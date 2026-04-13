    మీన రాశి వార ఫలాలు: ఏప్రిల్ 12-18 వరకు మీ జాతకం ఎలా ఉందంటే?

    మీన రాశి వారికి ఈ వారం ప్రశాంతతతో మొదలవుతుంది. ప్రేమ, కెరీర్, ఆరోగ్యం, ఆర్థిక అంశాలలో మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటో ఈ వార ఫలాల్లో వివరంగా తెలుసుకోండి.

    Published on: Apr 13, 2026 7:55 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    రాశి చక్రంలో చివరిదైన మీన రాశి వారికి ఏప్రిల్ 12 నుంచి 18 వరకు ఉండే ఈ వారం ఎంతో కీలకమైన మార్పులను తీసుకురానుంది. ముఖ్యంగా చంద్రుడి సంచారం మీ రాశిలో ఉన్నప్పుడు కలిగే ఫలితాలు మీ జీవితంపై స్పష్టమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఈ వారం మీకు మానసిక ప్రశాంతతతో పాటు భవిష్యత్తుపై ఒక స్పష్టమైన అవగాహన లభిస్తుంది.

    మీన రాశి వారఫలాలు
    వార ఆరంభం, మానసిక స్థితి

    ఈ వారం ప్రారంభంలో మీకు పెద్దగా హడావుడి కనిపించకపోవచ్చు, కానీ లోలోపల ఏదో తెలియని నిశ్శబ్దం ఆవహిస్తుంది. ఏది మీకు మంచిది, ఏ విషయం మిమ్మల్ని మానసిక ఒత్తిడికి గురి చేస్తోంది అనే అంశాలపై మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. గతంలో మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టిన పాత భయాలు లేదా అభద్రతా భావం (Insecurity) ఈ వారం నుంచి తొలగిపోతాయి. అనవసరమైన విషయాల గురించి ఆలోచించడం మాని, మీ వ్యక్తిగత విలువలు మరియు గౌరవంపై దృష్టి సారిస్తారు. "చుట్టూ ఉన్న ప్రతి పరిస్థితిని చక్కదిద్దాలని ప్రయత్నించే కంటే, మీకు అండగా నిలిచే విషయాలను ఎంచుకోవడం ఉత్తమం" అని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    ప్రేమ, బంధాలు

    ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఈ వారం నిజాయితీకి పెద్దపీట వేయాలి. మీరు ఎవరితోనైనా రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉంటే, మీ మనసులో ఉన్న భావాలను దాచుకోకుండా బయటకు చెప్పండి. మాటలు దాచుకోవడం వల్ల బంధాల మధ్య దూరం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక ఒంటరిగా ఉన్న వారికి (Singles), ఆడంబరాలకు పోయే వారి కంటే మనసున్న వ్యక్తులపై ఆసక్తి కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా దయాగుణం, ఇతరుల భావాలను గౌరవించే వ్యక్తుల పట్ల మీరు ఆకర్షితులవుతారు. వారం ద్వితీయార్థంలో మీ ప్రేమ జీవితం మరింత ఆహ్లాదకరంగా మారుతుంది.

    కెరీర్, విద్య

    ఉద్యోగ రీత్యా మీలోని అంతర్గత శక్తులపై నమ్మకం ఉంచండి. ఇతరులకు ఏదో నిరూపించాలని ఆర్భాటాలకు పోవద్దు. సృజనాత్మకతతో సమస్యలను పరిష్కరించడం ద్వారా మీరు కార్యాలయంలో మంచి గుర్తింపు పొందుతారు. ఒత్తిడితో నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా, నిమ్మళంగా ఆలోచించి అడుగు వేయడం మంచిది. విద్యార్థుల విషయానికి వస్తే, ఏకాగ్రత పెరగాలంటే ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో చదువుకోవాలి. మీ ప్రతిభను పక్కవారితో పోల్చుకోవడం మానేస్తేనే మీరు విజయం సాధించగలరు. వారం చివరి నాటికి ఒక కొత్త ఆలోచన మీ కెరీర్‌కు కొత్త దిశను చూపిస్తుంది.

    ఆర్థిక పరిస్థితి

    ఈ వారం ఆర్థిక వ్యవహారాల చుట్టూనే మీ ఆలోచనలు తిరుగుతాయి. ఖర్చుల విషయంలో భావోద్వేగాలకు లోనుకావద్దు. అనవసరమైన ఆశలతో పెట్టుబడులు పెట్టడం లేదా స్టాక్ మార్కెట్‌లో అడుగులు వేయడం ఈ సమయంలో ఏమాత్రం శ్రేయస్కరం కాదు. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు పూర్తిస్థాయిలో పరిశోధన (Research) చేయడం తప్పనిసరి. బడ్జెట్ విషయంలో క్రమశిక్షణ పాటిస్తేనే ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది.

    ఆరోగ్యం

    అధిక ఒత్తిడి మీ ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. తక్కువ శక్తి (Low Energy), నిద్రలేమి, లేదా మానసిక అలసట వంటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. ఇది శారీరక బలహీనత కాదు, కేవలం మీరు ఉంటున్న వాతావరణం లేదా మీ ఆలోచనల వల్ల కలిగే అలసట మాత్రమే. సకాలంలో భోజనం చేయడం, తగినంత నీరు తాగడం ద్వారా మీరు త్వరగా కోలుకుంటారు. పనుల మధ్య విరామం తీసుకోవడం వల్ల మీ రోజంతా ఉత్సాహంగా సాగుతుంది.

      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

