చైత్ర అమావాస్య 2026: మీ రాశి ప్రకారం వీటిని దానం చేయండి.. పితృదోషాలు పోయి అదృష్టం వరిస్తుంది!
అమావాస్య తిథికి, అందులోనూ చైత్ర మాసంలో వచ్చే అమావాస్యకు అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ పవిత్ర దినాన చేసే స్నాన, జప, తర్పణాల వల్ల పితృదేవతలు శాంతిస్తారని, వంశాభివృద్ధి కలుగుతుందని భక్తుల ప్రగాఢ నమ్మకం. చైత్ర అమావాస్య సందర్భాంగా, ఏ రాశి వారు ఏ వస్తువులను దానం చేస్తే విశేష ఫలితాలు పొందుతారో తెలుసుకుందాం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో దానాలకి ఉన్న ప్రాధాన్యత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. అందులోనూ అమావాస్య అని అడుగుకునే దానాలు చేయడం వలన విశేష ఫలితాలను పొందవచ్చు. రేపు చైత్ర అమావాస్య. చైత్ర అమావాస్య వేళ చేసే దానాలకు ఎంతో పుణ్యం వస్తుంది. చైత్ర అమావాస్య నాడు పితృదేవతలకు తర్పణాలు వదలడం వంటివి చేస్తే వారి అనుగ్రహం కలుగుతుంది, ప్రశాంతత కూడా ఉంటుంది.
అమావాస్య నాడు స్నాన, దాన, తర్పణల వలన విశేషమైన ఫలితాలను పొందవచ్చు. జీవితంలో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. ఇక చైత్ర అమావాస్య నాడు ఏ రాశి వారు వేటిని దానం చేయాలి, ఎవరికి ఎలాంటి ఫలితం, ఎవరు ఏం దానం చేస్తే మంచిదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
రేపు చైత్ర అమావాస్య.. 12 రాశుల వారు ఏం దానం చేస్తే మంచిదో తెలుసుకోండి
మేష రాశి: మేష రాశి వారు ఈ విశేషమైన చైత్ర అమావాస్యనాడు ఎర్రటి వస్త్రాలను దానం చేయడం వలన శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికపరంగా కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి: వృషభ రాశి వారు రేపు చైత్ర అమావాస్యనాడు బియ్యం, పాలు వంటి వాటిని దానం చేస్తే మంచిది. ఇలా తెల్లటి వాటిని దానం చేయడం వలన మంచి జరుగుతుంది. సానుకూల మార్పులను చూస్తారు, సంపద కూడా పెరుగుతుంది.
మిధున రాశి: మిధున రాశి వారు పెసలను దానం చేయడం వలన శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఈ విధంగా దానం చేయడం వలన ఆర్థిక పరంగా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి, సంతోషంగా ఉండొచ్చు.
కర్కాటక రాశి: ఈ రాశి వారు తెల్లటి వస్త్రాలను దానం చేయడం వలన మంచి జరుగుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషం కూడా పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి: సింహ రాశి వారు బెల్లాన్ని దానం చేయడం వలన విశేష ఫలితాన్ని పొందవచ్చు.
కన్య రాశి: కన్య రాశి వారు మినప్పప్పును దానం చేయడం వలన మంచి జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ అమావాస్యనాడు దీనిని దానంగా చేయండి. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.
తులా రాశి: తులా రాశి వారు పెరుగును దానం చేస్తే విశేష ఫలితాలను పొందవచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో సంతోషం కూడా పెరుగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి: ఈ రాశి వారు బెల్లాన్ని దానం చేయడం వలన మంచి ఫలితాన్ని చూడచ్చు. ఒత్తిడి తగ్గుతుంది, సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది.
ధనస్సు రాశి: ధనస్సు రాశి వారు పంచదారను దానం చేయడం మంచిది. దీంతో సానుకూల శక్తి వ్యాపిస్తుంది, ప్రేమ జీవితంలో మధురత ఉంటుంది.
మకర రాశి: మకర రాశి వారు ఆవాల నూనెను దానం చేయడం వలన మంచి ఫలితాలను పొందవచ్చు. శని దోషం నుంచి కూడా బయటపడడానికి వీలవుతుంది.
కుంభ రాశి: ఈ రాశి వారు నల్ల నువ్వులను దానం చేస్తే మంచిది. సంతోషంగా ఉండొచ్చు.
మీన రాశి: మీన రాశి వారు పసుపు రంగులో ఉండే వస్తువులను దానం చేస్తే మంచి ఫలితాలను చూడొచ్చు. భగవంతుని అనుగ్రహంతో సంతోషంగా ఉండడానికి వీలవుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More