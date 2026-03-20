Telangana Budget 2026: ఇంటర్‌ విద్యార్థులకు కూడా మధ్యాహ్న భోజనం - ITI విద్యార్థులకు నెలకు రూ.2 వేలు

రాష్ట్రంలోని ఇంటర్, ఐటీఐ, ఏటీసీల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. 2026-27 వార్షిక బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టిన సందర్భంగా… కొత్త పథకాన్ని ప్రకటించింది. ప్రభుత్వ ఇంటర్ కాలేజీల్లోనూ మధ్యాహ్న భోజన పథకం అమలు చేయనున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి భట్టి విక్రమార్గ ప్రకటించారు. ఇక ఐటీఐ, ఏటీసీల్లో చదివే విద్యార్థులకు నెలకు రూ.2 వేల ఉపకారవేతం ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు.
ఒకటో తరగతి నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు కొత్తగా బ్రేక్ ఫాస్ట్ పథకం అమల్లోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి భట్టి తెలిపారు. విద్యార్థులకు నాణ్యమైన పోషకాలతో కూడిన ఆహారాన్ని అందజేస్తామని…. ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచే ఈ పథకం అమల్లోకి రాబోతుందని తెలిపారు. ఈ బ్రేక్ ఫాస్ట్ పథకంలో భాగంగా.. మూడు రోజులు పాలు, మరో మూడు రోజులు రాగి జావ అందజేస్తారని వివరించారు.
ఈసారి బడ్జెట్ ఎంతంటే..?
మొత్తం రూ.3,24,234 కోట్లతో రాష్ట్ర బడ్జెట్ను ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది. ప్రతి పౌరుడికి సామాజిక, ఆర్థిక న్యాయం అదించడమే తమ లక్ష్యమని ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి వెల్లడించారు. క్యూర్, ప్యూర్, రేర్ కాన్సెప్ట్తో ముందుకు వెళ్తున్నామని భట్టి విక్రమార్క అన్నారు. పలు కంపెనీలతో ఒప్పందాలు చేసుకున్నామని చెప్పారు.
తెలంగాణ బడ్జెట్లో ఆరోగ్యశాఖకు రూ.13,679 కోట్లు కేటాయించారు. ఇక ప్రతిష్టాత్మకమైన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి రూ.1000 కోట్లు, హ్యామ్ రోడ్లకు రూ.3,053 కోట్లు కేటాయించారు. యంగ్ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్కి రూ.5,000 కోట్లు కేటాయించగా… విద్యార్థుల డైట్ ఛార్జీలు రూ.2,170 కోట్లు కేటాయించారు. స్కాలర్షిప్లకు రూ.4,343 కోట్లు కేటాయిస్తున్నట్లు ఆర్థిక మంత్రి భట్టి ప్రకటించారు. ఈ బడ్జెట్ లో మొత్తంగా విద్యా శాఖకు రూ.26,674 కోట్లు కేటాయిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.