుంటే కూడా ఎంతో పుణ్యం కలుగుతుంది. జన్మ జన్మలకు సువాసినిత్వం ప్రాప్తిస్తుందని పండితులు తెలిపారు.

    అక్షయ తృతీయ నాడు అక్షయపాత్రను ఎలా పెట్టాలి?

    శక్తివంతమైన అక్షయపాత్రను ఈ రోజు పెట్టుకోవచ్చు. ధన ధాన్యాలు వృద్ధి చెందాలంటే అక్షయపాత్రను ఎలా పెట్టాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అందుకోసం ముందు ఒక మట్టికుండను శుభ్రంగా కడిగి పెట్టండి.

    దానిపై పసుపు, కుంకుమలతో అలంకరించి, అందులో పసుపు, కుంకుమ, జవ్వాది, పచ్చ కర్పూరం, రాళ్ల ఉప్పు వేయండి. రాళ్ల ఉప్పు కాస్త ఎక్కువగా వేయండి.

    ఆ తర్వాత అందులో పసుపు లేదా ఎరుపు రంగులో ఉండే జాకెట్ ముక్కను చిన్న ముక్కగా కట్ చేసి పెట్టండి. కాస్త జాకెట్ ముక్కను నొక్కి, దానిపైన డబ్బులను పెట్టండి. మీకు నచ్చినంత పెట్టొచ్చు 116లు ఇలా మీకు తోచినట్టు పెట్టొచ్చు.

    ఒక ప్లేట్ తీసుకుని, దానిపైన వరి పిండితో పద్మం వేసి, పసుపు, కుంకుమలు కూడా వేసి, చుట్టూ పసుపు, కుంకుమలను పెట్టి అక్షయపాత్రను పెట్టండి.

    ఇప్పుడు అక్షయపాత్రకు మూత వేసి, దానికి కూడా పసుపు, కుంకుమలు వేసి, లక్ష్మీ రూపం లేకపోతే నాణెం పెట్టి, పూలతో అలంకరించుకోండి.

    ఒక రోజు తర్వాత కావాలనుకుంటే అక్షయపాత్రలో ఉన్న డబ్బులను తీసుకోవచ్చు. లేకపోతే అక్షయ తృతీయ నాడు కూడా పెట్టుకోవచ్చు.

    దీనిని ఇంట్లో కానీ, వ్యాపార ప్రదేశంలో కానీ పెట్టుకోవచ్చు.

    ఇందులో ఉన్న ఉప్పును పారే నీటిలో లేదా ఎవరూ తొక్కని ప్రదేశంలో వేయొచ్చు.

    దీనిని కావాలంటే అలా దేవుడి దగ్గర ఉంచేయొచ్చు. మంగళవారం, శుక్రవారం నాడు మాత్రం తీయకండి. ఎప్పుడైనా మిగిలిన రోజుల్లో తీసుకోవచ్చు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. అక్షయ తృతీయ నాడు బంగారం కొనడం తప్పనిసరా?

    లేదు. బంగారం కొనడం ఒక సంప్రదాయం మాత్రమే. అంతకంటే ముఖ్యంగా ఈ రోజున దానధర్మాలు చేయడం, పితృ తర్పణాలు ఇవ్వడం వల్ల అక్షయమైన పుణ్యఫలం లభిస్తుంది.

    2. స్వయంపాకం ఎవరికి ఇవ్వాలి?

    బ్రాహ్మణులకు లేదా గుడిలో ఉండే పూజారులకు స్వయంపాకం ఇవ్వడం ఉత్తమం.

    3. ఇంట్లో అక్షయపాత్ర ఎక్కడ పెట్టాలి?

    పూజా గదిలో కానీ లేదా మీరు వ్యాపారం చేసే చోట క్యాష్ బాక్స్ దగ్గర కానీ ఈ పాత్రను ఉంచుకోవచ్చు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    Home/Rasi Phalalu/అక్షయ తృతీయ అంటే బంగారం కొనడమే కాదు.. ఈ 'అక్షయపాత్ర' ఇంట్లో ఉంటే తరిగిపోని సంపద మీ సొంతం!
